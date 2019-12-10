"Она сердится". Казахстанская студия сняла первый в СНГ интерактивный фильм (трейлер)

15:54 11.12.2019

Казахстанская студия сняла первый в СНГ интерактивный фильм



Казахстанский интерактивный фильм "Она сердится" доступен на мобильных платформах Google Play, App Store и Amazon. Во время просмотра зритель сам выбирает варианты дальнейшего развития сюжета.



Казахстанская студия Rhinotales сняла первый в СНГ интерактивный фильм, рассказывающий о женщине-детективе в исполнении звезды белорусского кино Вероники Пляшкевич. Картина вышла на английском и русском языках с субтитрами на двух десятках других языков, включая казахский.



Продюсером фильма выступил карагандинский бизнесмен Артем Слесаренко, а снят он был в Минске. Чтобы реализовать столь высокотехнологичный проект, Слесаренко собрал команду со всего мира.



К слову, впервые интерактивное кино зрителям предложила компания Netflix. И не прогадала. Интерес к просмотру значительно увеличивается, ведь зритель чувствует свою сопричастность к происходящему.



Новый продукт казахстанской студии уже получил отклики от зарубежных блогеров. Увиденное пришлось им по вкусу.



Алан ИСАЕВ | Алматы





