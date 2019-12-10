Чингиз Хан - татарин

16:04 11.12.2019 Чингиз Хан - татарин. Прадед татар. Часть I



Где то с 7-8 вв. В один общий этнос ТАТАРЫ начинают вливаться множество тюркских народов, и начинает этот этнос занимать земли Урала, Волги, Иньшаня, Северного причерноморья и Джунгарии. Причем, главную роль в организации нового этноса сыграли древние татары, тюрки - шато и уйгуры. Причем, татарский народ разделялся на три рода- черный, белый и непокорный (дикий). И Чингиз хан (Тэмучин) принадлежал к "черному" роду татар. Об этом подтверждает и китайский историк Мэн Хун, который в частности сказал о великом князе Мухури, что он - черный татарин, и Мухури сам назвал себя татарским человеком. Сведения о татарах, сколь их не вытравляли современные ученые, упоминаются в стихах поэтов и путешественников, политических деятелей и в 10-12 вв. В 9-10 вв в манускриптах из пещерной библиотеки в Дуньхуане мы узнаем, что центр государства татар был в Сучжоу, на границе Ганьсу и Восточного Туркестана. По данным Мэн Хуна татары пришли с запада, из области Шато, из мест обитания "до Чингиз хана". Во времена правления в Китае татар - ордынцев, по записям китайских летописцев, учат грамоту уйгур и переводу с татарского на китайский. В том числе китайские станции называются "ЯМ", как и в России, и в переводе с татарского обозначают "почта", и различают их на татарские и китайские. И родной народ Чингиз хана упоминается летописцами того времени не иначе, как татарами. Ни о каких монголах речи не идет. Ибн Аль Асир пишет о том, что в страны ислама явились ТАТАРЫ, посланные их царем, прозванным Чингиз хан, по имени Тэмучин. Рукнеддин Бейбарс же пишет о смерти Бату хана, сына Чингиз хана, царя ТАТАРСКОГО. А так же о войне между татарскими царями Берке и Хулагу. А многолами, кстати, с 13 века называли всех подданых этой державы. Да, еще Бейбарс пишет о большом отряде татар, прибывшем в Египет, сбежавших от Хулагу и желавших принять Ислам. Эти воины радушно были приняты мамлюками - тюрками и общались с ними на родном языке, без переводчика.



Позднее мы вернемся к появлению названия "МОНГОЛ", как и почему оно произошло.



Карамзин же заявлял, что "монголо - татары" были тюрками - татарами, которые любили науки и сообщили грамоту всем народам татарским. Рашид Аддин же заявляет, что монголами стали называть множество народов, в том числе пленных и таджикские народы. А перс Джузджани говорит об одном и том же человеке, что он - монгол и заносчивый китаец. Слово "монгол" обозначало политическое государство, и произошло оно так: Чингиз хан придумал название сввоему государству и совместил в нем два варианта. "Мен Гу", что по написанию иероглифами было схожим с названием народа, которого боялись цзиньцы. И слово "мэнгу" на древне татарском означало "вечность", (сравните с современным татарским м??гелек )а другой иероглиф обозначал "получивший древнее" . Затем, в следствии множества транскрипций, слово стало "монгал", "могул" и в кончном варианте "монгол". Кроме того, вызывает удивление само племя "монголов", как кучка людей, безграмотных и не имеющих в своем производстве металла, то есть лишенное оружия, могло завоевать полмира, а затем бесследно раствориться, не оставив о себе никаких письменных свидетельств. И слово "монголы" с падением государства исчезает из обращения, но остаются самоназвания народов, в том числе и татар.



Васильев же пишет о том, что Чингиз хан не говорил на монгольском языке, хотя он и существует издревле, а слова, употребляемые в Золотой орде, государстве Чингиз хана, до сих пор остались в татарском языке. То есть, современные татары могут понять разговор чингизидов. И это не в пользу халха-монгольского языка. Да и по свидетельству того же Мэн Хуна, чингизские вельможи представлялись, как "бий" , то есть "достойный", "знатный человек". Ничего не напоминает? Хан Шейбани, сибирский татарин, свидетельствует о том, какими словами встретил Чингиз хан смерть своего сына Джучи:



улун алган куландай кулунумдан айрылдым

Айрылышкан анкудай эр улумдан айрылдым

Перевод:

Подобно кулану, лишившемуся своего детеныша,

Я разлучен со своим детенышем

Подобно разлетевшейся в разные стороны стае уток

Я разлучен со своим героем-сыном



Помните, "семнадцать мгновений весны"? Там говорится, что при боли женщина будет кричать на родном языке. Так и Чингиз хан, получивший известие о смерти второго сына, выразил свое горе на родном ему языке.



Марко Поло описывает так встречу своих дяди и сына с ханом Орды Кубилаем:



Спрашивал он их еще об апостоле, о всех делах Римской Церкви и об обычаях латинян. Говорили ему Николай и Матвей обо всем правду, по порядку и умно; люди они были разумные и по-татарски знали"



Венгерский монах Юлиан так же говорил, что татары раньше куманов ("половцы, кипчаки") населяли этот регион (Волго - Уральский) 13 век. И язык татарский был распространен практически по всему миру, его знали во многих странах.



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Чингиз хан - татарин. Прадед татар. Часть II



Смешение этносов татар с Иньшаня в Манчжурии, тюрок - шато и некоторой части уйгуров и стало фундаментом к появлению нового этноса - средневековых татар, большого тюркского племени, у которых царь - Чингиз Хан, урожденный Тэмуджин. И сам Чингиз происходил из этого племени, название которому - татары, которые сами себя так называли и народы, знавшие их. Н.М. Карамзин говорит о том, что моголы - одно племя с восточными турками. И монголо - татары, как и уйгуры, являются тюрками - татарами. Ахмед-заки Валиди Туган придерживается такого же мнения, что Чингиз - тюрок, из народа татар. Рашид Аддин же пишет о том, что монголами называют уйгуров, туркмен, нангясов, народы Хитая, Джурджэ, кипчаков, и что все эти народы в целом называют себя для своего величия, монголами, то бишь политической системой. После распада же этой политической системы, все народы, входившие в нее, сохранили свое самоназвание, в том числе и монголы, точнее халха -монголы, основное население МНР. После же разгрома государства Северная Юань китайцами, которые и называли его так, хотя правили этим государством Ханы Туган Тимур и Тугыз Тимур, а последний - Есудер, происхождением из халха, и подозреваемый в пособничестве китайцам династии Мин, в следствии чего, "Северная Юань" и погибла, халха - монолы и заселяли территорию современной МНР,с которыми продолжали воевать китайцы. Но их уже не называли татаро - монголами, в отличие от того, что называли татарами Ханов Тугыз Тимура и Туган Тимура. И арабы, и персы, и европейцы прекрасно знали, кто такие татары, так как контактировали с Китаем и Азией. И летописцы из числа арабов, армян, грузин, европейцев, китайцев, персов, русских называли чингизидов - татарми, но современные ученые хотят нас уверить, что это они делали по ошибке. Перепутали два народа. Тюрок и халха - монголов. Ту же самую тенденцию можно увидеть и на том примере, как сейчас переписывают историю о Второй Мировой войне. Все народы Европы и Азии называли именно так их - татары, а название "монгол" - название политической системы, государства, которое исчезнет вместе с самим государством. И опять же, мы и сейчас видим схожесть родного языка Чингиз хана с татарским, а не монгольским. Несомненный пример - слово "посланник". "Сюан Чай" в Орде и "сюнче" в татарском, что и означает того, "кто пришел с доброй вестью". Восточно - мусульманские историки называют "монгольским письмом" послания, записанные уйгурским письмом на тюркском языке. В 1246 году Папе Римскому пишется через его посла Плано Карпини письмо на татарском языке толмачем Тимуром. Махмуд Кашгари (11в), так же говорит о том, что татары говорят на тюрском языке. И письменные источники времен Улуса Джучи писаны на старо татарском языке, а на языке халхо-монголов нашли всего лишь несколько листов на бересте, доступной простолюдинам, но не используемой в качестве носителя официальных документов. То есть, утверждается, что татаро - монголы отюречились за пару десятков лет (!), не оставив после себя письменности, кроме этой бересты. И вернемся к Марко Поло, который пишет о том, что он обучился татарскому языку вскоре, после прибытия к Хану. Немаловажная деталь - все надписи на монетах выполнены, как отмечают "историки", на тюркском языке, которого, как такового, не имелось. На самом же деле они выполнены на старо татарском языке.Встречаются так же надписи на арабском, русском, китайском и персидском языках, в зависимости от территории, на которой имели обращение. В Темниковом же крае была найдена пайза (пэйде тат.) от хана Тохтамыша, имеет надписи на уйгурском и арабском языке. И даже официальные историки признают, что официальных документов на халха - монгольском языке не существует. То есть, это как бы сейчас Россия писала бы все документы и печатала деньги на французском, к примеру, языке. Некоторые говорят про ассимиляцию, но как можно было за такой короткий срок ассимилировать такой огромный народ?



Имена Чингизидов так же свидетельствуют о татарском роде. Отца Чингиза звали Езукай, Юзекей, а татарская фамилия Юзекеев до сих пор имеет место быть. Рубрук, побывавший у татар в 13 веке, пишет о грамоте хана - о том, что на небе один единственный Господь,а на земле - единый владыка Чингиз хан, сын Божий Демугин Хингей. (звон железа), и о том, что татары его называют так, потому что он был кузнецом. Толмач Рубрука переводил со своим мнением, но... На татарском языке звон железа - тимерчын. Ничего не напоминает? Ахмет заки Валиди же дает такой перевод имени Чингиз - "чын, чен" - на татарском "истина, истинный, реальный", вторая часть имени - "гиз" от татарского глагола, означающего "поступательное движение вперед". Татарское имя Ильгиз - "покоритель страны", кыргыз (нац) - странствующий по степям. И если взглянуть на имена ханов Золотой орды, то они - тюркские. Как могли позволить монголы, "титульная нация", давать чуждые им имена? Когда родился Джучи, Чингиз приветствовал его словами: "вот к нам пожаловал новый гость!" И монголы назвали его по такому случаю - Джучи. Так пишет Абу Аль Гази. Но на монгольском гость - айлчин, гийчин, зочин. Не сходится. Может он назвал сына не гость, а воин? Но на монгольском "воин" - дайчин, байлдагач. Опять не то... А вот на татарском "воин" - "яучи или джеучи", в зависимости от диалекта. И в эпосе "Идигей" так же уаоминается сын Чингиз хана - ЯУЧИ. То же самое происходит с именем внука Чингиз хана - ну никак оно не монгольское! Так что же не так с монголами? Или с историками? Что то уж больно много несостыковок, огрехов и подлогов. Что за народ такой монголы, что ни имен, ни письменности, ничего не оставили после себя?



Дальше мы рассмотрим антропологию "татаро монгол".



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Чингиз хан - татарин. Предок татар, потомок татар. Часть III



Продолжение.



Согласно летописцам и фрескам, найденным в Манчжурии, древние монголы были высокими, светловолосыми, голубоглазыми и бородатыми. Тот облик же, который мы знаем, они приобрели путем смешения с черноволосыми, кареглазами людьми, которых соседи называли "татарами". И изменения эти произошли не со всеми и далеко не до эпохи Чингиз хана.



Но... светловолосый и рослый народ "древних монголов" был известен древним и средневековым китайцам под названием "татары". В это же время они, "древние монголы", которые на самом деле татары, становятся союзниками тюрок - шато, что во многом объясняется схожестью их языков и облика, что их как раз и отличало от китайцев и предков халха - монголов и манчжурцев. "Древние монголы" начали смешиваться с шато и уйгурами, что и дало начало рождению нового этноса под тем же названием "татары". "Личные" антропологические и другие признаки этот народ не утратил ни при Чингиз хане, ни позже. Например, китайские летописцы называли глаза племени Чингиз хана стеклянными, так как они имели зеленый или синеватый цвет глаз. У Борджигинов как раз были глаза сине-зеленые. Портрет же самого Чингиза, сделанные или при его жизни, или сразу после, отображает человека с густой бородой и усами, европеоидной внешности. Марко Поло, проживший у хана 17 лет, пишет о том, что китайцы по своей природе безбороды, татары же, сарацины и христиане - с бородой. Об этом свидетельствует и восстание китайцев, при котором им был дан приказ "убить всех бородачей по всей стране". Для китайцев татары были "отвратительной наружности", точно так же, как и русские для арабов. По свидетельству эе МЭн Хуна, у татар не было верхних ресниц, что многократно повторено в разных источниках. Антропологический тип племени Чингиза (татар) - своеобразные европеоиды Востока, которые развивались паралельно коренным европейцам, не смешиваясь с ними и восходящими к кроманьенцам. Этот тип и до сих пор сохранен среди современных татар и башкир, части казахов, как народа "монгольского происхождения". "Монголоидный компонент" среди этих народов - следствие смешанных браков с другими народами Евразии. Принцип интернационализма строго соблюдался в Великой Орде, был основным, что и обеспечивало им успехи и процветание. Принцип Великого Язу. Этм принципом предписывалось уважать все народы и религии, уважать ученых и добродетельных, наказывать злых и бесчестных, к каим бы народам и те, и те, не относились. Местом же, где расселялся древне татарский народ - от Хингана до Карпат, в ограничении с севера густым лесом, с юга - пустынями и горами. Взаимодецствие с соседями - Китай (условно), Ближний Восток и Иран, Романо - германская целостность и западная Евразия. Большее увлажнение, чем сейчас сыграло свою роль в развитии и распространении этого этноса от Иньшаня до нижней Волги и Черного моря. Статистика набегов на Китай ак же показывает легкость перехода через Гоби, т.е. граница травянистых степей пролегала южнее, чем сейчас. В Монголии тюрки возобновляют занятие земледелием, и по заявлению Васильева, занимались земледелием уйгуры, тюрки - шато и татары. Татары являлись основой этого сообщества, перебравшись к горам Иньшань. примерно в 6-7 вв. "один из тюрских народов, под названием татар" занимался не только земледелием, но и сктоводством, и ремеслами, в частности - металлургией. И расселялись они и по Татарской степи,и на Алатае, и на Орхоне и Байкале. В этом и скаладывался новый этнос татар на основе древних татар и различных племен тюрок. Нападения же тангутов, киданей и китайцев способствовало освоению степных районов основателями государства "монгол". В начале 10 века граница киданей проходила по реке Хуанхе, за которой начиналась территория государства Си-Ся. Далее, на запад, жили народы да-да,то есть татары,от которых сильно доставалось киданям, даже стотысячная армия киданей не смогла противостоять их набегам. Местопребывнием же татар древние китайцы обозначали местность в 6 000 ли (ок. 3 500 км) на северо запад от Верхней столицы, т.е. Джунгария, Алтай и Западная Сибирь. И это именно те татары, царь которых - Тэмучень. Махмуд Кашкарский пишет о том, что татарам принадлежало место Отюкен, около р. Селенги, которая впадает в Байкал,



Так же татарские народы входят в Уйгурского каганата, что подтверждает война с вторгшимися кыргизами. (842 г.) Кляшторный так же утверждает, что владения татар были Восточный Туркестан и северо -запад Китая, которые появились до падения Каганата. С 958 по 1054 года упомянуты три посольства к китайцам от наньчжоуских уйгуров и ганьсуйских татар, еще ранее, в Турфане в начале 800 г. упомянут татарский вельможа, как местный tatar ара tekin. В худуд ал-аламе татары названы союзниками и соседями уйгуров, а восточный Туркестан - страной татар и уйгуров. Китайцы постоянно враждовали со страной татар, которая разместилась на северо западе совр. Китая и Восточного Туркестана. Подтверждение этому мы найдем и у Мэн Хуна. И везде упоминается царь - Тэмучин, и как глава торговцев, и как глава воинов, смелостью и храбростью повергавших врагов своих. В сведениях Гардзи, несколько путанных, мы найдем сведения о миграции племен татар, о том, как появилось название реки Иртыш, о том, что правил кимаками татрский хан, и что они - тюркоязычны. Государство кимаков просуществовало ок. 3 веков, но ни их предшественники, ни их потомки неизвестны. Источник - Союзинформ

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