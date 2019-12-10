Переводы мигрантов в Кыргызстан сократились за год на $242,1 миллиона

20:25 11.12.2019

11 декабря 2019, Бишкек - Татьяна КУДРЯВЦЕВА



В январе - октябре 2019 года объем денежных переводов в Кыргызстан достиг $2 миллиардов 600 тысяч. Об этом сообщил Национальный банк КР.

В отличие от первых 10 месяцев 2018-го, показатель сократился на $242,1 миллиона. В октябре мигранты перевели в страну $220,4 миллиона. За месяц показатель вырос на $10,5 миллиона, а вот по сравнению с октябрем прошлого года - сократился на $50,7 миллиона.



Более 90 процентов денежных переводов приходится на Россию - $1 миллиард 961,4 миллиона.

На втором месте по объему переводов США - $25,9 миллиона. Из других государств в Кыргызстан перечислили еще $12,6 миллиона. По итогам января - октября этого года наблюдался и отток денежных средств - $438,9 миллиона. Основную часть денег вывели в Россию - $435,1 миллиона.

Чистый приток денежных переводов в январе - августе 2019-го в Кыргызстан составил $1 миллиард 565,5 миллиона.



По итогам 2018 года объем денежных переводов в республику составил $2 миллиарда 685,3 миллиона. Из Кыргызстана в другие страны перечислили $542,2 миллиона. Чистый приток - $2 миллиарда 143,1 миллиона.