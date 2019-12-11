Как Европа мучается с русским медведем, - Штефан Шохер

21:45 11.12.2019

11 декабря 2019 г.

Штефан Шохер | Kurier



"Евросоюз - Россия: как поступать с крупной державой? Внутри ЕС мнения на этот счет расходятся", - пишет австрийское издание Kurier.

В 2008 году, повествует автор статьи Штефан Шохер, в Грузии разгорелась война между правительством в Тбилиси и мятежным регионом Южной Осетией. "Россия направила танки. Прошло несколько дней, и война закончилась, Грузия была побеждена. (...) Российские телеканалы с наслаждением бесконечно показывали кадры с явно напуганным российскими бомбардировщиками тогдашним президентом Михаилом Саакашвили, нервно жующим свой галстук. Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Это не имело никаких последствий на международном уровне".

"Спустя пять лет настала очередь Украины: революция, аннексия Крыма, война на востоке, сбитый над Восточной Украиной самолет MH17. Последовали санкции ЕС, ответные санкции России, ледниковый период".

Покушение на бывшего российского агента Сергея Скрипаля, убийство в Берлине чеченца Зелимхана Хангошвили, масштабные интернет-кампании, направленные на формирование общественного мнения в преддверии важных выборов, поддержка враждебно настроенных к ЕС партий, -эксперт по России Штефан Майстер говорит о "тяжелейшей фазе в отношениях с конца холодной войны". "Между Европой и Россией, по его словам, присутствует "высокая степень отчуждения". И ясно одно: ЕС изначально, с 1990-х годов, имел ложное представление о том, чем станет Россия, а именно, что она станет интегрированным в европейское пространство государством. Сегодня Россия, по мнению Майстера, является скорее стратегическим противником ЕС. Причем не из-за конкуренции в непосредственном соседстве, а из-за принципиальных мировоззренческих разногласий, касающихся демократических стандартов, прав человека, понимания государства".

"Yes, I am happy", - сказал российский лидер Владимир Путин после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Париже в понедельник. И он действительно может быть довольным, ведь в ЕС громче, чем когда-либо, размышляют о смягчении антироссийских санкций. (...) Они, вероятно, будут продлены, но вырисовывается тенденция: больше переговоров с Россией, больше диалога, больше вовлеченности (...)".

Эксперт по России Герхард Манготт считает это попыткой выйти из трудной ситуации. "Впрочем, суть проблемы, согласно определению Майстера и Манготта, состоит в том, что Европа не воспринимается Москвой всерьез. "Европейская политика России всегда была направлена на улучшение двусторонних отношений, а не на сотрудничество с брюссельскими институтами. Россия считает ЕС вассалом США", - говорит Манготт. Майстер видит проблему прежде всего в том, что в ЕС каждый делает что-то свое, каждый следует своему собственному курсу: с точки зрения России, это признак слабости", - передает издание.

"Россия до сих пор не сделала ни единой уступки", - отмечает Штефан Майстер. Обхаживание российского руководства приведет в такой ситуации скорее к тому, что "Москва в конечном итоге вообще не пойдет на уступки". Потому что не будет мотивации".

"Поэтому, считает эксперт, опасно закрывать глаза на дела Скрипаля, Хангошвили, хакерские атаки или вмешательство. (...) Роль России как экономического партнера, по мнению Майстера, переоценивается".

"Как Манготт, так и Майстер не видят альтернативы введению санкций против России. И оба выступают за диалог. Однако Майстер ограничивает его прежде всего одной четкой целью: переговоры должны быть сфокусированы на безопасности", - передает Kurier.



Источник: Kurier