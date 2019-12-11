 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 11.12.2019
21:54  Иранцы достанут Израиль из-под земли. Тегеран уличили в создании тоннелей на востоке Сирии
21:52  Китай возвращает беглых чиновников тысячами в год, - О.Соловьева
21:45  Как Европа мучается с русским медведем, - Штефан Шохер
21:37  Помпео скис. США предлагают России "дружить" в Ливии
20:25  Переводы мигрантов в Кыргызстан сократились за год на $242,1 миллиона
16:04  Чингиз Хан был - татарин!
15:57  Монгольские археологи в захоронении знатных гуннов нашли 2 очаровательных серебряных дракончиков (фото)

15:54  "Она сердится". Казахстанская студия сняла первый в СНГ интерактивный фильм (трейлер)
15:53  КырКлоунПравосудие. Жээнбеков включил в делегацию в ОАЭ находящегося под домашним арестом подследственного Рысалиева
15:52  Купальник с хиджабом вошел в новую пляжную линейку от Nike (видео)
15:49  В Узбекистане построят платные тоннели через перевалы Камчик и Тахтакарача
15:48  Первый узбекский боец в UFC и бывший гастарбайтер Махмуд Мурадов отправил американца в нокаут
15:40  "Он явно боится потерять власть", - Мухаммад Солих разочаровался в Шафкате Мирзиееве
15:39  Полпред Джалал-Абадской области и мэр города торжественно открыли частную баню... Заодно и помылись?
15:38  Какова была ежегодная дань Руси в пользу Золотой Орды?
15:32  Трампа подготовили к импичменту. Обвинение сформулировано, - "НГ"
15:29  Турки шантажируют Штаты закрытием военных баз "Инджирлик" и "Кюреджик"
15:27  КазКНБ (уйгур Масимов) "позорно" выдает Китаю двух этнических казахов-"нарушителей". Патриоты - против
13:54  КырПрез Жээнбеков улетел с визитом в ОАЭ. В программе...
13:47  В Узбекистане продолжают разоблачать "заговор генерала Гулямова" - в 2011-12 гг. Мирзиеева планировали убить
12:50  Мирзиеев взял "под личную защиту проснувшуюся Узбпрессу"
11:05  Кандас - брат Лампаса... Казахов-соотечественников "оралманов" переименуют в "кандасов" на законодательном уровне
10:52  "Традиции туркменского нейтралитета восходят к Парфии", - туркм-ученый Оразклычев
10:34  От скандала к скандалу. В Кыргызстане потихоньку набирает обороты предвыборная гонка 2020, - "ВБ"
10:31  Карагандинская первоклашка обезвредила особо опасного серийного маньяка
09:36  Блат на блата. Родовитый 34-летний Джумабеков (племяш спикера) возглавил управление в КырГКНБ
09:28  Как РосХакеры вмешались в выборную кампанию Макрона, - Le Monde
09:15  Узбекистан отказал во въезде швейцарскому адвокату Гульнары Каримовой
09:04  Сохранят ли Россия и Китай близкие отношения, после ухода Путина? - Ван Вэнь
08:54  В ТуркмМВД начали поголовную проверку имущества сотрудников
08:42  Санкциями по спорту Запад пытался еще с СССР бороться, - А.Анпилогов
00:48  "Модель мира Н.Назарбаева". Елбасизм приобретает все более забавные формы
00:46  Иранская болезнь Трампа, - Д.Ларисон
00:37  В "неприметный ангар с многочисленными датчиками". В казахстанский Елба-банк ядерного топлива закатали вторую партию отходов
00:32  Эрдоган меняет этнический состав северо-востока Сирии, - В.Мухин
00:21  Вам здесь не рады: Неудобная правда о репатриантах Казахстана и их будущем
00:10  Мэрия Ахшабада утвердила "правильный" дизайн Новогоднего зверя, совсем непохожего на крысу
Вторник, 10.12.2019
18:50  Как и куда послать ВАДа и чиновников-"мутьков", - Сергей Лукьяненко
18:46  О пиратах Каспийского моря, - Ильга Мехти
18:44  В Германии начался суд на экс-менеджером MAN за дачу крупных взяток в Туркменистане
17:32  Тень миллиарда: почему бывший премьер-министр Молдавии Филат вышел из тюрьмы, - И.Кармазин
17:31  Транзит власти в Баку: Мехрибан Алиеву готовят в "железные леди"
17:27  Хочет ли Донбасс вернуться в состав Украины. Ч. 2, - Дм.Стешин
17:26  Убитый в Берлине террорист Хангошвили был агентом ЦРУ
17:23  IMI: американская борьба с наркотиками в Афганистане позорно провалилась
17:22  Импичмент Трампа и обострение внутриэлитной борьбы в США
17:17  О тернистом пути и самобытном очаровании "туркменской демократии"
17:16  Изнасилования переводят в категорию тяжких преступлений в Казахстане
17:14  Санкционные танкеры из Китая довозят последнюю нефть в США
17:12  Зарождающийся фашизм: в Киргизии нацию поставили выше прав человека
17:08  В Казани установили памятник танкисту РККА С.Коновалову, уничтожившему в одном бою 22 "панциря" фашистов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Китай возвращает беглых чиновников тысячами в год, - О.Соловьева
21:52 11.12.2019

Конвейер репатриации вывезенного капитала пока не работает в России

В Китае создана настоящая индустрия по возврату в страну беглых китайских чиновников и их капиталов. Эта китайская индустрия называется "Небесная сеть" (Sky Net), и она возвращает на родину в наручниках каждый день по пять-шесть человек вместе с миллиардами юаней. Подобная индустрия борьбы с коррупционными чиновниками кажется невозможной. В лучшие годы Россия добивалась экстрадиции около 200 преступников всех мастей. Столь невысокие показатели Москва объясняет отсутствием соглашений о выдаче с рядом стран, однако Пекину аналогичные условия почему-то не мешают. Все механизмы для экстрадиции есть, но сами российские власти почему-то не всегда настаивают на возвращении разыскиваемых, отмечают эксперты.

Китайская Канцелярия по делам преследования беглых чиновников и возврата их незаконно нажитого имущества из-за границы сообщила, что только за 10 месяцев этого года в Поднебесную были возвращены 1634 беглых преступника. "Среди них 741 партийный член и государственный работник, четыре человека из "Красного циркуляра" (списка Интерпола. – "НГ")", – объясняет китайская "Жэньминь жибао". Объем возвращенных украденных финансовых средств составил 2,954 млрд юаней, или 420 млн долл. Число сбежавших чиновников, которых власти вернули в КНР, выросло на 69%. Численность возвращенных членов Компартии и госслужащих увеличилась на 201%, а объем возвращенных украденных денежных средств вырос на 288%, сообщают китайцы.

Для сравнения: за весь прошлый год в Китай вернули 1335 беглецов. Вместе с ними было возвращено почти 520 млн долл. незаконно полученных доходов. Среди репатриированных китайцев было 307 членов партии или государственных служащих, пять служащих значились в списке 100 наиболее разыскиваемых китайских подозреваемых в коррупции, которые разыскиваются с привлечением Интерпола. В результате среди возвращенных в итоге оказались чиновники, которые бежали из Китая почти 20 лет назад.
И, очевидно, страна не будет останавливаться на достигнутом. Так, по оценке Академии общественных наук КНР, из Китая за границу бежали около 18 тыс. нечистых на руку функционеров, которые незаконно присвоили около 131 млрд долл.

Китай планомерно укрепляет международное антикоррупционное сотрудничество. Так, в 2014 году на саммите АТЭС в Пекине была оформлена договоренность о создании механизма антикоррупционной борьбы на пространстве всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Сотрудники правоохранительных органов США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и других стран оказывают поддержку китайским коллегам, отправляются в необходимые провинции для проведения совместных консультаций и расследования.

Возвращение беглецов и их незаконных доходов происходит в рамках действующей в стране кампании "Небесная сеть – 2019" (Sky Net 2019. – "НГ"), которая стартовала в 2015 году. Всего в рамках кампании было репатриировано почти 6,7 тыс. человек из более чем 120 стран. Часть из них была возвращена благодаря поддержке Интерпола. Сумма же возвращенных активов превысила 2 млрд долл.
Масштабы арестов внутри страны также впечатляют. Так, только в прошлом году свыше 620 тыс. человек получили наказания за коррупцию, в том числе 51 чиновник из высших эшелонов власти, передает американский телеканал CNBC.
Отмечается также, что Поднебесная прибегает к довольно-таки изобретательным способам для экстрадиции своих коррупционеров. Например, беглецов убеждают вернуться в КНР или нанимают местных юристов, чтобы подать в суд на сбежавших чиновников, пишет китайская англоязычная газета Global Times. В итоге приговоры, а с ними и тюремные заключения в странах проживания стимулируют коррупционеров возвращать все незаконные активы Китаю.
В отдельных случаях КНР даже готова предлагать вознаграждение за предоставление информации о китайских беглецах. Однако в большей степени это характерно для преступников, разыскиваемых не по экономическим статьям.
Кроме того, Поднебесная активно сотрудничает со множеством стран по выдаче своих преступников, несмотря на то что со многими из них у Китая нет договоренностей об экстрадиции. Так, осенью прошлого года КНР приняла закон о международной помощи в области уголовного правосудия. Закон обеспечивает "внутреннюю правовую основу для участия в судебном сотрудничестве с зарубежными коллегами в целях репатриации или выдачи коррумпированных беглецов, а также для изъятия или возврата их незаконно полученных активов".
"Репатриация беглецов все еще сталкивается с трудностями, поскольку подписание соглашений об экстрадиции с другими странами по-прежнему затруднено из-за различий в понимании верховенства закона", – обращает внимание профессор Школы государственного управления университета Бейхан Рен Цзяньмин.
И если Поднебесная возвращает примерно по пять беглецов в день, то Россия такой скоростью похвастаться не может. Так, в Генпрокуратуре РФ отмечали, что по запросам об экстрадиции в РФ из-за рубежа выдается примерно 200 человек в год, тогда как РФ экстрадирует в среднем около 800 человек. Прокуроры прямо признавали, что на решение о выдаче влияет не только наличие соглашений, но и политические отношения между странами.

Впрочем, нельзя сказать, что Россия так уж активно требует возврата российских беглецов на родину. К примеру, в 2008 году ведомство направило свыше 500 требований о выдаче, из которых менее 300 были удовлетворены. В 2015 году прокуратура требовала к выдаче уже свыше 300 граждан. Отметим, всего на сегодняшний день в российском сегменте базы Интерпола содержатся запросы на экстрадицию почти 3 тыс человек. Подчеркнем, в данных по РФ имеются в виду запросы на выдачу по множеству преступлений, а не только по преступлениям коррупционной направленности. В то же время отметим: Китай, несмотря на аналогичное отсутствие со многими странами соглашений об экстрадиции, добивается в вопросах выдачи куда больших успехов. Возвращать на родину беглых коррупционеров и тем более возвращать украденные ими деньги – дело, конечно, полезное, соглашаются эксперты "НГ".

Ольга Соловьева
11.12.2019

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1576090320
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 6 декабря 2019 года №210
- Распоряжение Президента Республики Казахстан от 9 декабря 2019 года №64
- Рабочий визит А. Мамина в США: лидеры американского агробизнеса "Tyson Foods" и "Valmont Industries" инвестируют в Казахстан
- Нурсултан Назарбаев встретился с первостроителями столицы
- В столице наградили лауреатов молодежной госпремии "Дарын"
- Кадровые перестановки
- Подведены итоги конкурса на субсидируемые авиамаршруты в 2020 году
- Стоимость парковки в Алматы может вырасти до 150 тенге за час
- С 2020 года будет снято ограничение по ввозу товаров в адрес одного физического лица
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  