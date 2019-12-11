Китай возвращает беглых чиновников тысячами в год, - О.Соловьева

21:52 11.12.2019

Конвейер репатриации вывезенного капитала пока не работает в России



В Китае создана настоящая индустрия по возврату в страну беглых китайских чиновников и их капиталов. Эта китайская индустрия называется "Небесная сеть" (Sky Net), и она возвращает на родину в наручниках каждый день по пять-шесть человек вместе с миллиардами юаней. Подобная индустрия борьбы с коррупционными чиновниками кажется невозможной. В лучшие годы Россия добивалась экстрадиции около 200 преступников всех мастей. Столь невысокие показатели Москва объясняет отсутствием соглашений о выдаче с рядом стран, однако Пекину аналогичные условия почему-то не мешают. Все механизмы для экстрадиции есть, но сами российские власти почему-то не всегда настаивают на возвращении разыскиваемых, отмечают эксперты.



Китайская Канцелярия по делам преследования беглых чиновников и возврата их незаконно нажитого имущества из-за границы сообщила, что только за 10 месяцев этого года в Поднебесную были возвращены 1634 беглых преступника. "Среди них 741 партийный член и государственный работник, четыре человека из "Красного циркуляра" (списка Интерпола. – "НГ")", – объясняет китайская "Жэньминь жибао". Объем возвращенных украденных финансовых средств составил 2,954 млрд юаней, или 420 млн долл. Число сбежавших чиновников, которых власти вернули в КНР, выросло на 69%. Численность возвращенных членов Компартии и госслужащих увеличилась на 201%, а объем возвращенных украденных денежных средств вырос на 288%, сообщают китайцы.



Для сравнения: за весь прошлый год в Китай вернули 1335 беглецов. Вместе с ними было возвращено почти 520 млн долл. незаконно полученных доходов. Среди репатриированных китайцев было 307 членов партии или государственных служащих, пять служащих значились в списке 100 наиболее разыскиваемых китайских подозреваемых в коррупции, которые разыскиваются с привлечением Интерпола. В результате среди возвращенных в итоге оказались чиновники, которые бежали из Китая почти 20 лет назад.

И, очевидно, страна не будет останавливаться на достигнутом. Так, по оценке Академии общественных наук КНР, из Китая за границу бежали около 18 тыс. нечистых на руку функционеров, которые незаконно присвоили около 131 млрд долл.



Китай планомерно укрепляет международное антикоррупционное сотрудничество. Так, в 2014 году на саммите АТЭС в Пекине была оформлена договоренность о создании механизма антикоррупционной борьбы на пространстве всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Сотрудники правоохранительных органов США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и других стран оказывают поддержку китайским коллегам, отправляются в необходимые провинции для проведения совместных консультаций и расследования.



Возвращение беглецов и их незаконных доходов происходит в рамках действующей в стране кампании "Небесная сеть – 2019" (Sky Net 2019. – "НГ"), которая стартовала в 2015 году. Всего в рамках кампании было репатриировано почти 6,7 тыс. человек из более чем 120 стран. Часть из них была возвращена благодаря поддержке Интерпола. Сумма же возвращенных активов превысила 2 млрд долл.

Масштабы арестов внутри страны также впечатляют. Так, только в прошлом году свыше 620 тыс. человек получили наказания за коррупцию, в том числе 51 чиновник из высших эшелонов власти, передает американский телеканал CNBC.

Отмечается также, что Поднебесная прибегает к довольно-таки изобретательным способам для экстрадиции своих коррупционеров. Например, беглецов убеждают вернуться в КНР или нанимают местных юристов, чтобы подать в суд на сбежавших чиновников, пишет китайская англоязычная газета Global Times. В итоге приговоры, а с ними и тюремные заключения в странах проживания стимулируют коррупционеров возвращать все незаконные активы Китаю.

В отдельных случаях КНР даже готова предлагать вознаграждение за предоставление информации о китайских беглецах. Однако в большей степени это характерно для преступников, разыскиваемых не по экономическим статьям.

Кроме того, Поднебесная активно сотрудничает со множеством стран по выдаче своих преступников, несмотря на то что со многими из них у Китая нет договоренностей об экстрадиции. Так, осенью прошлого года КНР приняла закон о международной помощи в области уголовного правосудия. Закон обеспечивает "внутреннюю правовую основу для участия в судебном сотрудничестве с зарубежными коллегами в целях репатриации или выдачи коррумпированных беглецов, а также для изъятия или возврата их незаконно полученных активов".

"Репатриация беглецов все еще сталкивается с трудностями, поскольку подписание соглашений об экстрадиции с другими странами по-прежнему затруднено из-за различий в понимании верховенства закона", – обращает внимание профессор Школы государственного управления университета Бейхан Рен Цзяньмин.

И если Поднебесная возвращает примерно по пять беглецов в день, то Россия такой скоростью похвастаться не может. Так, в Генпрокуратуре РФ отмечали, что по запросам об экстрадиции в РФ из-за рубежа выдается примерно 200 человек в год, тогда как РФ экстрадирует в среднем около 800 человек. Прокуроры прямо признавали, что на решение о выдаче влияет не только наличие соглашений, но и политические отношения между странами.



Впрочем, нельзя сказать, что Россия так уж активно требует возврата российских беглецов на родину. К примеру, в 2008 году ведомство направило свыше 500 требований о выдаче, из которых менее 300 были удовлетворены. В 2015 году прокуратура требовала к выдаче уже свыше 300 граждан. Отметим, всего на сегодняшний день в российском сегменте базы Интерпола содержатся запросы на экстрадицию почти 3 тыс человек. Подчеркнем, в данных по РФ имеются в виду запросы на выдачу по множеству преступлений, а не только по преступлениям коррупционной направленности. В то же время отметим: Китай, несмотря на аналогичное отсутствие со многими странами соглашений об экстрадиции, добивается в вопросах выдачи куда больших успехов. Возвращать на родину беглых коррупционеров и тем более возвращать украденные ими деньги – дело, конечно, полезное, соглашаются эксперты "НГ".



Ольга Соловьева

11.12.2019