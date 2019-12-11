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Иранцы достанут Израиль из-под земли. Тегеран уличили в создании тоннелей на востоке Сирии
21:54 11.12.2019

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
11.12.2019

Военную элиту Ирана подозревают в разработке сети тоннелей на востоке Сирии. Об этом сообщил американский канал Fox News. Подземные работы, если верить этой информации, ведутся вблизи иракской границы – рядом с иранской базой Имама Али. Учитывая воинственный настрой Израиле и подготовку к повторным выборам в этой стране, стоит ожидать, что конфликт вокруг присутствия Ирана в Сирии будет набирать обороты.

О создании тоннелей Fox News рассказали источники в западных спецслужбах. Их доводы подтверждаются спутниковыми снимками, которые сделала израильская компания по геопространственной разведке ImageSat International (ISI). Работы по созданию подземной инфраструктуры зафиксированы вблизи населенного пункта Абу-Камаль (провинция Дейр-эз-Зор).
Источники телеканала в западном разведсообществе опасаются, что тоннели будут использоваться иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и иррегулярными шиитскими формированиями для хранения и транспортировки оружия. По их словам, длина тоннелей оценивается в 130 м. А их ширины хватает для того, чтобы передвигаться на автомобиле.

В своем отчете ISI пишет, что как минимум один тоннель уже готов к использованию. Строительство, согласно этим данным, ускорилось через несколько недель после того, как этот район был впервые атакован израильской авиацией. Это произошло 9 сентября. После этого КСИР предпринял попытку обстрелять израильскую территорию. Этим летом службы безопасности в Багдаде утверждали, что регулярные удары по военным складам в Ираке, принадлежащим шиитскому ополчению, наносила именно Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с расположенных вблизи военных баз ВС США. Главные опасения еврейского государства связаны с транзитом иранских высокоточных ракет в Ливан.

Fox News обращает внимание на то, что входы в один из тоннелей прикрыты наземными постройками – видимо, чтобы замаскировать процесс строительства. ISI регулярно с 2018 года предоставляет отчеты и спутниковые изображения местности вокруг Абу-Камаля, которые фиксируют активность проиранских элементов и транспортировку предполагаемого оружия. Очевидно, после того как командование ЦАХАЛ показало готовность к вторжению в воздушное пространство Ирака, Иран решил уйти под землю – в прямом смысле. Разведисточники Fox News отмечают, что подобный опыт у Исламской Республики есть: тоннельная тактика использовалась организацией "Хезболла" в граничащих с Израилем южных районах Ливана.

Израильский министр обороны Нафтали Беннет 9 декабря в очередной раз предупредил Иран об ответственности за его политику в регионе. "Не секрет, что Иран пытается взять нашу страну в огненное кольцо: он уже находится в Ливане и пытается обосноваться в Сирии, Газе и в других странах, – заявил глава израильского оборонного ведомства. – Нам нужно перейти от сдерживания к атаке". Беннет пригрозил: "Мы говорим Ирану: Сирия станет твоим Вьетнамом". Тем не менее в этом Израиль сталкивается с препятствиями. Российская сторона, которая раньше закрывала глаза на его операции в Сирии, теперь настроена более категорично. Накануне появились данные, что Су-35 предотвратили удары авиации ЦАХАЛ в районе авиабазы Тияс.

По подсчетам независимых исследователей, это не первый раз, когда российские ВКС идут на перехват израильских самолетов в небе над Сирией. Публично ни Минобороны РФ, ни ЦАХАЛ инциденты не комментируют. Но 11 декабря Россия вместе со своими партнерами по астанинскому формату – Ираном и Турцией – осудила израильские нападения в Сирии. В совместном заявлении стран по итогам международной встречи в Казахстане говорится: "Осудили продолжающиеся вооруженные атаки Израиля, нарушающие международное право и международное гуманитарное право, подрывающие суверенитет Сирии и соседних стран, а также угрожающие стабильности и безопасности в регионе".

Впрочем, сложно ожидать от Израиля снижения градуса внешнеполитических заявлений и сокращения ударов по сирийской территории. Страна двинулась навстречу очередным повторным выборам в Кнессет (парламент). 11 декабря депутаты в предварительном чтении одобрили законопроект о самороспуске и проведении парламентских выборов 2 марта 2020 года. 11 декабря был последним днем из трехнедельного срока, который был отведен всему составу Кнессета на попытку сформировать коалицию после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху, возглавляющий партию "Ликуд", и его соперник, сопредседатель блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганц не смогли создать кабмин за 28 дней.

Тем не менее есть сомнения, что при всей сложности ситуации и всплеска интереса к Ирану в предвыборный период Израиль повысит ставки и решится, например, на ограниченную наземную операцию на границе между Сирией и Ираком для ликвидации предполагаемой подземной инфраструктуры. "Это значительно поднимает риски, – заявил "НГ" военный эксперт Юрий Лямин. – Скорее можно ожидать новых авиационных ударов ЦАХАЛ в попытке помешать строительству и работе таких объектов". Аналитик обращает внимание на то, что Абу-Камаль имеет для Исламской Республики стратегическое значение, потому что находится на пути связывающего Сирию с Ираком и соответственно с Ираном маршрута.

Как отмечает эксперт, новым в этой ситуации может считаться только строительство около границы с Ираком на востоке Сирии. "Само по себе размещение каких-либо важных военных объектов под землей не является чем-то новым для Сирии, – полагает Лямин. – Известно, что, например, Израиль в прошлом году пытался поразить входы в некий объект, предположительно построенный с помощью Ирана в горах на западе Сирии и имеющий отношение к сирийской ракетной программе. В результате разрушения надземных строений на спутниковых снимках стали видны входы в подземные тоннели, идущие вглубь предполагаемых горных комплексов".

Источник - ng.ru
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