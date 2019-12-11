Китай – неизведанное поле грандиозного общественного эксперимента, - В.Пироженко

00:01 12.12.2019

Виктор ПИРОЖЕНКО | 11.12.2019 |



Впереди – неизвестность



Система социального кредита (ССК), вводимая в КНР, перерабатывает современное китайское общество в нечто новое, неизведанное – отличное от западной общественной модели, но и непохожее на российское общество.

По мере развития ССК охватывает все большее количество областей и производств. Кроме кредитно-финансовой деятельности, в систему социального кредита вошли фирмы реального сектора экономики, индустрия аренды недвижимости, туристическая отрасль, рекламный рынок, киноконцертная деятельность, городские службы. В каждой из этих областей появляются "черные" и "красные" списки.

Свежий пример. 26 ноября в целях укрепления охраны интеллектуальной собственности Госсовет КНР предложил ввести систему штрафных санкций за нарушение патентного и авторского права и создать "черный список" для подобных нарушений. Юридические лица проверяются на соответствие их деятельности экологическим, правовым нормам, оцениваются условия и безопасность труда, финансовая отчетность, пр. В отсутствие претензий компания пользуется льготным режимом налогообложения и кредитования, облегченными административными процедурами и т. д.



Что касается попадания в "черный список", само по себе оно не превращает человека в изгоя. Во-первых, перед включением в "черный список" фигуранта обязательно информируют об основаниях такой меры. Во-вторых, ему дается время "исправить отрицательное поведение и устранить неблагоприятные последствия", что выводит его из "черного" списка. Предусмотрен и механизм компенсации за ошибочное включение в список.

Информация о количестве лиц, выведенных из черного списка, появляется на официальном сайте ССК. Например, в апреле "из черного списка были выведены 112 299 лиц, из них 22 843 юридических лиц и 89 456 физических лиц".

Для сбора информации о физических и юридических лицах используются данные государственных и частных структур, Интернет вещей, взаимодействие с интернет-пользователями, данные камер наружного видеонаблюдения (кстати, США по количеству таких камер на душу населения обогнали Китай; в Америке плотность слежки за гражданами больше, чем в КНР), сообщения соседей по месту жительства, информация гражданина о себе.

При принятии решения о включении гражданина в "красный" или "черный" список учитывается информация об оплате подоходного налога и услуг ЖКХ, выплатах по решению суда, погашении кредитов, соблюдении ПДД, поведении в общественном транспорте и в общественных местах, нарушении прав интеллектуальной собственности, поведении в сети Интернет и др.

Первая демонстрационная зона ССК (поощрение преимуществ "хорошего кредита") создана в регионе дельты реки Янцзы, куда входят Шанхай и провинции Цзянсу, Аньхой, Чжэцзян с общей численностью населения около 100 млн. человек. Быстро развивают систему социального кредита города Шанхай, Нанкин. Сямень. Жители Шанхая получают доступ к своему рейтингу через специальное мобильное приложение после введения идентификационного номера и прохождения теста на распознание лица. Жители Сяменя старше 18 лет могут использовать официальный профиль Credit Xiamen на платформе быстрых сообщений WeChat, чтобы проверить свои результаты.



Эти городские системы дают жителям (как правило) количественную оценку по шкале социального кредита, которая, кроме финансовых аспектов, учитывает общественное поведение (своевременная оплата коммунальных услуг, выплата алиментов, сдача донорской крови и т. д.).



Для реализации ССК частные IT-компании разрабатывают для каждого вида деятельности различные мобильные платежные платформы наподобие приложения "Юньманьман" для грузоперевозчиков и грузоотправителей. Как и общегосударственная ССК, приложение "Юньманьман" рассматривает "кредит" одновременно с финансовой и этической точек зрения. "Юньманьман" предоставляет данные водителя потенциальным кредиторам, что позволяет водителям подавать заявки на кредиты во время движения и получать немедленный доступ к средствам через приложение. Приложение также ведет "черный" список водителей и грузоотправителей, отслеживая инциденты с повреждением груза, неплатежами, перегрузками транспортных средств, сроками доставки и пр.

ССК – это, скорее, общекитайская интегрированная услуга обмена данными, а не инструмент "цифровой диктатуры". Относительно мягкими ограничениями ССК позволяет пресечь на начальном этапе перерастание антиобщественного поведения в преступное.



В целом китайская ССК нацелена на улучшение государственного управления посредством инновационных Интернет-технологий. Отдельные крупные фрагменты этой системы реализуются во многих странах Запада. В США, например, нарушители ПДД отслеживаются с помощью камер наблюдения с соответствующими записями в кредитной истории, что влияет на получение кредита, занятость, арендную плату. Есть фрагменты такой системы и в России. Так, по сообщениям Федеральной службы судебных приставов, в I квартале 2019 года 4,4 миллиона человек был запрещен выезд за границу за неуплату долгов.

Опыт внедрения Китаем ССК заслуживает пристального изучения. Китайская специфика состоит в том, что при управлении более чем миллиардным населением разрозненные данные с мест объединяются в общегосударственную систему. В частности, это увеличивает возможности государства по предотвращению террористических актов, по пресечению подготовки "цветных переворотов".



"В Китае, самой густонаселенной стране на Земле, – отмечают китайские эксперты, – управление никогда не было легким, и не годится судить об этой стране по западным меркам". Конечно. Однако продолжим это рассуждение, учитывая, что, помимо "западных мерок", существуют отличные от китайских и НЕзападные мерки. Например, индийские, российские, исламские. Идеи "социального кредита" прививаются в обществе, где доверие к чиновничьему слою является традицией. Однако в обществе, где такого доверия нет, эти идеи могут быть приняты в штыки.



Воспитывая с помощью ССК законопослушание, государство стремится регулировать и понятия совести, морали. И в обществе с иной культурно-исторической традицией, чем китайская, могут возникнуть непреодолимые препятствия при попытках повторения китайского опыта. Моральная норма в отличие от нормы закона шире, гибче, изменчивее, она не кодифицируется, не поддается законодательному регулированию. Попытка "склеить" обе нормы ведет к исчезновению морали как автономной сферы человеческого сознания. Система социального кредита полезна для общества, уверенного в справедливости своих законов, в том, что законы так же живо и тонко могут подстраиваться к изменениям среды, как человеческая мораль. А если такой уверенности нет?



Западная цивилизация "осовременивалась" через ломку традиций. Модели хозяйствования на Западе сменялись быстрее, чем устои человеческого существования, но неолиберализм замахнулся и на устои. Китай с его традициями "азиатского способа воспроизводства, заимствуя что-то у Запада, своей системой социального кредита пытается дать альтернативу западной модели. Это грандиозный общественный эксперимент, смелость которого можно оценить, но который может быть повернут в разные стороны. Предугадать исход эксперимента невозможно.