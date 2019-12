Останется ли на политической карте государство Ирак? - А.Веселов

00:03 12.12.2019

Антон ВЕСЕЛОВ | 11.12.2019 |



И кто такой Ибрагим Мухаммед Бахр аль-Улюм?

Отставку премьер-министра А. Абдель Махди, стремительно утвержденную парламентом, можно считать пирровой победой демонстрантов – вооруженные силы лишились Верховного главнокомандующего, Совет министров – своего председателя, а страна погружается в хаос. Едва протестующие добились ухода премьера, как сразу выдвинули требование отставки президента Бархама Салиха и роспуска парламента. Если на президента в этой стране возложены главным образом церемониальные функции, то пост премьер-министра – один из центров принятия решений. От того, кто и как быстро его займет, зависит очень многое. Сегодня власть в Ираке напоминает волан, который игроки перебрасывают друг другу без всяких правил.



Спикер парламента Мухаммед аль-Халбуси объявил, что президент Б. Салех поручит крупнейшей парламентской фракции представить нового кандидата. Этой фракцией являются депутаты от блока "Саирун" (лидер – М. ас-Садр), которые немедленно отвергли эту идею: мол, все зависит от народа. Такая перепасовка вынудила М. аль-Халбуси призвать назначить кандидата на пост премьер-министра в течение 15 дней. Официальные СМИ сообщили, что Б. Салих приступил к консультациям с политическими группировками с целью добиться консенсуса. Одновременно появились заявления бывших премьеров Н. аль-Малики и Х. аль-Абади об их отказе баллотироваться. Синхронно в СМИ под видом утечек или "неподтвержденных сообщений" стала обсуждаться кандидатура человека по имени Ибрагим Мухаммед Бахр аль-Улюм. Альянс "Аль-Бина" и партия "Хикма" заявили о намерении собрать подписи 177 депутатов в его поддержку.



Как ни парадоксально, аль-Улюма рассматривают в качестве своего ставленника и Иран, и США.

Ставки велики – Ирак считают зоной своего влияния и Тегеран, и Вашингтон. Нападения на иранские диппредставительства, оскорбления в адрес высших духовных лиц Ирана, попытки осквернить шиитские святыни не могли остаться без последствий, а отставка премьера вынудила Тегеран реагировать быстро и жестко.

В Багдаде с конца октября находится командующий силами "Кудс" КСИР генерал-майор Касем Сулеймани, который приобрел репутацию знаковой фигуры в решении наиболее сложных проблем и наделен иранским руководством огромными полномочиями. Миссия его секретна. Известно, однако, что среди главных контрагентов Касема Сулеймани – руководство радикальных шиитских группировок "Бадр", "Асаиб аль-Хак" и "Хезболлах". У них есть ресурс воздействия на события – вооруженные формирования, укомплектованные фанатично настроенными последователями, готовыми выполнить любой приказ. В СМИ неоднократно указывалось, что стрельбу по протестующим вели не только военнослужащие и сотрудники полиции, но и "ополченцы". Жестокость, проявляемая в отношении демонстрантов со стороны боевиков "Асаиб аль-Хак", порой превосходит зверства запрещенной в России террористической группировки ИГ* – и тому есть документальные свидетельства, циркулирующие в Интернете.



Резко возросло число ракетных и минометных обстрелов американских объектов – посольства США и мест дислокации военных и подрядчиков Пентагона – базы "Баляд", "Таджи", "Айн-Асад" и других. 9 декабря ракетному обстрелу подверглась военная база, расположенная на территории международного аэропорта Багдада – шесть человек получили ранения, двое находятся в критическом состоянии, о национальности пострадавших не сообщается. Эта база является одним из главных пунктов экстренной эвакуации граждан США. Американцы в этих условиях не ограничиваются пассивным наблюдением. 26 ноября в Ираке побывал председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США генерал Марк Милли, отдавший приказ привести американский воинский контингент (его численность превышает 5000 солдат и офицеров) в повышенную боеготовность. 9 декабря на авиабазу "Айн-Асад" (провинция Анбар) перебросили около 500 американских военнослужащих из Иордании.

6 декабря Вашингтон объявил о введении санкций "за участие в подавлении акций протестов" в отношении трех деятелей "народного ополчения", известных своей близостью к иранскому генералу К. Сулеймани: названы имена Хусейна Фалиха Азиза аль-Лами (начальник главного управления безопасности "народного ополчения"), а также Кейса аль-Хазали (лидер группировки "Асаиб аль-Хак") и его брата Лейса.



Вечером 6 декабря в Багдаде на одной из площадей группа неизвестных открыла огонь из автоматического оружия по находящимся там людям: убиты 23 человека (в том числе три полицейских), около 130 получили огнестрельные ранения. 8 декабря послы ФРГ, Франции и Великобритании встретились с бывшим премьером А. Абдель Махди и сделали совместное заявление: "...призвали Ирак не допускать нападений проиранских ополченцев на демонстрантов". Этому предшествовало заявление министра юстиции США С. Мнучина: "Попытки Ирана подавить законные требования иракского народа реформировать свое правительство путем убийства мирных демонстраций ужасны".



Запад, таким образом, обозначил, кто, по его мнению, несет ответственность за кровавые разборки в Ираке. Немалую роль в нагнетании конфронтации сыграла публикация в The New York Times "Иран воспользовался хаосом в Ираке для наращивания там секретного арсенала баллистических ракет малой дальности", которые могут быть применены для нанесения ударов по Израилю или по местам дислокации ВС США.



Иранская ракетная угроза – маниакальная тема. ВВС Израиля не раз бомбили территории Сирии и Ирака, чтобы "купировать опасность". Статья в The New York Times – это анонс новых ударов. Однако на этот раз все может быть гораздо серьезнее, чем прежде. 7 декабря неизвестный дрон нанес удар по дому Муктады ас-Садра в городе Неджеф – клерика там не было и он не пострадал, но обстановка накалилась еще больше.



9 декабря МИД Ирака вызвал глав посольств Франции, Великобритании, ФРГ и Канады, которым было заявлено: "Ирак выступает против содержания их совместного заявления, так как оно является вмешательством во внутренние дела". Тут снова подключились США – вице-президент М. Пенс позвонил президенту Б. Салеху и заявил о поддержке иракских протестующих, подчеркнув, что Багдад должен уважать требования демонстрантов.

На 11 декабря в Багдаде запланированы акции, которые упомянутый выше Кейс аль-Хазали назвал "разрушительными" и предупредил: "Это принесет в Багдад самый масштабный хаос". В столицу стягиваются дополнительные силы боевиков "народного ополчения" из других городов страны, силы безопасности также готовятся, но они деморализованы – командиры понимают, что могут легко предстать перед судом. 1 декабря уголовный суд Багдада признал полицейского виновным в убийстве 2 октября двух демонстрантов и приговорил его к смертной казни; еще один сотрудник МВД получил семь лет лишения свободы. Одновременно специальный суд по расследованию случаев коррупции и злоупотребления властью выписал ордера на арест 226 человек, среди которых есть бывшие и действующие министры, губернаторы, члены парламента, генералы, члены провинциальных советов. 51 человек уже арестован.

Вернемся к кандидатуре на пост премьера. Альянс "Аль-Бина" был образован в 2018 году и представляет новую силу на иракской политической арене. На сегодня эта группировка располагает в парламенте 143 мандатами, причем депутаты делегированы разными течениями – шиитскими, суннитскими, курдскими. Свой выбор в пользу И. аль-Улюма они аргументируют тем, что это профессионал-технократ, не замешанный в партийных интригах или коррупции. Вспомнили даже, что он в свое время ушел из правительства в знак протеста против повышения цен на бензин. В 2014-2018 году являлся членом парламентского комитета по нефти и энергетике, имеет опыт законодательной работы.



Расчет Ирана, который опирается на мощное шиитское лобби в Багдаде, строится на том, что Ибрагим принадлежит к очень религиозной семье. Его отец аятолла Мухаммед Бахр аль-Улюм (умер в 2015 г.) многие годы входил в число самых авторитетных шиитских богословов Ирака, 25 лет жил в эмиграции в Иране, поддерживал связи с радикальными исламистами из партии "Даава". В Тегеране вполне могут сыграть и на противоречиях между кланами ас-Садра, аль-Хакима и ас-Систани – все они претендуют на пост главного вождя иракских шиитов и с подозрением относятся друг к другу.



Что касается США, то американцы всегда могут напомнить, каким образом и благодаря кому Ибрагим Мухаммед Бахр аль-Улюм в 2003 году стал министром нефти Ирака, а его отец возглавил правительственный совет. Ибрагим учился в США (окончил факультет нефти университета Нью-Мексико), работал в Великобритании в различных нефтяных компаниях. Часто посещает посольство США в Багдаде как консультант.



При любом раскладе Ибрагим Мухаммед аль-Улюм – фигура не самостоятельная. Сам он воздерживается от публичных заявлений на тему возможного выдвижения на пост премьер-министра, и это мудро. Уже ближайшее время покажет, нужна ли еще такая должность или от государства Ирак остаются лишь воспоминания.