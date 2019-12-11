Америку ждет в Афганистане такой же финал, как во Вьетнаме, - Вл.Скосырев

00:06 12.12.2019

Умиротворять беспокойную страну придется России, Китаю, Пакистану



Владимир Скосырев

11.12.2019



Американским солдатам приходится нести вахту в Афганистане, несмотря на то что Вашингтон не верит в победу.



Американские СМИ готовят общественность к выводу войск из Афганистана. Washington Post опубликовала высказывания послов и других чиновников США, которые признают, что Вашингтон обманывал публику, скрывая бесперспективность войны. В этом плане ситуация сходна с той, что 40 лет назад сложилась во Вьетнаме. Публикация документов выгодна президенту Дональду Трампу, который хочет сократить обязательства США за рубежом. По мнению экспертов, афганская ноша может быть возложена на членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) – РФ, КНР, Пакистан.



Газета сравнивает добытые секретные материалы с кладом сокровищ. Они показывают, что "старшие должностные лица США в течение 18 лет не говорили правду о войне в Афганистане, выступая с оптимистическими заявлениями, хотя знали, что это ложь. Они прятали неопровержимые свидетельства того, что войну стало невозможно выиграть".

Публикацию материалов американские комментаторы сопоставляют с "Документами Пентагона" вьетнамской эпохи. И человек, который обнародовал тогда разоблачения, – Дэниэл Элсберг – согласен с этой аналогией.

В обеих войнах "президенты и генералы довольно реалистично оценивали шансы противника, но они не хотели признаться в этом американскому народу", говорит Элсберг, который в 1971 году работал на корпорацию RAND, выполнявшую заказы Пентагона.



На сей раз сбором секретных материалов занимался офис cпециального генерального инспектора по реконструкции Афганистана (SIGAR). Он записывал высказывания чиновников или получил от них письменные свидетельства. Они должны были быть учтены в программе правительства, призванной дать ему возможность извлечь уроки из войны. Шеф SIGAR Джон Сопко сказал, что "американскому народу постоянно лгали про афганскую войну".



В документах нелегко сразу разобраться. Они написаны бюрократическим языком и занимают 2 тыс. страниц. Помимо фальшивых сведений о боевых действиях они также рисуют картину массовой коррупции, говорит Райан Крокер, экс-посол США в Афганистане. Генерал Дуглас Лут, советник Барака Обамы и Джорджа Буша, сказал, что у Америки не было фундаментального представления об Афганистане: "Мы не знали, что делаем". Война в Афганистане – самая длительная в истории США. По данным CNN, на нее Америка израсходовала 1 трлн долл. В ней погибло 2,1 тыс. американцев. Сколько убито афганцев – на этот счет точных цифр нет.



В беседе с "НГ" главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк отметил: "Публикации в США готовят почву для вывода американских войск из Афганистана. Как раз на эту тему проходят сейчас трехсторонние переговоры между Россией, Китаем и США. Недавно к этим переговорам подключился Пакистан. Речь идет о мирном урегулировании. Очевидно, имеется в виду, что Америка уйдет, а ШОС придет. Три страны – Россия, Китай и Пакистан – члены ШОС".



Сама публикация выгодна Трампу в свете предвыборной обстановки. "Президент пытается заставить истеблишмент защищать национальные интересы США, а не абстрактную идею распространения демократии. Страны ШОС заинтересованы в нормализации обстановки в Афганистане. Последняя сессия американо-китайско-российско-пакистанских переговоров прошла в Пекине", – сказал эксперт.



Отвечая на вопрос, не окажется ли Москва втянутой в афганскую войну, он подчеркнул, что Россия ведет активные переговоры с различными сторонами афганского конфликта, в том числе с "Талибаном" (запрещен в РФ). Россия заинтересована в том, чтобы афганской смутой не воспользовалось "Исламское государство" (ИГ, запрещено в России). ИГ – прямая угроза Центральной Азии.