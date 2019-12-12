 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кто в Киеве стал первым лицом, а кто вообще никаким, - А.Каневский
08:38 12.12.2019

Антон КАНЕВСКИЙ | 12.12.2019 |

У Зеленского выбора нет
От саммита "нормандской четверки" никто не ждал прорыва. Позиции сторон по алгоритму политического урегулирования в контексте Минских соглашений (определение момента перехода контроля над границей между РФ и ДНР/ЛНР к украинской стороне) кардинально различались.

Самые оптимистические ожидания сводились к тому, что удастся договориться об обмене пленными и достижении прочного прекращения огня путем разведения сил. В инаугурационной речи Зеленский обещал даже пожертвовать ради этого, если потребуется, своей должностью. Трудно было не согласиться с ним и членами его команды, когда они говорили, что бесперспективный "вялотекущий" конфликт в Донбассе висит огромными веригами на украинской экономике, будучи сильнейшим тормозом развития.

Даже пресловутый план Б, предусматривающий полную изоляцию Украины от Донбасса, если не получится его "реинтегрировать" на устраивающих Киев условиях, подразумевал полное прекращение огня и вывод конфликта из горячей фазы.

Однако договориться о разведении войск по всей линии противостояния не удалось, хотя это решение и было ранее согласовано на уровне экспертов. "Украина не согласилась. Потому что Украине пока невыгодно отводить", – заявил приехавший в Париж Арсен Аваков.

Вместо этого согласились в очередной раз, к новому году, достигнуть соглашения о прекращении огня и "усилить" полномочия наблюдательной миссии ОБСЕ. Лучше всего прокомментировать это решение словами самого Зеленского: "Что касается прекращения огня, я сегодня уже говорил о том, что я пока не знаю, как мы сможем контролировать эту ситуацию".

Да, конечно, украинский президент в очередной раз "прогнулся" под радикалов, грозивших ему новым майданом, но не это главное. Главная причина глубже. Зеленский сдался партии войны, которой не нужен мир ни по плану А, ни по плану Б. И лидер партии войны вышел из тени, это министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Еще в мае, до вступления Зеленского в должность, мы писали о том, какими угрозами чревато для молодого президента сотрудничество с этим министром. Отработанную во времена Порошенко схему "мои радикалы нападают, а я, министр внутренних дел, защищаю" Аваков применил снова – активисты Нацкорпуса отстояли "вахту" у стен президентской администрации во время саммита, а затем дисциплинированно разошлись, признав, что "зрады" не произошло.

Сам Аваков отправился в составе украинской делегации в Париж как смотрящий за президентом, охотно раздавая глумливые комментарии. Приведу слова Зеленского о его беседе с Путиным: "Вы знаете, это только называлось двусторонней встречей, и у нас там по семь человек было с каждой стороны". На этом фоне пошли слухи о скором назначении Авакова премьер-министром.

Еще при Порошенко Аваков любил говорить о себе, что он в государстве "не первый, но и не второй". Теперь мы видим, как после саммита "нормандской четверки" не владеющий украинским языком армянин из Харькова становится в Киеве первым лицом, а президент-актер – вообще никаким.
У Зеленского нет выбора. Потому что в украинском политическом классе нет сильной партии мира, на которую мог бы опереться президент, имеющий поддержку 73% избирателей, которые хотят от него, прежде всего, мира.
Если угодно, это доморощенная версия американского глубинного государства. Оно сформировалось на Украине за неполные три десятилетия и включает олигархические группировки плюс местную элиту и так называемую творческую интеллигенцию. Символ верыа этого глубинного государства – убежденность в том, что править можно только в режиме непримиримой вражды с Россией. Что любые формы мирного существования с "северным соседом" несут прямую угрозу "суверенитету" – их групповому суверенитету, смысл которого в том, что "это наша корова и мы ее доим".

Эти люди понимают всю искусственность украинской государственности. Понимают, что "украинская идея" чужда подавляющему большинству жителей Украины. У них выработалась теория "активного меньшинства", якобы имеющего "золотую акцию" – власть принимать решения, "суверенно" игнорируя устремления и волю большинства.
На мой взгляд, лично Владимир Зеленский к этому "активному меньшинству" не принадлежит. Однако у него, раз он в эти сани уселся, нет, повторяю, выбора. Подыгрывать "активному меньшинству" ему пришлось уже в избирательной кампании, а после победы система съела его с рекордной скоростью. Отсутствие у актера политических опыта и воли к тому располагало. И возможностей импровизации у него теперь еще меньше, чем на сцене "Квартала".

Показательно, как Зеленский прокомментировал отказ разводить войска: "Если разводить войска на всей контактной линии в 409 км, то мы будем разводить войска 20 лет... А если небольшими частями, то разведем за 6-8 лет". То есть получите от "президента мира" еще 6-8 лет войны?!
При этом процесс переваривания Зеленского украинским глубинным государством полностью еще не завершен. Условным Порошенко новый президент (пока) не стал.
Насколько, однако, жизнеспособна система, построенная на таком противостоянии "активного меньшинства" и народа? Сколько она может переваривать избранных большинством лидеров, принуждая народ терпеть навязываемые ему "вечную войну" и бедность? И сколько еще европейский Запад, которому нужны прочные отношения с Россией, будет выносить этот нарыв?

…Из встречи "нормандской четверки" запомнился эпизод, рассказанный журналистом "Коммерсанта" Андреем Колесниковым: "Когда лидеры шли уже на пресс-конференцию, Ангела Меркель сказала Владимиру Путину без особой радости: "Сегодня ты победитель"". Что имела в виду опытная госпожа бундесканцлерин, знают только она и российский президент, но почему-то кажется, что речь шла о той "специфике" украинского государства, при которой только жестким давлением можно принудить и этого украинского президента, и украинское "активное меньшинство" к компромиссу, открывающему перспективу будущего.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1576129080
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