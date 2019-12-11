 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вор в законе "Сакал" и аксакалы. Новый передел криминальной сферы Кыргызстана, - В.Гунгер
09:23 12.12.2019

"Сакал". Новый виток передела кримсферы и след Батукаева

11 декабря 2019 Виктория Гунгер

В Кыргызстане нет организованных преступных группировок, заявил неделю назад на пресс-конференции заместитель министра внутренних дел Мирлан Каниметов.
- МВД ведет учет лидеров и членов ОПГ для оперативных целей. Есть также учет ранее судимых лиц. Официально признанных судом членов ОПГ нет, - подчеркнул тогда Каниметов.

Вот только "отсутствующие" не только существуют, но и уже открыто устраивают "разборки" чуть ли не центре Бишкека. Причем, как выяснилось, участниками инцидента с перестрелкой 9 октября на улице Гагарина стали представители ОПГ "Сакала". Примечательно, что именно эта преступная группировка в последнее время все чаще появляется в криминальных сводках.

"Коронация"

Однако имя кримавторитета имеет давние корни. В конце 2014 года на различных Интернет-площадках появляются фотографии с прошедшей в Турции "сходки". Главный персонаж фотографий – Улан Токтосунов. В центре внимания - его "коронация". Отныне "Сакал", как именуют его в преступном мире, получил статус "вора в законе". Его крестными отцами стали Жора Ташкентский и Тимур Саратовский. Примечательно, что в 2013 году Улан участвовал и в прошлогодней коронации другого "вора" по кличке Карышкыр. И это имя в деле Токтосунова всплывет позже.

Согласно досье правоохранительных органов, Улан Акмолдоевич Токтосунов, 1978 года рождения, уроженец села Кара-Кашат Бакай-Атинского района Таласской области. Известен в криминальном мире по кличке "Сакал".
Совместных фотографий Сакала с другими "ворами в законе" в сети Интернет немало. Причем, на многих Сакал и другие кримавторитеты запечатлены в обнимку большой компанией.

Однако передел сфер влияния с фигурированием имени Токтосунова в Кыргызстане начался после убийства в Минске 20 февраля 2014 года "правой руки" Камчы Кольбаева - Алмамбета Анапияева. Милиция тогда выдвинула версию, что "расправа над Анапияевым - начавшееся в преступном мире Кыргызстана противостояние между тремя воровскими группировками: Камчы, Азиза-Карышкыра и Сакала".

Криминальное противостояние

Примечательно, что несмотря на наличие членов собственного ОПГ, Сакал практически отказался от статуса "вора в законе" в 2016 году. Гособвинитель тогда озвучил ряд "воров в законе" и спросил Токтосунова, как случилось так, что у них имеются совместные фотографии. Сакал открестился от криминального мира, заявив, что оказался в этой компании случайно и людей на фотографиях не знает.
Объявлен в розыск Токтосунов был в мае 2015 года. Его обвинили в причастности к убийству 36-летнего Дамира Сапарбекова по прозвищу "Данке". Его называли "правой рукой" Камчы Кольбаева. Данке расстреляли в апреле на территории столичного микрорайона "Джал". Двое неизвестных в масках ожидали Сапарбекова возле подъезда его дома. Когда он вышел из машины - прозвучали выстрелы. Прибывшая на место происшествия бригада "скорой" госпитализировала его в тяжелом состоянии. Позже от полученных ран он умер в больнице.

По горячим следам был тогда задержан 25-летний Адилет Казаков. Его относили к ОПГ Сакала. Второму киллеру удалось скрыться. На месте преступления были обнаружены пистолет, несколько гильз, патроны и маски.
Позже правоохранители сообщили, что убийство Данке связано с освобождением из мест лишения свободы "вора в законе" Мурсалыма Умырзакова (Карышкыр), того самого, на коронации которого в 2013 году присутствовал Сакал, а способствовал ей Азиз Батукаев. На тот момент Батукаев два года, как находился не в Кыргызстана, а в Чечне.
Стоит отметить, что в начале своего пути Токтосунов находился под влиянием Алмаза Бокушева. Но некоторые связывали его и с Азизом Батукаевым.

В настоящее время Улан Токтосунов отбывает заключение в Кыргызстане. В декабре 2015 года он был задержан в аэропорту "Манас" по прилету из Турции. Он подозревался в убийстве члена ОПГ Дамирбека Сапарбекова.

"Война" за сферу влияния"

Примечательно и то, что влияние ОПГ Сакала распространялось и на Россию. Кровавые разборки членов его группировки там происходят постоянно. Но важно то, что в 2015 году, до посадки Улана Токтосунова "в места не столь отдаленные", ознаменовалось в РФ жестоким противостоянием между ним и так называемым "смотрящим" по Джалал-Абаду, известным под кличкой "Чач".
В свое время "Чач" выступал идейным защитником Камчы Кольбаева. На тот момент обиженные на Камчы Кольбаева "черные" присоединялись к "Сакалу". В итоге именно Сакал выступал против Камчы, а его "черных" в тюрьме "гасил" "Карышкыр", поддерживающий Батукаева. Именно это противостояния привело к убийству Данке.

Но здесь интересно другое. Задержанная за перестрелку на Пишкеке, 9 декабря, "молодежь" - уроженцы Токтогульского района Джалал-Абадской области. Той самой области, откуда был родом непримиримый противник Сакала – Чач. Это объясняет и "внезапность" их нападения на "сакаловцев".

До этого момента нападение на членов ОПГ Улана Токтосунова произошло 9 апреля этого года. В 23:00 несколько неизвестных мужчин привезли во двор одного из роддомов и бросили двух зверски избитых мужчин. Один их них И. А., 1974 года рождения, уроженец Таласской области, скончался от полученных тяжких телесных повреждений. Он являлся членом ОПГ Сакала. На И. А. ранее уже было совершено нападение. Тогда его жестко избила группа из десяти человек. Второго в крайне тяжелом состоянии проходил лечение в больнице.

А 23 апреля сотрудники правоохранительных органов России задержали в Москве подlельников лидера преступной группировки Улана Токтосунова. Ее курировал один из подчиненных Сакала. Члены группировки причастны к разбоям, грабежам, вымогательству и другим преступлениям. Участники банды попали в поле зрения полиции, когда пытались вмешаться в жизнь женщин, приехавших из Кыргызстана в российскую столицу.
В начале марта этого года Бишкекским городским судом было принято решение пересмотреть его дело в связи с введением нового кодекса. Однако к пересмотру дела судебный орган так и не преступил.

По некоторым данным, не на свободе и сам Азиз Батукаев. Он был задержан в Чечне за ношение оружия. Позже его судили за ДТП со смертельным исходом. Он выйдет где-то в 2021 году.
Однако ганстерские разборки, произошедшие в Бишкеке – показатель того, что передел сфере влияния вновь начал набирать обороты. А ОПГ, "которых нет в КР", чувствуют себя вполне вольготно

Источник - vb.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1576131780
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