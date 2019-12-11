 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 12.12.2019
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Среда, 11.12.2019
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Что будет с ценами на нефть в начале 2020 года? - А.Покатович
09:34 12.12.2019

Главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович дает новый прогноз по ценам на нефть. Какие факторы могут повлиять на цену на "черное золото"? Читайте об этом в статье.
Антон Покатович, 11 декабря 2019, 18:12 - REGNUM Итоги заседания ОПЕК+, на наш взгляд, могут оказать существенное влияние на нефтяной рынок в I квартале 2020 года. Крупнейшие экспортеры договорились увеличить объемы сокращения нефтедобычи еще на 500 тыс. барр./сутки в I кв. 2020 года. Также Саудовская Аравия заявила о добровольном сокращении добычи еще на 400 тыс. барр./сутки. Таким образом совокупный объем сокращения в начале следующего года составит 2,1 млн барр./сутки.

На наш взгляд, новые условия вкупе с недавним успешным размещением Saudi Aramco являются существенными факторами в пользу поддержки ценовой конъюнктуры нефтяного рынка в ближайшие месяцы.

Новые условия сделки ОПЕК+ выступают существенной предпосылкой для изменения фундаментальной картины нефтяного рынка в первом квартале следующего года. Ранее в начале 2020 года, исходя из "старого" сокращения ОПЕК+ в 1,2 млн барр./сутки, мы ожидали сохранения "тонкого" баланса на рынке, аналогичная ситуация на рынке складывается и в 4 кв 2019 года.
С учетом "нового" совокупного сокращения в 2,1 млн барр./сутки рынок может сдвинуться к дефициту в первом квартале следующего года. Тем не менее мы не ожидаем формирования масштабного дефицита - в рамках сезонности спрос также продолжит испытывать давление в начале следующего года. Объемы данного дефицита могут сложиться на уровнях 0,2 - 0,47 млн барр./сутки. Достижение верхней границы данного диапазона видится нам возможным лишь в том случае, если все экспортеры - участники ОПЕК+ максимизируют свои усилия и "войдут" в новые квоты сделки по итогам января 2020 года. Завершение данного процесса выглядит более реальным к концу февраля.

В то же время, учитывая, что нефть в последнее время демонстрирует отставание от рыночного ралли, пик которого мы наблюдали в прошлом месяце, тревоги инвесторов за мировой рост в целом остаются актуальными. И тот факт, что пока нефтяным котировкам не удалось преодолеть отметку в 65$, на наш взгляд, является отражением опасений участников рынка нового обострения торговых отношений США и Китая. В том случае, если до конца года стороны не пойдут на взаимную жесткость (то есть, если "фаза-1" торговой сделки не будет подписана до конца года, но Штаты также отложат повышение тарифов на более дальнюю перспективу), нефтяные цены сохранят потенциал для роста в диапазоне 63 - 66$ в перспективе завершения 2019 - 1 кв. 2020 года.

Немаловажным будет заметить, что в нынешних условиях ценовая динамика нефтяного рынка в большей мере подвержена изменениям рыночных настроений, нежели фундаментальным факторам воздействия (в виде баланса спроса и предложения). С учетом данного аспекта основным риском для нефтяного рынка будут оставаться рыночные аппетиты к покупке риска. Если, например, в конце 2019 года сторонам торгового конфликта (США и Китая) не удастся подписать промежуточную сделку, а в начале 2020 года мы снова услышим от американских и китайских представителей взаимную жесткость, то потенциал для роста нефтяных котировок сократится. Другими словами, если рыночные аппетиты к покупке риска в начале следующего года испытают снижение, то нефть, вероятно, будет инертна к фундаментальному позитиву (за счет углубленного сокращения добычи в рамках ОПЕК+). В данных условиях нефтяные котировки снова могут продемонстрировать коррекцию до уровней 57 - 61$.
11 декабря 2019
Антон Покатович

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1576132440
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