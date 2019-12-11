Кыргызстанцев, сообщивших о взятке, ждет вознаграждение

09:39 12.12.2019

12 декабря 2019, Бишкек - Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Кыргызстанцев, сообщивших о взятке, ждет вознаграждение. Вступил в силу Закон "О защите лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях".

Согласно документу, защите подлежит не только информатор (предоставление охраны и бесплатной юридической помощи, мораторий на увольнение с работы или преследование руководством), но и его родственники. Отдельной статьей идет пункт о материальном вознаграждении гражданина, сообщившего о коррупции.



Предлагается поощрить "лицо, сообщившее о коррупционном правонарушении", выплатой суммы, которая должна составить 30 процентов от суммы взятки, коммерческого подкупа, незаконно перемещенных денежных средств и других средств, ставших известными в результате сообщения о коррупционном правонарушении.

Если же сообщение о коррупционном правонарушении позволило предотвратить причинение ущерба бюджету, государственному или муниципальному имуществу, вознаграждение выплачивается в размере 30 процентов от суммы предотвращенного ущерба, но не более 100 тысяч сомов. Размер ущерба устанавливается решением суда, Счетной палаты или иным уполномоченным государственным органом.



В случае, когда коррупционное правонарушение, о котором говорится в сообщении, сопряжено с незаконным получением акций или иного имущества, информатор также получит 30 процентов, но уже стоимости этого имущества. Источники финансирования, а также размер и порядок выплаты вознаграждения устанавливаются правительством.

Уточняется, что сведения будут конфиденциальны, как и вся информация о лице, сообщившем о коррупционном правонарушении. Предоставляется она только по запросу суда, а разглашение этой информации влечет ответственность, установленную законом.

Если же сообщение было заведомо ложным, таких информаторов будут наказывать по всей строгости закона.