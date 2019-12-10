Донбасс должен уйти, - П.Шипилин

09:58 12.12.2019

Так получилось, что вчера мне пришлось несколько раз комментировать в разных местах предстоящей саммит в нормандском формате. Понятно почему: я довольно глубоко влез в тему. Без всякой гордости могу сказать, что мои прогнозы сбылись - никаких прорывов не случилось. Ведь чтобы это предсказать, не нужно быть семи пядей во лбу.



Я многократно писал и говорил, что минские соглашения - это шанс Украины вернуться в цивилизованное русло. Это не первая и не последняя страна, где произошел государственный переворот и началась гражданская война, хоть локальная.



В 2010 году в Киргизии после госпереворота новые власти начали конституционный процесс: собрали все противоборствующие политические силы, Совет старейшин выбрали конституционную комиссию и усадили ее писать Основной закон государства. После чего проект был вынесен на всенародный референдум, Конституцию приняли, провели парламентские и президентские выборы.



Сейчас то же самое происходит в Сирии. Полтора года понадобилось, чтобы набрать в конституционный комитет представителей от всех национальных, этнических, религиозных и политических сил. Скоро он начнет заседать в Женеве. Возможно, понадобится много месяцев, а то и лет, прежде чем новая сирийская Конституция, в которой будут учтены все разнонаправленные интересы, будет написана. Потом ее вынесут на всенародный референдум, примут и проведут те же самые парламентские и президентские выборы.



То есть, после серьезных социальных потрясений, которые привели к грубейшим нарушением Конституции, страну следует переформатировать, переучредить. Иначе никак.



Только Украина сопротивляется. Что говорит о ее обществе как о зачаточным, полуварварском, неспособном к государственному строительству. Нет таких навыков.



Сомневаюсь, что украинцев удастся переубедить кому бы то ни было. Под давлением галицких нациков нэнька будет рваться в бой, упрямо, раз за разом пытаться через жертвы и кровь установить свои дикие порядки. Разумеется, никто им этого не позволит.



Но и бандеровцы не позволят начаться конституционному процессу, не для того их выращивали и прикармливали столько лет. Мирная Украина американцам не нужна. Она должна быть злой, воинственной и придурковатой, чтобы выполнять те геополитические задачи, которые перед ней поставлены.



Совершенно очевидно, что минские соглашения Киев не выполнит никогда. И даже, возможно, начнет очередную войну с Донбассом.



Именно на этот случай, полагаю, несколько дней назад в ДНР был принят закон, согласно которому государственные границы Республики теперь совпадает с Донецкой областью. Если Украина опять нападет на Донбасс, ополченцы не будут просто отбивать атаку, а закрепят победу, кратно увеличив площадь самопровозглашенного независимого государства. И тогда понадобятся новые минские соглашения.



Не исключено, что в команде Зеленского прорабатывается именно такой сценарий. Но он ничего не изменит по сути, так как условия диктуют победители, а не проигравшие. Что и произошло в 2015 году в Минске после дебальцевского котла.



Мне приходил в голову и более фантастический вариант: официальный и публичный отказ Украины мы от Донецкой и Луганской областей. При умелой и планомерной пропаганде в течение нескольких лет такое развитие событий теоретически возможно. Все равно ведь, если минские соглашения будут выполнены до запятой (а Россия на этом настаивает и не отступит), Республики обретут практически суверенной статус.



Донбасс из бренного тела Украины должен уйти - по ее инициативе или инициативе ООН, в результате войны или конституционной реформы. Этот вопрос можно считать решенным. Другое дело, что ситуация затянется на несколько лет.



Уж точно в четырехмесячный срок, который вчера Россия, Франция и Германия дали Украине на внесения изменений в конституцию, Зе-команда не уложится. Да и ни в какой срок не уложится, как мы все знаем.



А замороженный конфликт нас вполне устраивает - ни в НАТО, ни в ЕС страну с замороженным конфликтом никто, конечно, не примет. Пусть даже не мечтают.



Павел Шипилин

pavel_shipilin (pavel_shipilin)

10.12.2019