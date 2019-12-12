Золотая Орда, героическая и трагическая история Евразии. Ч. 2, - С.Акимбеков

10:14 12.12.2019

О нюансах, связанных с историей Золотой Орды, и идеологией стран, причастных к этому историческому государству.



Россия и Золотая Орда

Евразийцы из числа эмигрантов, в частности Петр Савицкий, Георгий Вернадский и Николай Трубецкой, делали акцент на азиатских корнях российской государственности. В том числе на ее связях с исторической Монгольской империей.

Конечно, в современном виде евразийская идея выглядит несколько иначе, чем в трудах евразийцев. В то же время она, несомненно, имеет определенное отношение к современной идеологии российского государства, позволяя говорить об исторической общности народов Евразии.

Хотя эта концепция больше служит все же для внешнего потребления и реализации политики на постсоветском пространстве. Именно для этого из нее убрали большую часть риторики первых эмигрантов-евразийцев.

Децентрализация приоритетов

Внутри же России отношение к Золотой Орде выражено не слишком отчетливо. В советские времена все было гораздо более акцентированным и весьма критическим. Но тогда в рамках центральной вертикали власти существовал единый подход к истории. Естественно, что главным образом, как минимум в послевоенное время, он основывался именно на истории России.

Все остальные истории отдельных народов СССР соотносились с общим подходом. В этом смысле отношение к Золотой Орде во времена СССР было в основном негативным, потому что это соответствовало логике, выработанной в рамках истории России. Сегодня же необходимо учитывать тот факт, что подходы к истории больше не определяются из одного центра.

Таких центров теперь стало много, и это учитывают даже в России. И если говорить об отношении к Золотой Орде, особенностью России является то, что часть ее общества, в первую очередь это поволжские татары, напрямую ассоциирует себя с этим историческим государством и также стремится к собственным формулировкам в его отношении.

Река преткновения

В этой связи очень показательна ситуация с так называемым стоянием на реке Угре. В 1480 году московский князь Иван III после безуспешного стояния на ней вынудил хана Большой Орды Ахмата уйти без боя. В 2017 году на законодательном собрании Калужской области губернатор области Артамонов предложил объявить 11 ноября общероссийским праздником - в честь так называемого "Великого стояния" на реке Угре. Однако депутаты Государственной Думы из Татарстана выступили против.

По их мнению,

"праздники, разделяющие народы, не должны приниматься в многонациональном государстве"

Характерно, что такого же мнения придерживался и глава комитета Государственной Думы России по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

Президент Татарстана Рустам Минниханов отправил в Госдуму отрицательное заключение. В то же время правительственная комиссия одобрила инициативу калужского губернатора. Его поддержали Российская академия наук, Росархив, российские министерства культуры, обороны, финансов и юстиции, а также многие другие организации, включая 60 регионов.

В итоге власти РФ все-таки приняли решение не делать 11 ноября общегосударственным праздником. Собственно, это было связано с не слишком большой значимостью события для истории России и ссориться с теми же татарскими депутатами ради этого не стоило. Стояние на Угре осталось событием регионального масштаба.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разъяснил, что Владимир Путин лишь "принял к сведению" предложение, но "не согласился с формулировкой", предлагаемой калужанами.

Сложная тема

Осторожность федеральной власти легко понять. При соблазне найти дополнительный повод для региональной гордости очень легко нажить раздоры на национальной почве в масштабах страны.

В то же время не стало заметным событием и 750-летие Золотой Орды, к которому активно готовились в российском Татарстане. Хотя в Казани сделали очень много для подготовки к указанной дате. Здесь находится самый крупный центр золотоордынских исследований на территории бывшего СССР.

Фактически российские власти разменяли стояние на Угре в Калужской области на празднование 750-летия Золотой Орды в Татарстане. И это вполне объяснимо: они не хотят лишней дискуссии по заведомо сложным вопросам.

Понятно, что как раз для дискуссии тема Золотой Орды очень непростая. И дело здесь не только в том, что существует русско-центристская версия истории, с которой не совсем согласны те же представители Татарстана, если говорить о ситуации внутри России.

Немаловажно также, что период Золотой Орды имеет большое значение и для собственно русской истории. Ключевой вопрос здесь в том,

насколько российская централизованная государственность обязана своим возникновением государственности Золотой Орды

По своей сути вопрос этот очень интересный. Потому что до прихода монголов и создания ими государства власть русских князей была довольно слабой и очень далека от деспотической власти князей Северо-Восточной Руси как в период их нахождения в составе Золотой Орды, так и после приобретения самостоятельности.

В частности, такой правитель, как Иван Грозный, просто не смог бы появиться в домонгольской Руси. До монголов власть князей была ограничена народным собранием, называвшемся вече, которое формировало ополчение – основную военную силу того времени. Именно народное ополчение составляло костяк армий княжеств Владимирского, Рязанского, Киевского, Галицко-Волынского и многих других. Во главе народного ополчения стоял выбранный на вече тысяцкий.

Естественно, выбранный на эту позицию автоматически становился одним из наиболее влиятельных людей в политической жизни любого княжества.



Султан Акимбеков

12.12.2019