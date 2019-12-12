Террористы пробрались в Алматы и Караганду. Но КазКНБ всех изловил, - верим Швейкину

10:42 12.12.2019

В 2019 году КНБ сорвал планы радикалов устроить два теракта в Алматы и один в Карагандинской области.



Об этом на брифинге в столице рассказал первый заместитель начальника национального штаба антитеррористического центра КНБ Сергей Швейкин.



"Часть организаторов и исполнителей попала под влияние боевиков международных террористических организаций, -

цитирует Швейкина tengrinews.kz. -

Другая часть самостоятельно радикализировалась на основе ознакомления с материалами террористического, экстремистского характера в интернете.

Планировались атаки на здания правоохранительных органов, крупных торговых центров, финансовых учреждений, объекты культуры, а также предполагалось похищение заложника".



При обысках у задержанных силовики обнаружили огнестрельное и травматическое оружие, а также компоненты взрывных устройств. Все фигуранты приговорены к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет.



Амир Жанузаков

12.12.2019