Террористы пробрались в Алматы и Караганду. Но КазКНБ всех изловил, - верим Швейкину

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10:42 12.12.2019
В 2019 году КНБ сорвал планы радикалов устроить два теракта в Алматы и один в Карагандинской области.
Об этом на брифинге в столице рассказал первый заместитель начальника национального штаба антитеррористического центра КНБ Сергей Швейкин.
"Часть организаторов и исполнителей попала под влияние боевиков международных террористических организаций, -
цитирует Швейкина tengrinews.kz. -
Другая часть самостоятельно радикализировалась на основе ознакомления с материалами террористического, экстремистского характера в интернете.
Планировались атаки на здания правоохранительных органов, крупных торговых центров, финансовых учреждений, объекты культуры, а также предполагалось похищение заложника".
При обысках у задержанных силовики обнаружили огнестрельное и травматическое оружие, а также компоненты взрывных устройств. Все фигуранты приговорены к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет.
Амир Жанузаков
12.12.2019