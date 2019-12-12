 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 11.12.2019
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Террористы пробрались в Алматы и Караганду. Но КазКНБ всех изловил, - верим Швейкину
10:42 12.12.2019

В 2019 году КНБ сорвал планы радикалов устроить два теракта в Алматы и один в Карагандинской области.

Об этом на брифинге в столице рассказал первый заместитель начальника национального штаба антитеррористического центра КНБ Сергей Швейкин.

"Часть организаторов и исполнителей попала под влияние боевиков международных террористических организаций, -
цитирует Швейкина tengrinews.kz. -
Другая часть самостоятельно радикализировалась на основе ознакомления с материалами террористического, экстремистского характера в интернете.
Планировались атаки на здания правоохранительных органов, крупных торговых центров, финансовых учреждений, объекты культуры, а также предполагалось похищение заложника".

При обысках у задержанных силовики обнаружили огнестрельное и травматическое оружие, а также компоненты взрывных устройств. Все фигуранты приговорены к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет.

Амир Жанузаков
12.12.2019

Источник - 365info.kz
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