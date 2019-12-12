Почему чеченские банды опаснее арабских кланов, - Tagesspiegel

11:25 12.12.2019

12 декабря 2019 г.

Александр Фрелих, Ханнес Хайне и Хелена Пионтек |



Сенатор Берлина по внутренним делам Андреас Гайзель представил отчет о ситуации с организованной преступностью в столице Германии, сообщает немецкое издание Der Tagesspiegel.



Всего в прошлом году в поле зрения управления уголовной полиции Берлина в связи с подозрениями в связи с организованной преступностью попали 462 человека. "Почти две трети подозреваемых (63%) были в 2018 году иностранными гражданами. 9,7% подозреваемых в совершении преступлений граждан Германии имели другое гражданство при рождении. Многие другие имели миграционные корни. Прежде всего три группы формируют в Берлине ядро организованной преступности: байкеры, арабские кланы и российско-евразийские преступные сообщества, в частности преступники чеченского происхождения. Также встречаются подозреваемые из Болгарии, Турции, Польши, России, Украины, Литвы и Сербии", - говорится в публикации.



"Чеченские банды фигурируют в делах о торговле оружием, наркотиках, применении насилия, отмывании денег и вымогательстве - и действуют очень изолированно. Особенно среди чеченцев, действующих в Берлине, наблюдаются связи с исламизмом. Следователи отмечают их "исключительную сплоченность" и "заметные формальные и неформальные межрегиональные связи" (...) . И, наконец, выраженное понятие о чести и слабое признание авторитета государства".



"Как сообщают следователи, чеченские банды часто нанимаются другими в качестве "преступных исполнителей". По заказу других преступных сообществ они берут на себя грязные задачи, например, вымогательство денег или шантаж жертв - в основном внутри своей среды. В 2016 году существовала группировка байкеров Guerilla Nation, включавшая в себя 30 человек. Главную роль в группировке, также выступавшей в качестве "готового к применению насилия исполнителя", играли чеченцы", - передает издание.

"Недавний пример: клан Аль-Зейн потребовал от наиболее успешного в настоящий момент немецкого рэпера Capital Bra полмиллиона долларов и долю от его прибыли. Чтобы выследить Capital Bra, члены клана, как сообщается, воспользовались услугами чеченцев".



"Главной проблемой, связанной с чеченцами, следователи считают то, что часть подозреваемых, являющихся выходцами из бывшего СССР, прежде всего с Северного Кавказа и из Центральной Азии, "обладают соответствующим опытом, приобретенным в вооруженных конфликтах", и имеют высокую склонность к применению насилия и оружия".



Что касается арабских кланов, то, по словам следователей, не каждый преступник из двенадцати известных в Германии кланов из Ливана является "мафиози". Некоторые представители семейных кланов привлекают к себе внимание, например, лишь нарушением правил парковки, что, впрочем, также наносит ущерб правовому государству Германии, отметил Гайзель.



"Согласно новым данным, в Берлине чаще всего совершаются угоны автомобилей и скупка краденого имущества, преступления, связанные с наркотиками (в основном торговля кокаином), и таможенные правонарушения, подделка документов и принуждение к занятию проституцией. Зарегистрированный ущерб, по словам сенатора Гайзеля, составляет примерно 100 млн евро, но действительный ущерб может быть гораздо выше", - передает Der Tagesspiegel.



Источник: Tagesspiegel