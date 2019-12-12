Чем живет Казнет сегодня?

12:10 12.12.2019 Информационное поле Казахстана в сравнении с остальными странами Центральной Азии развивается семимильными шагами. Ключевыми факторами роста цифрового общества Казахстана стали:



Рост населения

Массовое использование банковских технологий в повседневной жизни приводит к развитию электронных платных услуг



Цифровизация "электронного" правительства и государственные онлайн-услуги (которые стимулируют общество к использованию новых технологий, и т.д.)

По данным портала аналитики новостных материалов "Медиаметрикс Казахстан" в месяц в Казахстане создается более 40 тысяч новостных материалов. В то время как в Кыргызстане формируется около 12 тысяч новостных материалов, в Узбекистане около 6 тысяч и чуть более 1 тысячи в Таджикистане.



В конце ноября на площадке "Медиа Курултай – 2019" медиаменеджеры обсудили проблемы и тенденции развития казахстанского контента. Они обозначили определенный тренд роста казахоязычного информационного пространства. Однако это не означает, что в будущем казахстанское информационное поле будет одноязычным. Независимое друг от друга сосуществование русскоязычного и казахскоязычного сегмента в Казнете закономерно, потому что у обеих есть своя большая аудитория.



Конечно, радует рост контента на государственном языке. Но вопрос в его информативности и качестве. В казахскоязычном сегменте властвует казахстанский шоу-бизнес, преобладают развлекательные проекты. Если посчитать новостные сайты на казахском языке, то их единицы. Заметна острая нехватка аналитической информации, а также информации для людей с ограниченными возможностями. Высока вероятность того, что скорый переход казахского языка на латиницу может привести к временной изоляции казахоязычного сегмента и затормозит его развитие.



ИАЦ МГУ побеседовал с руководителем "Интернет Ассоциации Казахстана" Шавкатом САБИРОВЫМ об отличительных чертах казахстанского пользователя интернета, о перспективах развития Казнета и его главном мифе.



Шавкат Умарович, расскажите, с Вашей экспертной точки зрения, что представляет из себя Казнет сегодня? Какие у него отличительные черты?

Про Казнет можно было бы поговорить, но хотелось сначала сказать о казахстанских пользователей Казнета. Наши пользователи отличаются законопослушностью. Они в большинстве предпочитают легальную продукцию. Второе, среднестатистический казахстанский пользователь платежеспособный, то есть он знает как платить, умеет платить и любит платить. Поэтому, наверное, нас любят крупные мировые гиганты как Google, Facebook, Вконтакте и т.д. Доля казахстанских платежей к количеству интернет-пользователей является очень весомой и представляет серьезный интерес для мировых компаний. Судите сами, в настоящее время в обращении находится 26,4 млн платежных карт эмитированных 22 банками и АО "Казпочта" на страну с 18 млн человек, включая дедушек, бабушек и грудных детей.



Следующим отличительным фактором является тот факт, казахстанцы стопроцентно потребляют свой собственный локальный контент. Если и читают зарубежный контент, то при крайней необходимости или по рабочим обязанностям. Еще одной особенностью наших пользователей является знание английского языка помимо казахского и русского.

С точки зрения бизнеса и работы отечественных интернет-магазинов, например, мы, к сожалению, не преуспели. Хотя они есть, но в лидерах сегодня зарубежные интернет-магазины.



Чем на деле отличается русскоязычный сегмент от казахоязычного? Есть ли существенное различие в подборе тематики? И как Казнет делится между этими двумя языковыми сегментами, можете ли Вы обозначить примерные пропорции такого распределения?

Не думаю, что сегодня можно сравнивать эти два сегмента. Они несравнимые по разным причинам, можно сказать это две разные планеты. Пустота в казахоязычном сегменте приводит к тому, что можно занять любую нишу и быть лидером. Еще лет 10 назад, когда в Казахстане не хватало русскоязычного контента, все дружно "уходили" в российский сегмент. В то время государство озаботилось тем, как создавать свой отечественный контент, и сейчас отечественного контента на русском языке много на разные тематики.

Государство обязано развивать и создавать контент на казахском языке, активно стимулировать владельцев сайтов, создать целую программу с дополнительным финансированием. Все усилия по развитию казахского языка окупятся в ближайшие 3-5 лет, будет способствовать созданию новых рабочих мест для журналистов, переводчиков, ИТ-специалистов.

Для "поваров", которые создают пищу для ума, должны быть созданы исключительные условия, в том числе и материальные, и моральные. Нужно искать специалистов не только в крупных городах, но и в регионах. В середине 2000-х годов в г. Актобе была своя социальная сеть, где было несколько тысяч активных пользователей, которая была на казахском языке. Но со временем сайт потерял коммерческую привлекательность для владельцев, а государственным органам было не до них.

Какие забавные мифы встречались на вашей практике о Казнете?

Один из мифов, что в Казахстане очень популярна социальная сеть Facebook, который реально популярен только в крупных мегаполисах как Алматы и Нур-Султан. Причем такая популярность больше раздувается теми, кто зарабатывает там. Кроме этого неправильно, когда государство само толкает всех чиновников в "объятия" Facebook-а, политизированность которого просто зашкаливает. Востребованность Facebook в Казахстане находится на уровне 9-10% в медийном поле. Социальные сети "разделили" Казахстан по регионам и использованию социальных сетей. Регионы используют больше "Одноклассники" и "Вконтакте". Это наглядно показывает, что жизнь в регионах намного отличается от жизни мегаполисов, там совершенно другой медийный контент, услуги и т.д. Люди в Казахстане живут в разных виртуальных мирах.

Продолжая тему мифов, как Вы считаете, насколько состоятельны разговоры о том, что в будущем русскоязычный сегмент будет сокращаться, а казахоязычный расти?

Русскоязычный и казахоязычный сегмент будут развиваться параллельно и независимо друг от друга. Уполномоченному органу в области информации следует быстро и активно работать с казахоязычным сегментом Казнета, предоставлять материальные ресурсы прежде всего тем, кто способствует развитию государственного языка в Интернете. Безусловно, что сегодня в этом развитии мало коммерческой составляющей и бизнес идет работать с казахским языком без особого энтузиазма, поэтому государство должно помочь и поддержать их на первом этапе. Нужно развивать производство контента на казахском языке методами стимулирования, предоставлять налоговые льготы и давать грантовое финансирование на 3-5 лет с обязательством построения веб-редакций на казахском языке. Только тогда мы сможем говорить о конкуренции между двумя сегментами в Казнете.

Существует мнение, что в казахоязычном сегменте Казнета чаще встречаются материалы, носящие националистический характер. Как Вы считаете, это так?

Я не думаю, что в казахоязычном сегменте Казнета доминирует националистический характер. Еще 8-9 лет назад государством были предприняты огромные усилия, чтобы пользователи говорящие только на казахском языке оказались в Интернете. Но при этом совершенно забыли, что им нужен контент, контент добротный и качественный в том числе. Популярность казахстанского шоу-бизнеса на самом деле обеспечивается как раз тем, что больше ничего и нет. Если говорить об информационном наполнении или медийной составляющей, которая сегодня присутствует в казахстанском сегменте, то можно ее назвать ужасной.

А что касается материалов националистического характера, то даже присутствие одной статьи такой тематики становится сразу заметной. И не только потому, что она интересна пользователям, а потому что другого контента и нет. Миллионе пользователей, которые владеют только одним государственным языком "остались" один на один с пустотой. Вы задумывались почему видеоролики на казахском языке могут набирать огромное количество просмотров? Казахоязычная аудитория благодарная, они живее реагируют, спорят, обсуждают, дискутируют, активно дают обратную связь, и как итог высокая вовлеченность. Русскоязычный пользователь стал более ленивым, его мало что заинтересует, он избирателен.



12.12.2019 Источник - ИАЦ МГУ

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