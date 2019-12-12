Мирзиеев решил "зажечь" Узбекистан, - И.Джорбенадзе

12:22 12.12.2019

В республике впервые состоятся отчасти свободные парламентские выборы. Ими президент хочет сломать имидж своей страны как некой "восточной дыры".



При этом Узбекистан продолжает оставаться президентской республикой, с огромными полномочиями главы государства.



В самом большом по численности населения государстве Центральной Азии - Узбекистане - 22 декабря состоятся парламентские выборы. Имея в виду специфику региона - авторитарный Восток со всеми вытекающими отсюда не демократическими "заморочками", - от выборов не стоило бы ждать ничего, выходящего за рамки давно и прочно укоренившейся рутины. Однако Узбекистан при новом президенте Шавкате Мирзиееве стал осторожно ломать некоторые устоявшиеся в ЦА догмы и, надо сказать, небезуспешно. На сей раз он отличился на ниве парламентских выборов, которые проходят при его президентстве впервые.



Также впервые (парадоксально, но факт) это действо, охватывающее более 20 миллионов человек, будет проходить в соответствии с избирательным кодексом. Историческое для Узбекистана событие! При его разработке эксперты учли опыт более 50 стран, рекомендации различных международных институтов, включая Венецианскую комиссию, БДИПЧ/ОБСЕ, ШОС, Организацию исламского сотрудничества и т. д. Что из этого вышло?



СНГ - побоку, да здравствует Евразийский союз?



В частности, избирательные комиссии теперь уполномочены рассматривать жалобы физических и юридических лиц о нарушениях избирательного права. Кодекс теперь предоставляет право голоса лицам, находящимся в местах лишения свободы за преступления, не представляющие серьезной общественной опасности. Усилен контроль гражданского общества за процессом выборов. Представители органов местного самоуправления тоже могут мониторить выборы - это повышает их прозрачность. Кроме того, созданы единый электоральный список избирателей; портал, позволяющий им получать всю информацию о выборах; мобильное приложение, содержащее регламент и информацию о работе избиркомов, другие данные.



В парламент изберут 150 депутатов, из которых хотя бы 30% должны быть женщинами - очень важный момент в контексте гендерного равноправия, сильно искаженного на Востоке вообще. Выборы будут считаться состоявшимися, если в них примет участие не менее 33% избирателей. Претендующих на депутатский мандат немало - ЦИК зарегистрировала 750 кандидатов в депутаты от пяти политических партий: Либерально-демократической, Народно-демократической, Демократической "Миллий тикланиш", Социал-демократической "Адолат" и Экологической. Никаких экзит-полов на выборах не предусмотрено, но наблюдателей будет много. Это тоже "новый фрукт" для Узбекистана.



По данным ЦИК, мониторинг будут вести более 700 наблюдателей из 50 стран и международных организаций (почти 300 приходится на БДИПЧ/ОБСЕ). Еще одна "новинка" - финансирование предвыборной гонки не из средств самих партий, а из бюджета - по 1140 долларов на каждого претендента. То есть государство раскошелится на $855 тысяч.



Рекорд скромности Мирзиеева и "полусухой" закон для туркмен



Словом, Мирзиеев полностью модернизирует избирательную систему, причем она достаточно ясна и доступна для электората, который прежде вообще не ведал, кто заседает в парламенте. Президент, лично инициировавший разработку и принятие кодекса, создает, исходя из положений последнего, правовую основу для независимости избирательных комиссий, гарантирования прав голосующих и, что важно, создание одинаковых условий для партий, участвующих в выборах. То есть сформирована справедливая конкурентная среда, усиливающая легитимность той или иной партии в законодательном органе.



Значительно расширена и география выборов - для проживающих за границей граждан Узбекистана к открытию готово 55 избирательных участков в 38 странах мира. По официальным данным, за пределами страны проживают около 2 миллионов узбекских избирателей, и половина из них - в России.



В общем, похоже на то, что Мирзиеев готовит парламент к активной деятельности. Придя к власти, новый президент сразу призвал депутатов к "пробуждению". Он попенял им за то, что ими инициировано всего 27 законодательных актов, да и те касались внесения изменений и дополнений в действующие законы. Это, подчеркнул он, говорит о низкой эффективности парламента.



Как в Ташкенте все женщины оказались "злоумышленницами"



И теперь Мирзиеев ее повышает. Отныне президент будет утверждать министров, председателей государственных комитетов, вице-премьеров только после одобрения их кандидатур парламентом - такую законодательно закрепленную практику опять же инициировал Мирзиеев. Тем самым он поднял авторитет парламента и усилил ответственность перед ним правительства. Разумеется, в одночасье народные избранники не превратятся в таковых в полном смысле. Но начало соответствующему процессу положено.



Причем это ничем не угрожает полноте власти Мирзиеева: Узбекистан - президентская республика. С большой долей вероятности новый парламент не будет тотально укомплектован "старыми" лицами, но по партийному раскладу он останется прежним, приблизительно с тем же количеством мандатов у перечисленных выше политических сил.



Сейчас в Узбекистане спокойно, и никакого ажиотажа, тем более беспорядков в преддверии выборов не отмечается. Мирзиеев, не в пример своему предшественнику Исламу Каримову, "ослабил вожжи", и очень аккуратно и дозировано стал открывать страну для внешнего мира, добившись значительных успехов в налаживании отношений с соседними странами; привлечении иностранных инвестиций, экономической деятельности; в умеренной многовекторности во внешней политике и введении цивилизованных норм жизни. И эти метаморфозы чаще "прикладные", чем витринные. Что же касается парламента, здесь, видимо, Мирзиеев утвердит реальный симбиоз двух последних понятий.

Ирина Джорбенадзе

12.12.19