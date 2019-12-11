 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Новинки среднеазиатской медицины: микстура Аркадага и "лекарство" для педофилов
12:28 12.12.2019

В Туркмении ноу-хау Бердымухамедова объявлено панацеей для коров, а в Казахстане кастрируют извращенцев.

Как лечить заболевания у крупного рогатого скота (да и у человека) знает президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Не зря же он - стоматолог по образованию - написал порядка пятидесяти книг на самые разные темы, включая труд о лекарственных растениях. В современных туркменских реалиях, когда в аптеках отсутствуют традиционные препараты для лечения даже сердечно-сосудистых заболеваний, плодовитость Аркадага пришлась весьма кстати. В том числе, в области ветеринарии.

Как передает Радио Азатлык, недавно по туркменскомуТВ показали передачу, в которой ветеринары советовали, как лечить заболевания рогатого скота при помощи лекарственных растений из многотомного труда Бердымухамедова. А делают из них настои и микстуры, разлитые по бутылочкам. Передача вышла после распространения информации о массовом падеже домащней скотины от неизвестной болезни. Национальная эпидемиологическая служба считает, что, скорее, речь идет о гепатите. Ветеринары, однако, в этом сомневаются, потому как адекватное лечение заболевания результатов не дает. Трудно в Туркмении и с вакцинами против бешенства - они в дефиците.

Напомним, ранее "Росбалт" писал и об отсутствии в аптеках республики традиционных "человеческих" препаратов - двуногим рекомендовано лечиться чаями из даров природы - корня солодки, шиповника, мяты и прочей флоры. Не чужды президенту Туркмении и "возвышенные сферы". В республике поставили детский спектакль по нескольким его книгам". И это не первая театральная постановка по мотивам произведений президента, переведенных на разные языки мира - ими одаривают иностранных гостей. Впрочем, литература эта распространяется и среди школьников, студентов и бюджетников республики.

Но вернемся к "медицине", теперь казахской. В республике уголовно наказуемый "недуг" - педофилию - стали истреблять принудительной химической кастрацией. По данным агентства Tengrinews.kz, ей подвергли уже четырех осужденных, и еще одиннадцать, преступление которых доказано, ее ожидают. Химическая кастрация распространяется только на лиц старше 18 лет, совершивших уголовное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Но Казахстан "прославился" не только этим, но и любовью к разным "цацкам" первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Журналисты подсчитали, какие "подарки" получил Елбасы с тех пор, как официально покинул пост первого лица, и насколько высоко оценен он лидерами государств постсоветского пространства.

Итак: сразу после заявления о сложении полномочий, Нурсултана Абишевича возвели в ранг "почетного сенатора". На недавнем саммите глав государств Центральной Азии, на котором, заметим, Казахстан представлял не действующий президент Касым-Жомарт Токаев, а Назарбаев, последнего "наградили" статусом почетного председателя консультативной встречи. В ЕАЭС экс-президент стал почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета. Президент России Владимир Путин объяснил это "историческим вкладом" Елбасы в становление союза. Ну и еще он стал пожизненным почетным председателем Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Ну, и как известно, в честь "отца нации" столицу Казахстана - Астану - переименовали в Нур-Султан, а ему самому присвоили высшую награду республики - звание "Народного героя". Также он пожизненно будет управлять Советом безопасности, имеющим неограниченные полномочия.

Перейдем к Киргизии - тут уже не трагикомедия, а драма. Парламенту пришлось рассматривать законопроект о квалификационных требованиях к государственным служащим. В этом не было бы ничего шокирующего, если б не одно обстоятельство: чиновник должен уметь читать, писать, излагать свои мысли на государственном (киргизском) и официальном (русском) языках. Оказывается, среди людей, претендующих на государственные должности, есть элементарно неграмотные.

Удивительно? Отнюдь. По данным KaktusMedia, на днях руководитель фонда ЮНИСЕФ в Киргизии Кристин Жольм в ходе заседания круглого стола проинформировала, что в республике дети страдают задержкой развития из-за бедности. По ее словам, к бедным относятся 57,6% детей в возрасте до 18 лет. "Основные последствия от бедности в раннем детстве - недоедание и низкорослость. В более взрослом возрасте это ведет к низким образовательным возможностям и слабому здоровью. А также более низкой производительности труда и более низким инвестициям в будущую работу", - сказала она.

Жольм также подчеркнула, что бедность в детском возрасте пагубно сказывается на физическом, эмоциональном и когнитивном развитии; к стигматизации и чувству стыда у ребенка. Резюме: "Нам необходимо пытаться дать равные условия всем детям". Заведующая отделом гражданского развития аппарата президента КР Назгуль Ташпаева привела ужасающие цифры: в Киргизии выросло уже третье поколение бедных детей; только 51% в возрасте от 7-14 лет может выполнять простые математические вычисления, и только 58% понимает смысл прочитанного.

Но вернемся в Туркмению, в ее "низшие", не государственные слои. По данным СМИ, освещающих центрально-азиатскую тематику, с наступлением зимы в Ашхабаде местные власти запретили использовать кондиционеры - для обогрева или охлаждения жилого помещения: их просто демонтируют как со стороны улицы, так и со стороны дворов. А поскольку в Туркмении власти сильно экономят на центральном отоплении там, где оно есть, остается одно: замерзать.

Вообще же в республике множество людей "сидит на чемоданах", чтобы передохнуть от прелестей местной жизни с ее безработицей, ничем не оправданными запретами на все и вся. Но выехать из нее очень сложно, даже если человек раскошелится на солидную взятку лицу (лицам), дающим право на отъезд в "загуборье". "Азатлык" рассказывает, что в республике для получения биометрического паспорта люди записываются в громадные очереди. Запишешься сегодня - при удаче получишь паспорт летом 2020 года.

Однако паспорт на руках - это еще "журавль в небе", то есть он не гарантирует отъезда из "Страны процветания". Особенно не везет женщинам, причем, любого возраста, желающим отправиться в Турцию. В ноябре улететь из ашхабадского аэропорта удалось всего четырем представительницам прекрасного пола. "Начиная с получения паспорта и до того момента, как человек садится в самолет, сумма взятки сотрудникам миграционной службы достигает 4-5 тысяч долларов", - информирует "вражеский голос".

В общем, далеко не все в Центральной Азии помпезно, счастливо и с подарками провожают Год Свиньи. Но Туркмения, не имея иных "забот", как строительство роскошных пустующих зданий, искусственных рек в центре столицы, памятников четвероногим любимцам президента и т. д., встречает 2020 год, как положено. Мэрия Ашхабада утвердила дизайн его символа - крысы. И крайне ответственно, с восточной роскошью, украшает город, в домах которого холодно, а в кастрюлях - пусто.
Ирина Джорбенадзе
11.12.19

Источник - rosbalt.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1576142880
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