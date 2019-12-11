 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 12.12.2019
16:17  Недотраханные актрисы выдавили из Харви Вайнштейна $25 млн "компенсации" за услуги
15:40  Коллапс демократии. К итогам 2019-го, - В.Овчинский
15:30  Тайны духа Аль-Фараби. Признавал ли философ Бога и зачем изучал Аристотеля? - Н.Нуртазина
15:29  Мечты сбываются: "Газпром" ударит по карманам россиян
15:26  За весь раздрай в стране Путин перевел стрелки на Ленина
15:23  Готов ли ЕАЭС к мировому кризису?
15:16  НАТО в умах кыргызстанцев: как поменялось мнение? - С.Масаулов

14:40  В Киргизии требуют проверить фонд Отунбаевой. Откуда кыр-шапокляк берет деньги?
14:13  Казахстан остается постколониальным сателлитом русской империи, - Дж.Стехликова
14:08  Мятежная прачечная. Вашингтон и Лондон лишают Гонконг возможности заниматься отмыванием западных денег
13:57  ТаджВыборы-2020. НДПТ - правящая партия со "светлым будущим"?
12:33  Вновь сменившая ФИО Сара Назарбаева (байбише Елбасы) получила от Токаева орден "Барыс" 1 степени
12:28  Новинки среднеазиатской медицины: микстура Аркадага и "лекарство" для педофилов
12:22  Мирзиеев решил "зажечь" Узбекистан, - И.Джорбенадзе
12:10  Чем живет Казнет сегодня?
11:53  На карте мира скоро появится новое государство. Бугенвильцы референдумом отсоединяются от папуасов
11:35  Как дерибанили СССР, - вспоминает Филатов
11:27  Иванка Трамп - тоже агент КГБ! - новое разоблачалово The Times
11:25  Почему чеченские банды опаснее арабских кланов, - Tagesspiegel
10:42  Террористы пробрались в Алматы и Караганду. Но КазКНБ всех изловил, - верим Швейкину
10:14  Золотая Орда, героическая и трагическая история Евразии. Ч. 2, - С.Акимбеков
09:58  Донбасс должен уйти, - П.Шипилин
09:39  Кыргызстанцев, сообщивших о взятке, ждет вознаграждение
09:34  Что будет с ценами на нефть в начале 2020 года? - А.Покатович
09:31  Сирию сохранит только полная деоккупация, - С.Шакарянц
09:23  Вор в законе "Сакал" и аксакалы. Новый передел криминальной сферы Кыргызстана, - В.Гунгер
08:38  Кто в Киеве стал первым лицом, а кто вообще никаким, - А.Каневский
00:06  Америку ждет в Афганистане такой же финал, как во Вьетнаме, - Вл.Скосырев
00:03  Останется ли на политической карте государство Ирак? - А.Веселов
00:01  Китай – неизведанное поле грандиозного общественного эксперимента, - В.Пироженко
Среда, 11.12.2019
21:54  Иранцы достанут Израиль из-под земли. Тегеран уличили в создании тоннелей на востоке Сирии
21:52  Китай возвращает беглых чиновников тысячами в год, - О.Соловьева
21:45  Как Европа мучается с русским медведем, - Штефан Шохер
21:37  Помпео скис. США предлагают России "дружить" в Ливии
20:25  Переводы мигрантов в Кыргызстан сократились за год на $242,1 миллиона
16:04  Чингиз Хан был - татарин!
15:57  Монгольские археологи в захоронении знатных гуннов нашли 2 очаровательных серебряных дракончиков (фото)
15:54  "Она сердится". Казахстанская студия сняла первый в СНГ интерактивный фильм (трейлер)
15:53  КырКлоунПравосудие. Жээнбеков включил в делегацию в ОАЭ находящегося под домашним арестом подследственного Рысалиева
15:52  Купальник с хиджабом вошел в новую пляжную линейку от Nike (видео)
15:49  В Узбекистане построят платные тоннели через перевалы Камчик и Тахтакарача
15:48  Первый узбекский боец в UFC и бывший гастарбайтер Махмуд Мурадов отправил американца в нокаут
15:40  "Он явно боится потерять власть", - Мухаммад Солих разочаровался в Шафкате Мирзиееве
15:39  Полпред Джалал-Абадской области и мэр города торжественно открыли частную баню... Заодно и помылись?
15:38  Какова была ежегодная дань Руси в пользу Золотой Орды?
15:32  Трампа подготовили к импичменту. Обвинение сформулировано, - "НГ"
15:29  Турки шантажируют Штаты закрытием военных баз "Инджирлик" и "Кюреджик"
15:27  КазКНБ (уйгур Масимов) "позорно" выдает Китаю двух этнических казахов-"нарушителей". Патриоты - против
13:54  КырПрез Жээнбеков улетел с визитом в ОАЭ. В программе...
13:47  В Узбекистане продолжают разоблачать "заговор генерала Гулямова" - в 2011-12 гг. Мирзиеева планировали убить
12:50  Мирзиеев взял "под личную защиту проснувшуюся Узбпрессу"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
Вновь сменившая ФИО Сара Назарбаева (байбише Елбасы) получила от Токаева орден "Барыс" 1 степени
12:33 12.12.2019

Сара Назарбаева, Кудайберген и Тулегенова. Кто еще получил госнаграды
В числе награжденных видные представители производственной сферы, бизнеса, образования, здравоохранения и т.д.

В канун Дня Независимости страны Указом Президента Республики Казахстан большая группа граждан отмечена государственными наградами за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную общественную деятельность, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.
В числе награжденных видные представители производственной сферы, бизнеса, образования, здравоохранения, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, спортсмены, ветераны войны и труда, деятели культуры и науки.

За особый вклад в развитие национальной культуры, выдающиеся заслуги в пропаганде песенного искусства звание "Қазақстанның Еңбек Ері" присвоено Розе Рымбаевой. За выдающиеся заслуги в производственной деятельности звания "Қазақстанның Еңбек Ері" также удостоен проходчик Горно-производственного комплекса филиала ТОО "Корпорация Казахмыс" – ПО "Жезказганцветмет" Турсынбек Макишев.
Орденом "Отан" награждены писатель И.Жаканов, председатель наблюдательного совета холдинговой компании "Alageum Electric" С.Кожабаев, директор Донского горно-обогатительного комбината – филиала АО "ТНК "Казхром" Актюбинской области В.Тиль, орденом "Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев" – помощник Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы – первый заместитель Управляющего делами Президента Республики Казахстан А.Бисембаев, орденом "Барыс" І степени – депутат Мажилиса Парламента С.Абдрахманов, ученый и общественный деятель А.Ахметов, писатель Т.Әбдікұлы, Руководитель Канцелярии Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы М.Касымбеков, главный научный сотрудник РГП "Южно-Казахстанский государственный университет имени М.Ауэзова" М.Мырзахметұлы, президент детского фонда "Бөбек" С.Назарбаева, оперная певица Б.Тулегенова, орденом "Барыс" ІІ степени – учитель КГУ "Областная специализированная школа-лицей-интернат для одаренных детей ЛОРД" города Петропавловска Р.Азимбаева, поэтесса М.Айтхожа, академик Национальной академии наук Ғ.Есім, директор Казахского филиала Научно-информационного центра по водохозяйственным проблемам при Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Н.Кипшакбаев, орденом "Барыс" ІІІ степени – поэт, директор ГККП "Музей Сакена Сейфуллина" Н.Айтұлы, президент АО "Лечебно-оздоровительный комплекс "Ок-Жетпес" Медицинского центра Управления делами Президента К.Беркинбаев, историк М.Койгелдиев, депутат Сената Парламента Т.Мукашев, писатель Қ.Салғараұлы и другие.

Почетное звание "Қазақстанның еңбек сiңiрген қайраткерi" присвоено 36 видным представителям науки и культуры, в том числе известным певцам Т.Асар и Д.Кудайбергену, ученому А.Джумадильдаеву, киноактеру Н.Есимгалиеву, дирижеру Р.Салаватову, артистке балета Е.Семеновой и другим.
Орденом "Парасат" отмечены заслуги известных ученых, деятелей культуры, представителей производственной сферы, среди которых руководитель Шымкентского городского русского драматического театра И.Вербицкий, председатель РОО "Международный союз айтыса и жыршы-термеши" Ж.Ерманов, профессор РГП "Евразийский национальный университет имени Л.Гумилева" С.Каскабасов, директор ТОО "Актюбинский завод металлоконструкций" К.Койлыбаев, директор ТОО "Акселеу" Северо-Казахстанской области С.Малаев, профессор НАО "Казахский национальный аграрный университет" К.Сабденов, артист КГУ "Талдыкорганский драматический театр имени Б.Римовой" К.Темірбайұлы, общественные деятели Е.Сакенова и Е.Тарасенко, председатель Общественного совета Атырауской области М.Утешов, солист ГККП "Мангистауская областная филармония имени М.Оскинбаева" С.Шакрат, председатель наблюдательного совета ТОО "Алтай Полиметаллы" Карагандинской области Р.Юн.

Ордена "Достық" II степени удостоены заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана, член правления Ассоциации чеченцев и ингушей Казахстана "Вайнах" Ю.Келигов, акын-импровизатор Ә.Қалыбекова, председатель ОО "Татаро-башкирский культурный центр "Айнуры" города Тараз А.Халиков, председатель ОО "Lituanica" города Караганды В.Тварионас и другие.
В числе награжденных орденом "Құрмет" поэт О.Абдильдаев, учитель КГУ "Жетысайская вспомогательная школа-интернат" Туркестанской области У.Абдиев, доцент РГП "Евразийский национальный университет имени Л.Гумилева" А.Абиденкызы, директор ТОО "Алтындан" Акмолинской области К.Байзаков, председатель ОО "Казахстанское общество дунган" города Алматы А.Войнце, солистка РГКП "Казахский государственный академический театр оперы и балета имени Абая" Г.Даурбаева, директор ТОО "Мелитопольское" Костанайской области Э.Двуреченский, известный боксер В.Демьяненко, преподаватель РГУ "Казахская национальная академия искусств имени Т.Жургенова" Ш.Имашев, директор ТОО "Енбек жер" Кызылординской области Ш.Искаков, главный врач КГП "Кардиологический центр" города Петропавловска А.Магзумов, заведующий ГККП "Детский сад № 66 "Болашақ" города Шымкента Т.Мартыненко, механизатор ТОО "Восточно-Казахстанская сельскохозяйственная опытная станция" А.Назин, певица С.Нұрмағамбетова, директор благотворительного фонда "Добровольное общество "Милосердие", Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан А.Саин, артист РГКП "Казахский государственный академический театр драмы имени М.Ауэзова" У.Сейтимбет, заведующий кафедрой РГП "Казахский национальный университет имени аль-Фараби" А.Толеубаев, директор театра государственного танца "Наз" города Нур-Султана С.Сраилов, тренер-преподаватель спортивной школы "Жас сұңқар" города Караганды Е.Шынкеев.

Кавалерами ордена "Еңбек Даңқы" ІІІ степени стали 72 рабочих и тружеников промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства и других отраслей материального производства, в частности, механизатор ТОО "Хлебороб" Акмолинской области М.Боранбаев, главный чабан ТОО "Жайлау" Мангистауской области Е.Отесов, ремонтник Жамбылского локомотивного депо филиала АО "КТЖ Грузовые перевозки" Н.Хомутенко и другие.
За образцовое исполнение воинского и служебного долга, мужество и самоотверженность, проявленные при обеспечении законности и правопорядка, вклад в укрепление национальной безопасности и обороноспособности страны орденами "Даңқ" I и II степени, "Айбын" I, II и III степени, медалями "Ерлігі үшін" и "Жауынгерлік ерлігі үшін" награждена группа военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.
Списки награжденных будут опубликованы в печати.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1576143180
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил новые законопроекты
- Визит А. Мамина в Сан-Франциско: стартапы, венчурный капитал и цифровые технологии
- Крымбек Кушербаев провел заседание Комиссии по вопросам противодействия коррупции
- Как повысить качество образования?
- В Правительстве состоялось заседание комиссии по оптимизации высших учебных заведений РК
- Глава МОН рассказал об уровне грамотности казахстанцев
- Внеплановая стратегия
- Совместное заявление Ирана, России и Турции по итогам Международной встречи по Сирии в Астанинском формате (МВСА-14)
- Итоги оценки образовательных программ уровня бакалавриат казахстанских вузов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  