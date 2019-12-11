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    Таджикистан   | 
ТаджВыборы-2020. НДПТ - правящая партия со "светлым будущим"?
13:57 12.12.2019

Народная Демократическая Партия Таджикистана, которая примет участие в парламентских выборах с неограниченными финансовыми и пропагандистскими возможностями, была создана аккурат 25 лет назад бывшими коммунистами – партийными функционерами.
Партия, которая, по словам экспертов, зародилась в "чреве" Коммунистической партии Советского Союза, теперь представлена в правительстве и занимает большую часть парламентских мест в Таджикистане.
На предвыборном съезде НДПТ, который состоится 13 декабря, будет озвучена предвыборная программа и список кандидатов.

По итогам четырех последних парламентских выборов большинство мест в таджикском парламенте занимают члены НДПТ, лидером которой является действующий президент страны Эмомали Рахмон. Парламентские выборы в Таджикистане проходят каждые пять лет, в нижнюю палату парламента избираются 63 депутата. В выборах 2015 года правящая партия получила 51 из 63 мест в парламенте, в 2010 году - 55 из 63 мест.
Критики всегда утверждали, что эти победы основаны на использовании государственных административных ресурсов, которые находятся в руках членов НДПТ. Но партийные функционеры отрицают подобные заявления, утверждая, что их кандидаты получают места в парламенте не избирательной основе.

Политолог Парвиз Муллоджанов говорит, что изначально эта партия использовалась как политический инструмент и основная опора для исполнительной власти.
По его словам, НДПТ смогла взобраться на политический олимп в стране только с всесторонней поддержкой действующего правительства и с самого начала исполнительная власть создала для этой партии все необходимые условия на всех уровнях.
Между тем Абдурахмон Хонов, глава аппарата центрального исполнительного комитета НДПТ, не согласен с таким мнением и говорит, что "лидер партии (Эмомали Рахмон) всегда подчеркивает, что мы не должны использовать в ходе выборов административные ресурсы".
Однако наблюдения показывают, что в эфире государственного телевидения идет широкая пропаганда НДПТ и ее кампаний, в отличие от других политических партий.

Пропаганда против экстремизма, за мир и единство, привлечение граждан к субботникам – что-то напоминает в этом Компартию советских лет. Веб-сайты и публикации этой партии на местах активны, а представители этой партии в социальных сетях не блещут разнообразием: призывают к благоустройству родины и клеймят "предателей нации и государства" за то, что те "не благодарны независимости и не ценят усердный труд Лидера нации".
Другие политические партии не имеют офисов или представительств в большинстве районов страны, но у НДПТ есть собственная ячейка даже в какой-нибудь отдаленной школе или больнице. Студенты, преподаватели, врачи и госслужащие в своем большинстве являются членами НДПТ, без этой корочки им, как и в советские времена, трудно взобраться вверх по карьерной лестнице.
НДПТ была создана в декабре 1994 года, когда в Таджикистане действовала лишь одна партия советского наследия – Коммунистическая. Демократическая партия и Партия исламского возрождения, зарегистрированные в последние годы до распада Союза, были запрещены в Таджикистане.

Равшан Хикматов, преподаватель современной истории, говорит, что Демпартия и ПИВТ в 1992 году были объявлены зачинщиками гражданской войны. Пропагандистская машина, которая находилась все еще в руках коммунистов, взвалила всю вину за беспорядки на последователей и сторонников политических партий.
В этих условиях, продолжил собеседник, в результате широкой пропаганды возникла атмосфера неприятия партий, а слово "демократия" вызывало негативные чувства.

"Они были убеждены, что Советский Союз будет возрожден, а коммунистическая партия восстановлена. Но вскоре они поняли, что этого не произойдет. Кроме того, международные организации и державы требовали от правительства создания многопартийной системы. Необходимо была создать еще партию, так как на тот момент существовала только коммунистическая партия", - сказал он.
Абдулмаджид Достиев, первый зампредседателя Верховного Совета Таджикистана, который фактически управлял страной, стоял у истоков создания НДПТ. Правда, поначалу бывшие коммунисты называли партию просто "Народной".

Равшан Хикматов говорит, что, скорее всего, это была личная инициатива Достиева, и поначалу другие члены правительства не торопились вступить в партию, а коммунисты были против. По его словам, только за год до выборов 1999 года Эмомали Рахмон вступил в эту партию и возглавил ее, отныне она стала называться "Народной демократической".

"Когда Эмомали Рахмон возглавил НДПТ, большинство чиновников-коммунистов вступили в ряды этой партии. То есть многие поняли, что это правящая партия и членство в НДПТ поможет их карьерному росту. Но не все знали об этой партии. В ходе выборов были моменты, когда избиратели отдавали свои голоса за Демократическую партию, думая, что она является основной партией республики", - рассказал собеседник.

НДПТ вступает в борьбу за места в парламенте на выборах-2020 без серьезного конкурента. Социал-деморатическая партия Таджикистана, которую эксперты считают единственной реальной оппозиционной партией в политической системе страны, потеряла свое место под давлением и из-за финансовых трудностей имеет очень мало шансов для участия в выборах.

Другой реальный соперник НДПТ – Партия исламского возрождения, которая в 2015 году, после неудавшегося вооруженного мятежа со стороны экс-замминистра обороны РТ Абдухалима Назарзода, была объявлена вне закона. Это случилось всего за шесть месяцев после парламентских выборов. Власти объявили, что ПИВТ причастна к организации мятежа, хотя руководство партии отрицало свою причастность к тем событиям.
Тем временем представители НДПТ не скрывают, что идут на выборы-2020 без серьезного конкурента.
"Большинство населения поддерживало и поддерживает нас. Думаю, что и впредь будет поддерживать. ПИВТ никогда не была нашим конкурентом. У этой партии не было реальной власти", - говорит Абдурахмон Хонов, глава аппарата ЦИК НДПТ.

Ныне запрещенная Партия исламского возрождения заявляла, что на парламентских выборах путем фальсификации многие голоса засчитывались в пользу правящей партии. В частности, в 2010 году партийные лидеры утверждали, что они получили 30 процентов голосов избирателей на парламентских выборах. Центральная комиссия по выборам и референдумам Таджикистана тогда отпровергла это заявление.

В условиях отсутствия серьезного конкурента, говорит политолог Парвиз Муллоджанов, НДПТ похожа на Коммунистическую партию советских лет. Единственная разница состоит в том, для создания видимости демократии несколько других партий заявляют о себе в преддверии выборов.
"Будущее этой партии целиком и полностью зависит от действующего правительства и пока оно поддерживает партию, ее будущее кажется светлым", - говорит Муллоджанов.

По его словам, эта партия без государственной поддержки не имеет политического будущего, а в условиях равной политической конкуренции, скорее всего, не смогла бы попасть в Маджлиси Оли (верхнюю палату парламента страны).
"Другим недостатком является то, что у партии до сих пор нет четкой и определенной идеологии. Но следует отметить, что это характерно для всех политических партий страны. Поддержка и пропаганда Лидера нации – это не идеология, а одно из направлений политической стратегии", - говорит политолог.

Сторонники НДПТ отмечают, что это единственная партия, которая реализовала предвыборные программы, и имеет конкретные программы по развитию республики. В частности, запуск двух агрегатов Рогунской ГЭС, что было заложено в предыдущих программах партии.
Хайрулло Асозода, депутат парламента от НДПТ, говорит, что эта партия активна, а ее лозунги – не пустой звук. Он категорически не согласен с мнением о том, что кандидаты от партии назначаются и их победа заранее предопределена.

"По избирательному округу, где я одержал победу, голосовало 120 тыс избирателей. Нельзя заставить такое количество людей отдать голос за определенного кандидата. Каждый делает свой выбор. Я вел реальную борьбу, чтобы стать депутатом. Провел 36 встреч. Встречался с избирателями почти по всем округам. Народ не обманешь же", - сказал собеседник.

Многопартийность в Таджикистане и других странах Центральной Азии появилась только после распада Советского Союза. На сегодняшний день в Таджикистане действуют семь политических партий.
В независимых странах, которые провозгласили себя демократическими, правящие партии, по словам доктора политических наук Николая Борисова, играют роль рекрутирования элиты и обеспечение доминирования в парламенте и органах власти на национальном и местном уровнях.
По словам этого эксперта, в Казахстане роль партии в этом и заключается, то есть президент оставаясь лидером партии оставляет за собой много формальных и неформальных полномочий.

"С одной стороны, правящие партии в Казахстане и Таджикистане имеют множество членов, с другой стороны они формировались как институты доминирования определенной политической группы", - убежден он.
Народная демократическая партия Таджикистана, которая не имеет серьезного соперника, в следующем году примет участие в парламентских и президентских выборах.
Из 4-миллионного населения Таджикистана, имеющих право голоса, полмиллиона человек или 15% являются членами правящей партии.

Мумин Ахмади
Хурсанд Хуррамов
Муллораджаб Юсуфзода

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1576148220
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