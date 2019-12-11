 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Мятежная прачечная. Вашингтон и Лондон лишают Гонконг возможности заниматься отмыванием западных денег
14:08 12.12.2019

Если уровень преступности в Гонконге в результате вдохновленного иностранцами и ими финансируемого насилия опустится до нетерпимого, Пекин может менее чем за 24 часа положить этому конец. Все просто. Запад будет смотреть, открыв рот, но ничего не сможет сказать, потому что Пекин имеет полное право на восстановление порядка на своих территориях.

Безнаказанность, с которой США нападают на Гонконг, безумна. Таким же, если не большим безумием является освещение в западных СМИ того, что здесь происходит. Ни слова о том, как было достигнуто невероятное "продемократическое" голосование на относительно незначительных выборах в окружные советы. 452 из 479 мест (71%) достались кандидатам, выступающим за демократию. Получить такое экстремально антипекинское голосование можно было только благодаря применению массированной западной пропаганды, на которую потрачены миллионы долларов. Эта пропаганда бьет с помощью целенаправленных алгоритмов, разработанных на принципах ныне, очевидно, уже не существующей фирмы Cambridge Analytica. И эта пропаганда подействовала на 70 процентов правомочных избирателей, пришедших на избирательные участки.

Ни один из этих нереалистичных результатов не был проанализирован Западом, и о них ничего не сообщалось. На самом деле подавляющее большинство гонконгцев устали от насилия, навязанного Западом, зато они очень гордятся тем, что являются гражданами Китая. Пропагандисты сказали им, что "продемократическое" голосование – путь к миру. А мира хочет каждый. В конце концов у интегрированных в Китай в 1997 году гонконгцев гораздо больше свободы, чем при британском колониализме, где им даже не разрешали избирать свои районные советы.
"
Протестующие хотят добиться полной независимости от Пекина и стать колонией США
"
На этом нелепости не заканчиваются. Конгресс США принял закон, который позволит Соединенным Штатам контролировать "демократию" и "права человека" в Гонконге ("Закон о правах человека и демократии"). Оговаривается возможность введения санкций, если Пекин нарушит правила, введенные Вашингтоном. Вы можете себе такое представить? Кто-нибудь может вообразить это всеобъемлющее высокомерие?
Конгресс США принимает закон о контроле над чужой территорией. Запад соглашается с этим. Скоро и в Европе может случиться так, что США будут диктовать, что суверенным государствам разрешено делать, а что нет. И это уже начинается. США запрещают Европе вести дела с теми, с кем она хочет, то есть с Ираном. Если Европа противится, ее наказывают. Без комментариев. Это просто новая нормальность. В случае с Гонконгом Пекин протестовал, дважды вызывал посла США, чтобы обсудить этот вопрос. Безрезультатно.

Это обретает все более нелепые формы. Мишель Бачелет, верховный комиссар Комиссии ООН по правам человека в Женеве, опубликовала в газете South China Morning Post статью, в которой требует – в качестве созидания мер доверия! – "независимого и беспристрастного расследования, проводимого судьями" в отношении действий полиции во время акций протеста. Само по себе это заявление уже означает отстаивание позиции одной из сторон, поскольку оно никоим образом не касается насилия, которое творили иностранцы, использовавшие, например, университетский городок для снаряжения "коктейлей Молотова" и других зажигательных устройств. Правительство Китая сразу же выразило упрек по поводу этой статьи, обвинив мадам Бачелет в дальнейшем разжигании радикального насилия.

В своем заявлении официальный представитель постоянной миссии Китая в ООН Чэнь Яу предпринял жесткую атаку на то, что он назвал ошибочной публикацией. Пекин решительно выступает против статьи Бачелет, ибо она вмешалась во внутренние дела КНР и поощряет манифестантов прибегнуть к более радикальному насилию. Чэнь добавил: "Протестующие пытались породить хаос в Специальном административном районе (САР) Гонконг, парализовать управление и захватить власть с целью похоронить принцип "одна страна, две системы". Чэнь также сказал, что его правительство полностью поддерживает г-жу Кэрри Лэм, главного исполнительного директора Гонконга.

Несмотря на подавляющее "продемократическое" голосование 24 ноября 2019 года, протесты продолжаются. Тысячи людей вышли на улицы, собравшись перед консульством США в Центральном районе, чтобы "выразить благодарность" за принятие "Гонконгского закона о правах человека и демократии". Они махали американскими флагами и просили дополнительной поддержки, обещали не расходиться, пока все их требования не будут выполнены.
По сути они хотят добиться полной независимости от Пекина и стать колонией США. Им следовало бы взглянуть на Пуэрто-Рико, чтобы понять, что значит быть американской колонией. Или ближе к своей собственной истории – взглянуть на свое же британское прошлое и вспомнить почти нулевые права, которыми они тогда обладали.
Что все это значит для Гонконга? На момент его передачи в 1997 году Пекину он обеспечивал около 18 процентов ВВП Китая. А еще до того, как примерно шесть месяцев назад начались протесты, эта доля сократилась до трех процентов. В течение последних нескольких месяцев экономический рост Гонконга продолжал снижаться, поскольку ключевые финансовые институты хотят стабильности и покидают его, перемещаясь в более безопасные места. То есть в Сингапур и, конечно, в Шанхай, который быстро становится финансовым центром на востоке.

Подлинная цель пятидесятилетнего особого статуса Гонконга, о чем Британия (и США) договорались с Пекином, состояла в том, чтобы сохранить этот нерегулируемый восточный финансовый рай живым для часто незаконных и уклоняющихся от налогов финансовых операций западных – британских и американских – банкиров, которые были здесь ключевыми бенефициарами и спекулянтами. Эти вдохновленные Соединенными Штатами насильственные протесты направлены на то, чтобы дестабилизировать власть Пекина. Это, конечно же, несбыточная мечта. На самом деле они совершают медленное самоубийство. При этом Вашингтон и Лондон лишают Гонконг возможности заниматься отмыванием западных денег.

Теперь давайте еще раз посмотрим на высокомерие США, принявших закон о контроле над иностранной территорией. Может ли кто-нибудь представить себе логическую противоположность? То есть когда Китай принимает законодательство, угрозой санкций запрещающее любое иностранное вмешательство на своей территории. Это может включать прямой запрет на импорт американских товаров, например сельскохозяйственной продукции, или прекращение важнейшего экспорта в США (айфонов, компьютеров и других изделий, произведенных на условиях аутсорсинга), запрет на въезд в Китай определенных граждан Соединенных Штатов. Или, не дай бог, строительство военной базы в Венесуэле и/или Мексике.
Достичь гармоничного и мирного сосуществования можно, только будучи равным среди равных. Это применимо как в политическом, так и в экономическом отношении. А в экономике Китай – несомненный лидер с сильной и стабильной валютой, подкрепленной объемами промышленного производства и золотом, в сравнении не только с американской, но и всей западной экономикой, основанной на бумажных деньгах.

Справка "ВПК"
автор
Питер Кениг (Peter Koenig) – научный сотрудник Центра изучения глобализации (Centre for Research on Globalization/CRG, Монреаль, Канада), экономист и геополитический аналитик. Читает лекции в университетах США, Европы и Южной Америки. Его статьи публикуются в таких изданиях, как Global Research, ICH, RT, Sputnik, PressTV, The 4th Media (China), TeleSUR, The Vineyard of The Saker Blog и других ресурсах. Ранее работал во Всемирном банке.

Публикуется с разрешения автора
Copyright © Peter Koenig, 2019

Питер Кениг,
научный сотрудник Центра изучения глобализации (Монреаль, Канада)
Перевод Сергея Духанова,
специально для "ВПК"
Опубликовано в выпуске № 48 (811) за 10 декабря 2019 года

Источник - vpk-news.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1576148880
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