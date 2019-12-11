В Киргизии требуют проверить фонд Отунбаевой. Откуда кыр-шапокляк берет деньги?

14:40 12.12.2019

Жылдыз Жолдошева потребовала проверить фонд Отунбаевой



После грубых высказываний в адрес сельчан, экс-депутат Жылдызкан Жолдошева потребовала проверить фонд, которым руководит экс-президент переходного периода Роза Отунбаева.

- Как у нее язык повернулся сказать такие слова. Ведь сельчане как раз кормят этих культурных граждан, - раздраженно сказала она. - Почти все мигранты, которые поднимают экономику страны своими денежными переводами, являются сельчанами. Я тоже сельчанка и не позволю Отунбаевой так выражаться. Наверное, она позабыла о том, что в какое-то время она взяла ответственность за всю страну, в том числе за людей с низким уровнем культуры. Ее правление привело к трагедии и за нее она не понесла ответственность.



- Нужно выяснить, где она берет деньги и на что тратит, - сказала экс-депутат. - Будучи президентом переходного периода, Отунбаева должна была сплотить народ. Она, напротив, делит народ на культурных и бескультурных. За такую проделку ее можно лишить статуса экс-президента. Ведь Атамбаев несет ответственность за содеянное. Пускай и она будет привлечена к ответственности. Сельчане, если хотите, покультурнее многих горожан, они сохраняют наши традиции и обычаи.



Пока что ни один государственный орган не отреагировал на слова экс-депутата об экс-президенте. Неважно, намеренно она это сказала или оговорилась, Роза Отунбаева должна попросить прощения у всех кыргызстанцев, так как разделила народ на сельчан и городских.



Источник: газета "Майдан.kg" №49 от 11.12.2019 / стр. 2