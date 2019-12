НАТО в умах кыргызстанцев: как поменялось мнение? - С.Масаулов

15:16 12.12.2019

НАТО в умах кыргызстанцев: как поменялось мнение?



Сергей Масаулов



Социологические исследования за последние 10 лет подтверждают тенденцию нарастания в общественном мнении (не считая некоторых элит) неприятия деятельности НАТО в Кыргызстане. Общественное мнение поддержало решение руководства страны по выведению американской военной базы с территории аэропорта "Манас".



Что показывает социология



Дело в том, что любые попытки вернуть военную базу или центр транзитных перевозок НАТО в Кыргызстан не встречают общественной поддержки. Обычные "элитные" аргументы сводятся к подсчету денежной выгоды. Но в общественном мнении сложилось четкое представление о резком нарастании угрозу для безопасности страны, если военные структуры НАТО вернутся в страну.



Посмотрим динамику общественного мнения за 15 лет.



В ноябре 2005 г. по заказу киргизского представительства фонда "Институт евразийских исследований" Центр изучения общественного мнения "Эл-Пикир" провел опрос населения Киргизии о проблеме иностранного военного и присутствия в стране.



Результаты: 36% населения Севера и 51% населения Юга Киргизии выступали за увеличение иностранного военного присутствия. Речь почти в равной степени шла о базах США (НАТО) и России. При этом 74% опрошенных категорически против размещения в Кыргызстане военной базы Китая.



Уже в 2007 г. результаты кардинально изменились (исследования проведены фирмой "SIAR-Bihkek" в ноябре, за месяц перед досрочными выборами в парламент по заказу IRI, Baltic Surveys / The Gallup Organization). База США (НАТО) в общественном мнении потеряла позицию "средства обеспечения безопасности" страны.



Весьма важны ответы на вопрос: "Кыргызстан в своих будущих международных отношениях должен отдавать приоритет": Подобное исследование было проведено в мае 2010 г., сразу после переворота, обозначившего угрозы безопасности страны (исследование IRI, Baltic Surveys / The Gallup Organization). "Кыргызстан в своих будущих международных отношениях должен отдавать приоритет странам и организациям (в % от всех выборов; красный – первое упоминание, синий – все упоминания)":



Для сравнения подобное же исследование в относительно "благополучном" 2009 г. показало (май 2009 г. IRI, Baltic Surveys / The Gallup Organization) следующее. "Кыргызстан в своих будущих международных отношениях должен отдавать приоритет":



Таким образом, вне зависимости от ситуации в общественном мнении у кыргызского общества сложилось стойкое неприятие деятельности НАТО на территории республики.



Исследования других социологических фирм подтверждают эти выводы. Например, исследование, проведенное перед выборами в парламент 2010 г. показало следующие результаты. "Внешнеполитические предпочтения горожан (август 2010 г.)": "Отношение к присутствию военных баз России и США":



1. Более половины опрошенных (54,8%) к присутствию российской военной базы относятся позитивно, считая, что она гарантирует безопасность страны. Около четверти опрошенных придерживаются мнения, что присутствие РВБ хорошо оплачивается стране, поэтому с этим надо мириться.



2. Американский центр транзитных перевозок вызывает скорее негативные эмоции: около половины респондентов считали, что ЦТП является грубым вмешательством во внутренние дела страны, поэтому необходимо бороться за его закрытие.



3. Вместе с тем также четверть участников опроса готовы мириться за высокую арендную плату с присутствием ЦТП.



Исследование, проведенное по заказу ООН в 2013 г. подтвердило неизменность общественного мнения по данному вопросу. Начиная с 2015 г. – года вывода из страны американской военной базы – общественное мнение по данному вопросу только укрепилось. Многочисленные социологические исследования последних 4 лет подтвердили это.



Таким образом, в своих стратегических планах, а также анализах для предстоящих в 2020 году парламентских выборов, группы политиков должны учитывать стабильность общественного мнения по данному вопросу. Строить программы партий желательно в соответствии с общественным мнением, чтобы не обвинять потом в своем поражении народ, "который какой-то не такой, как в элитных представлениях". Это касается и системы образования, ибо студенты слушают преподавателя, а выводы делают сами, и соответствующие, т.к. информации сейчас переизбыток. Успевай только размышлять.



[1] http://www.nato.int/cps/ru/natohq/topics_49607.htm