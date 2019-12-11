 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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За весь раздрай в стране Путин перевел стрелки на Ленина
15:26 12.12.2019

О каких проблемах умалчивает президент РФ, обвиняя председателя Совнаркома РСФСР в закладке мины под государственность России

Андрей Захарченко

На прошедшем 10 декабря заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) режиссер Александр Сокуров призвал Владимира Путина "придумать Россию заново".

В ответ на это президент возразил, что "придумать" какую-либо страну нельзя. "Есть такой человек в нашей не такой уж давней истории - господин Ульянов, он же Старик, он же Ленин, у него там еще какие-то клички были. Вот он - придумал… И теперь мы не можем понять, что делать с Бутовским полигоном и как выстроить там работу, чтобы люди не забыли, кто там лежит в земле. Вот он напридумывал!" - цитирует слова главы государства, в частности, телеканал РЕНТ-ТВ.

Также Владимир Путин выразил мнение, что именно Владимир Ленин придумал и госструктуру, которая заложила "мину под российскую государственность", складывающуюся тысячу лет. При этом политик заметил, что сейчас не место и не время подробнее излагать точку зрения на этот счет, однако в будущем он это, возможно, сделает.

Примечательно, что глава государства резко критикует деятельность основателя СССР в частности и большевиков вообще уже не в первый раз.

Так, в июне 2012 года он заявил, что Россия проиграла Первую мировую войну 1914 1918 годов из-за национального предательства первых советских руководителей. В марте 2013 года он назвал войну с Финляндией 1939 года попыткой СССР исправить исторические ошибки, допущенные в 1917 году. В 2016 году, на заседании президентского Совета по науке и образованию президент сравнил идеи Владимира Ленина со взрывом атомной бомбы под зданием, которое называется Россия.

Возникает вопрос: почему и для чего человек, вышедший из недр, пожалуй, наиболее могущественной советской структуры, когда-либо рожденной именно большевиками, столь негативно отзывается об отцах-основателях социалистического строя? С какой такой далеко идущей целью бывший чекист фактически пополняет ряды сокрушающихся о "России, которую мы потеряли"?

Как пояснил "СП" экс-директор Центра исследования политической культуры России (ЦИПКР КПРФ) Сергей Васильцов, критика большевизма нынешними властями - довольно старая и типичная тема, при том, что своих проблем у нынешней России более чем достаточно.

- Та же власть поделена, словно Тяни-Толкай. Одна голова - в одну сторону, другая голова - в другую. Путин провозглашает принципы патриотизма, отстаивая их во внешней политике, Медведев же продолжает либеральный курс. В результате страна расползается в разные стороны. Это ясно видит каждый, кто живет в России.

Один из путей, так сказать, объяснения такого парадокса - старая избитая технология как раз перевода стрелок на кого-то другого. На большевиков, на Сталина, на Ленина, на кого-то еще. В таких случаях следовало бы возразить - уважаемые господа, а посмотрите-ка, пожалуйста, лучше на себя.

Мину-то на самом деле заложили не большевики, а либералы Временного правительства. Именно они, кстати, а не большевики, свергали царя и уничтожали Российскую империю, незадолго до этого клявшись в верности государю императору. Ленин приехал на паровозе, когда царь уже был под арестом.

"СП": - Почему именно нынешние власти поднимают эту тему, ведь речь-то идет о событиях более чем столетней давности…

- Потому что именно нынешние власти - представители тех либеральных кругов, которые уничтожили Советский Союз. Именно либералы последовательно развалили сначала царскую империю, потом империю красную. А теперь разводят руками и удивляются - а кто же это сделал? Но достаточно открыть более-менее честный школьный учебник по истории, как сразу станет ясно, кто какие мины подо что закладывал, и кто и когда их взрывал. И тут можно только пожать плечами и с грустной улыбкой поинтересоваться: а что, [президенту] уже больше не о чем поговорить?

Ну, пусть уж он тогда поговорит о Борисе Ельцине, о наших либералах 80-х годов прошлого века. Они с чего свою деятельность начинали? Молодые поколения вряд ли уже помнят, но ведь первый лозунг наших либералов был "Больше социализма". Ну а что сделали? Уничтожили страну! Потери населения составили 14 миллионов человек, половина от официальных потерь в Великой Отечественной войне! Но наше нынешнее руководство почему-то делает вид, что об этом оно то ли не знает, то ли забыло.

"СП": - Говоря о том, что Ленин придумал госструктуру, которая заложила "мину под российскую государственность", складывающуюся тысячу лет, Путин заметил, что сейчас не место и не время подробнее излагать точку зрения на этот счет, однако в будущем он, возможно, это сделает. Но ведь российская государственность, складывающаяся тысячелетиями, зиждилась на княжеской, а затем на царской власти.

После этого как-то сами собой вспоминается высказывание Владимира Жириновского о том, что ЛДПР с удовольствием носила бы название монархической, и его предложение раз в год начинать заседания Госдумы с исполнения "Боже, царя храни", а также предложение главы Чеченской республики Рамзана Кадырова о том, что "пока нынешний президент во здравии, мы не должны думать о другом главе государства", что фактически означает пожизненное президентство. Интересная получается картина, если вспомнить, что через 4 года выборы президента, а с транзитом власти пока проблема. Не впору ли порассуждать о подготовке почвы для перехода на некое подобие монархического строя?

- Это очень сложный вопрос. В советское время монархия была неким жупелом. Считалось, что нет ничего страшнее царя и монархии. Но сейчас в этом все настолько запутались, что все рассуждения на эту тему напоминают высыпание денег из кошелька на стол - монеты стучат, звенят, на пол падают, но это все сплошь мелочь. То есть у нас просто вываливаются в информационное поле какие-то эмоциональные погремушки.

По-моему, сейчас никакая монархия невозможна по определению. Что касается пожизненного президентства, то мы с вами взрослые люди и понимаем - а что человек может сделать в возрасте 60 70 лет? Как он планирует свою жизнь? Думаю, кроме самого президента никто не знает, в каком состоянии он находится, и какие нагрузки может выдерживать.

Так что я бы не стал долго рассуждать на темы "Путин - монархия", "Путин - не монархия", а обратил внимание на другую вещь - наша страна стоит перед выбором дальнейшего пути своего развития. И прежде всего - в сфере государственности. Которая сейчас остро нуждается в серьезном отлаживании.

"СП": - Что вы имеете в виду?

- Распределение властей, когда либералы занимаются внутренней политикой, а назвавшиеся патриотами - внешней, может быть, первоначально и давало какой-то эффект, но сейчас это крайне опасно и может завести нашу страну очень далеко в дебри или еще куда похуже. России сейчас нужны определенные меры по унификации власти, чтобы удалить элементы такого двоевластия. Надо выбирать пути выхода из того болота, в которое нас, как когда-то Российскую империю, столкнули в 90-х годах, это явления одного порядка.

Страна нуждается в грамотном совершенствовании государственности. А проблема грамотности в политике сегодня велика. У нас во всем мире сейчас - цивилизация дилетантов. Если мы начнем копаться и смотреть, кто принимает решения и какое у них образование, а также опыт реальной деятельности, мы за голову схватимся!

"СП": - А если не отлаживать современную российскую государственность, куда мы с ней придем? Итог будет печален?

- В лучшем случае мы элегантно придем туда, откуда ушли, к 1991 году. Потому что нас окружают очень мощные силы, относящиеся к нам, как уже все поняли, без какой-либо любви. Максимум как к дойной корове. То есть мы вернемся, по сути дела, под протекторат Запада.

Запад, кстати, несколько сотен лет, начиная с Ивана Грозного, боролся за экономическое подчинение России. Однако сейчас, инициировав все эти антироссийские санкции, по большому счету, взял, да и ушел с российского рынка, самолично отдав контроль за внутренним рынком самой России. Да, не целиком, но в решающей степени.

Если не отлаживать государственность, Запад предпримет попытку все вернуть, тем более что у нас немало найдется сил, которые ему с радостью помогут исправить ошибку. Вот тогда нас так закабалят, что "лихие девяностые" просто санаторием покажутся. Именно это нам со всеми вытекающими последствиями сейчас и угрожает.

"СП": - Какие же из этого интересно, могут вытечь последствия, раз 90-е вы сравнили с санаторным режимом?

- Возможен даже распад страны, и гражданские войны. Потому что решать это будем, увы, уже не мы, а те, кто реально будет управлять ситуацией. Понадобится организовать у нас острейший кризис с пролитием кровушки, как в 1991 или в 1993 годах, нам его быстренько и сочинят. И придется нам во всем этом купаться тогда. Кому-то это, вероятно, будет выгодно, но большинству населения, думаю, это покажется абсолютным кошмаром.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1576153560
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