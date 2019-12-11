Мечты сбываются: "Газпром" ударит по карманам россиян

15:29 12.12.2019 Компенсировать падение цен на газ компания будет за счет простых граждан



Анна Седова

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Алексей Калачев



"Газпром" призвал россиян готовиться к повышению цен на газ, так как цены на сырье на глобальном рынке упали, и компенсировать их придется за счет граждан страны. Об этом на форуме "Газ России 2019" заявил заместитель начальника департамента 817 (экономической экспертизы и ценообразования) "Газпрома" Виктор Яценко.



"Давайте будем честными по отношению друг к другу и признаемся, что вот эта „перекрестка", когда мы за счет экспорта поддерживали внутренний рынок, - такой ситуации, наверное, уже больше не будет", - заявил топ-менеджер. Почему бы "Газпрому" просто не пойти на уменьшение своих сверхдоходов и непрофильных трат вроде содержания футбольного клуба "Зенит", Яценко не уточнил.



"Свободная пресса" уже писала о том, что цены на европейской газовом рынке снизились до 15-летнего минимума. Средняя цена тысячи куб. м. газа в третьем квартале 2019 года составила 169,8 долларов. По сравнению со вторым кварталом (205,1 долл.) российский газ стал дешевле на 18%, а в годовом выражении цены снизились на 32%.



На спотовых рынках цифры еще ниже. На крупнейшем газовом хабе TTF в Нидерландах стоимость газа с немедленной поставкой за год рухнула на 57% и едва превышает 110 120 долларов за тыс. куб. м.



В "Газпроме" считают, что в 2020-2021 годах цены достигнут 200 долларов за тысячу кубометров, хотя Минфин РФ заложил в бюджете на следующий год более скромный показатель - 179 184 долл. за тысячу кубометров. В то же время, некоторые эксперты не исключают, что если на рынок хлынет большой объем сжиженного газа, цены в моменте могут упасть и до 90 долларов.



Естественно, при таком раскладе о былых прибылях "Газпрому" придется забыть. Однако, как рассказала "СП" аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева, по некоторым оценкам, себестоимость составляет всего 52,5 долл. за тыс. куб. м. даже с учетом строящейся инфраструктуры.



Таким образом, даже цены в 90 долларов не должны привести к банкротству газового гиганта, не говоря уже о нынешних 169. Тем не менее, в компании, похоже, убеждены, что должны поддерживать свои сверхприбыли на нынешнем уровне за счет российских граждан. А ведь "Газпром" - это компания, более 50% акций которой принадлежит государству.



"Те цены в 400 500 долларов, которые мы когда-то видели… Этой подушки больше нет. Я думаю, что до руководства министерств и ведомств это дойдет через некоторое время, они это осознают", - заявил Яценко.



Европейскиe цены сейчас составляют в среднем 150,2 доллара за тысячу кубометров. Россияне же, по мнению топ-менеджера "Газпрома", платят крайне мало - всего 62,74 долл. за тысячу кубометров. И в компании очень недовольны низкими темпами роста цен на газ. С 2014 по 2019 год цены на газ выросли на 20%, при этом инфляция составила 57%, а НДПИ для "Газпрома" вырос на 60%.



"Как вам экономика процесса, которая складывается? Уже не говорю, что с 2015 года не поднимались тарифы на транспортировку газа", - пожаловался замначальника департамента.



При этом нельзя сказать, что "Газпрому" не на чем экономить. Например, официальный бюджет вышеупомянутого футбольного клуба "Зенит" в этом сезоне составил 12,5 миллиарда рублей.



Суммарные доходы членов правления "Газпрома" в 2018 году выросли на 4,3% - до 2,551 миллиарда рублей. Эту сумму распределили между собой всего 16 топ-менеджеров.



Чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2018 году выросла в два раза по сравнению с 2017 годом и составила 1,46 трлн. рублей, следует из материалов компании. Выручка "Газпрома" за отчетный период выросла на 25,5%, до 8,22 трлн. рублей.



То есть нельзя сказать, что компания бедствует, и поэтому должна решать свои проблемы за счет граждан. Правда, в самом "Газпроме" могут аргументировать повышение цен необходимостью дополнительного финансирования крупных проектов вроде строительства магистрального газопровода в Китай.



Однако аналитик группы компаний "Финам" Алексей Калачев убежден в том, что пока "Газпром" остается государственной компанией, применять к нему обычные коммерческие оценки неправильно. И если ему так хочется получать компенсацию, то получать он ее должен из бюджета, а не из карманов граждан. В то же время, он не сомневаются, что в итоге цены на газ для населения будут повышены.



- До сих пор бизнес-модель "Газпрома" была такой - дорого продаем газ на мировом рынке и за счет этого обеспечиваем дешевый газ внутри страны. Теперь же с падением цен в Европе нас начинают готовить к мысли, что и мы должны будем платить по-европейски.



У нас давно появилась тенденция: все платежи - за газ, электроэнергию, транспорт и прочее - приравнивать к Европе. И вроде бы все логично, но есть одно принципиальное возражение. В Европе доходы населения выше в разы. У нас же сначала население сделали нищим, отобрав все доходы в бюджет, а потом хотят, чтобы оно платило так же, как в Европе. И это, пожалуй, основной комментарий к этой ситуации.



"СП": - Но топ-менеджер говорит, что компания должна как-то компенсировать падение цен на газ…



- Если это госкомпания, которая действует внутри страны, и если в стране поддерживается такой низкий уровень доходов, потому что все идет в бюджет, то пусть бюджет и компенсирует "Газпрому" разницу внутренних и внешних цен. В противном случае нужно всем повышать доходы и зарплаты. Когда у людей будут доходы, нормальное пенсионное обеспечение, социальные выплаты, как в Европе, тогда мы и за газ, и за свет, и за воду, и за утилизацию отходов тоже будем платить, как там.



У нас же хотят, чтобы мы платили за все, как в Европе, а получали, в лучшем случае, как в Китае. Именно за счет этой разницы некоторые топ-менеджеры и устанавливают себе зарплаты по нескольку миллионов рублей в день. Потому что больше этим деньгам неоткуда взяться. Такая ситуация неприемлема, тем более, для государства, которое называет себя социальным. Нельзя смешивать бизнес и социальную политику государства.



"СП": - Насколько серьезной проблемой для "Газпрома" на самом деле является снижение цен на газ? Ведь прибыль по итогам прошлого года выросла.



- Насколько я понимаю, "Газпром" сейчас обсуждает строительство еще нескольких крупных магистральных газопроводов из Ирана в Индию и другие проекты. Большие затраты ему нравятся, потому что это большие бюджеты, большие зарплаты, что их вполне устраивает.



Наверное, нужно немного умерить пыл и заняться экономикой и эффективностью. Нынешние крупные проекты пока не начали приносить дивидендов. Более того, например, китайский газопровод "Сила Сибири", похоже, еще очень не скоро начнет давать более-менее приемлемую доходность. Дай Бог, чтобы он окупал хотя бы операционные затраты.



Поэтому обществу и не раскрывается цена контракта. Конечно, может быть она и оправдана. Но мне кажется, что если бы она была очень выгодной, об этом трубили бы все центральные каналы с утра до вечера. Но поскольку все, включая сам "Газпром", молчат, видимо, там все не очень хорошо.



"СП": - Пойдет ли "Газпром" на повышение цен на газ для внутренних потребителей?



- Конечно, пойдет. Только не "Газпром", а правительство, которое должно будет выдать на это разрешение. Тарифы внутри страны у нас регулируемые. Нужно будет, чтобы повышение согласовали ФАС, Минэнерго, затем правительство. Сам "Газпром" цены внутри страны не может повышать, так как это госкомпания.



"СП": - Цитируя Яценко, повышение тарифов для населения неизбежно, потому что инфляция и прочие налоги вроде НДПИ для "Газпрома" растут. Так ли это?



- У меня есть контрпредложение для господина Яценко - а давайте "Газпром" станет нормальной коммерческой компанией, а не государственной монополией, осуществляющей госполитику на внешний рынок. Отделим добычу "Газпрома" от транспортировочной системы. Пусть у нас будет отдельно "Трансгаз", как существующая "Транснефть". Собственно, у нас рассматривалась идея реформирования "Газпрома" по образцу реформы РАО ЕЭС. Но от этой идеи отказались, и теперь у нас куча проблем.



Доступа к экспортной трубе давно просят и "Роснефть", и "Новатэк", тоже вполне патриотичные компании. Более того, Европа тоже требует, чтобы "Газпром" разделил функции добычи, продажи и транспортировки, поскольку это противоречит антимонопольным правилам. Даже Китай уже отделяет свою трубопроводную систему.



Тогда "Газпром" будет конкурировать с "Новатэком", "Лукойлом", "Роснефтью" за тарифы транспортировки, за продажу газа в Европу, которая сейчас принадлежит исключительно ему. И тогда ему не будет дела ни до Украины, ни до Европы, ни до Китая, ни до новых трубопроводов. А будет он качать газ, продавать и считать коммерческую выгоду.



Вот тогда менеджмент "Газпрома" сможет предъявлять какие-то претензии к внутренним тарифам и потребителям. А пока это государственная структура, где все регулируется государством, все остальное - это "хотелки" топ-менеджмента компании.



Если бы "Газпром" стал коммерческой компанией, он мог бы рассчитывать себестоимость, прибыль, выручку и предъявлять какие-то претензии, а пока все это очень виртуальные цифры. Да, он имеет НДПИ, но вместе с тем он имеет и множество льгот.



Давайте не будем забывать и о фокусе с дивидендами, который проводился до последнего времени, когда все госкомпании платили уже 50%, а "Газпром" - только 27%. Но государство в бюджет все равно деньги получало, потому что временно повышало размер НДПИ ровно на эту сумму.



Если мы будем жить по коммерческим принципам, мы сможем оценивать "Газпром", как коммерческую структуру. Но поскольку это монополист, принадлежащий государству, эти оценки к нему не применимы. Источник - СвободнаяПресса

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