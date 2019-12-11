Недотраханные актрисы выдавили из Харви Вайнштейна $25 млн "компенсации" за услуги

16:17 12.12.2019

Вайнштейн заключил сделку на 25 млн долларов со своими жертвами

Все выплаты предоставят страховые компании киностудии Weinstein Company

Елена ГИЛЬМАНОВА



Обвиняемый в сексуальных домогательствах американский продюсер Харви Вайнштейн и правление его бывший киностудии Weinstein Company достигли внесудебного соглашения с более чем 30 предполагаемыми жертвами.

Как сообщает газета New York Times со ссылкой на юристов, занимающихся переговорами, всего актрисам и бывших сотрудницам Weinstein Company выплатят 25 миллионов долларов. При этом 18 из них разделят 6,2 миллиона, а остальная сумма достанется истцам, подавшим групповой иск.



Все выплаты предоставят страховые компании киностудии Weinstein Company.

Напомним, в 2017 году после множества обвинений в актах сексуального домогательства и изнасилований имя кинопродюсера стало самым скандальным в Голливуде. Против экс-главы Weinstein Company высказались даже такие знаменитые актрисы, как Анджелина Джоли, Ума Турман и Кейт Бекинсейл.

Как писал сайт kp.ru, ранее The Wall Street Journal сообщал, что Вайнштейн хотел предложить своим жертвам и адвокатам выплаты в размере 44 миллионов долларов.