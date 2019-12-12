Израиль ждут очередные внеочередные выборы. Все попытки сформировать правительство провалились

18:52 12.12.2019

Израильский Кнессет официально объявил о самороспуске после того, как все попытки сформировать правительство провалились. Последним решением депутатов стало принятие закона о повторных парламентских выборах. Они состоятся 2 марта 2020 года. Впервые израильтянам придется прийти на избирательные участки уже в третий раз за год и впервые выборы пройдут в понедельник. А главный вопрос ближайших дней - будет ли участвовать в этой избирательной кампании премьер-министр Биньямин Нетаньяху.



Дата новых парламентских выборов в Израиле - 2 марта 2020 года - окончательно стала известна рано утром в четверг. Последнее заседание Кнессета, на котором депутаты приняли законопроекты о самороспуске и новых выборах, завершилось почти в четыре утра по местному времени. В полночь истек срок, который отводился любому из депутатов на попытку сформировать правительство после того, как неудачу в этом потерпели лидеры двух ведущих политических сил - премьер-министр и глава правой партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху и представляющий центристский блок "Кахоль-Лаван" Бени Ганц. Никто из израильских политиков не смог собрать вокруг себя правящую коалицию, для которой нужна поддержка 61 из 120 депутатов Кнессета.



В этом году выборы в Кнессет были уже дважды - 9 апреля и 17 сентября. По их итогам стало очевидно, что ни правый, ни лево-центристский лагерь самостоятельно сформировать правительство не смогут. Оптимальным решением было создание правительства национального единства, в которое вошли бы "Ликуд" и "Кахоль-Лаван". Президент Израиля Реувен Ривлин предложил Биньямину Нетаньяху и Бени Ганцу управлять правительством по принципу ротации - каждый по два года. Однако все коалиционные переговоры потерпели крах. Никто не хотел уступать, споры в основном шли о том, кто первым сядет в премьерское кресло, хотя формально были и другие требования к потенциальным партнерам по коалиции.



В итоге каждый из двух лидеров напрасно использовал свой месячный мандат на формирование правительства, истекли и дополнительные три недели. Буквально за сутки до решения Кнессета о самороспуске Бени Ганц заявил, что готов обсудить возможность продолжения переговоров с Биньямином Нетаньяху, если последний откажется от парламентского иммунитета. Дело в том, что в конце ноября впервые в истории Израиля были выдвинуты обвинения в коррупции и злоупотреблении полномочиями против действующего премьер-министра. "Кахоль-Лаван" предлагал Биньямину Нетаньяху сначала разобраться с судом, а потом, в случае если будет доказана его невиновность, вернуться в политику. Отказ от иммунитета мог бы ускорить суд. Согласно израильским законам, начало судебных разбирательств невозможно, пока специальная комиссия Кнессета не решит вопрос об иммунитете. Однако такой комиссии нет еще с апреля и вряд ли она появится до формирования правительства.



Учитывая, что господин Нетаньяху не очень торопится в суд, появившиеся в среду днем сообщения израильских СМИ о его возможном добровольном отказе от иммунитета стали сенсацией. Это могло дать шанс на продолжение коалиционных переговоров. Однако лидеры двух ведущих израильских лагерей уже были настроены на выборы. В "Ликуде" очень быстро пресекли все разговоры об отказе господина Нетаньяху от иммунитета. В партии заявили, что готовы сию секунду дать добро на союз с "Кахоль-Лаван", если этот блок согласится на распространение израильского суверенитета на Иорданскую долину и еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан - территорию, которая согласно резолюциям СБ ООН считается оккупированной Израилем. Предложение было заведомо невозможным, как и отказ Биньямина Нетаньяху от иммунитета.

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В итоге главным предметом спора в последние часы работы Кнессета стал новый закон о выборах. У каждой партии были свои требования, в основном касающиеся административных и финансовых вопросов. Дебаты затянулись до утра. И соответственно под вопросом оставалась точная дата новых выборов. Согласно законам, они должны были состояться через 90 дней после роспуска Кнессета. В данном случае - это вторник, 10 марта. Но на этот день приходится еврейский праздник Пурим, что не устраивало религиозные партии, как и другие ближайшие к нужной дате вторники - до сих пор все выборы в Израиле проходили именно в этот день недели. Решение перенести выборы на понедельник, 2 марта, пришлось оформить законодательно. Биньямин Нетаньяху приехал в Кнессет, чтобы принять участие в голосовании за законопроект во втором или третьем чтении. При первом голосовании он не присутствовал, в итоге "Кахоль-Лаван" пригрозил, что, если "Ликуд" не соберется в полном составе, выборы пройдут 10 марта.



Последние дебаты в Кнессете стали стартом новой избирательной кампании. Очевидно, что партии уже готовы строить ее на взаимных обвинениях в провале коалиционных переговоров, что привело к миллионным тратам на новые выборы. Согласно последнему опросу телеканала "Решет", на вопрос, кто виноват в том, что страна оказалась на пороге очередных выборов, более 40% возложили вину на Биньямина Нетаньяху, а 26% - на лидера партии "Наш дом Израиль" (НДИ) Авигдора Либермана, который принципиально решил не объединяться ни с "Ликудом", ни с "Кахоль-Лаван", так как видел решение только в правительстве национального единства. Бени Ганца виноватым видят только 5% опрошенных. 23% считают, что виноваты все в равной степени, а 5% - что никто.



Как лидеры двух крупнейших политических блоков Израиля не смогли сформировать правительство

Этот же опрос продемонстрировал, что в результате третьих выборов за год расклад политических сил существенно не изменится. "Кахоль-Лаван" может улучшить свой результат, но недостаточно, чтобы сформировать коалицию без "Ликуда" или партии "Наш дом Израиль". Этот союз уже дважды не сложился. Однако ситуация может измениться, если во главе "Ликуда" окажется не Биньямин Нетаньяху, а другой политик. "Кахоль-Лаван" готов договориться с любым.



Желающие занять место господина Нетаньяху уже появились. Бывший министр просвещения и внутренних дел 53-летний Гидеон Саар возглавил внутренний бунт в "Ликуде", потребовав проведения праймериз не только рядовых членов, но и лидера партии. После долгих раздумий Биньямин Нетаньяху согласился. Однако решение должен принять Центр "Ликуда", где сторонники премьер-министра делают все возможное, чтобы праймериз лидера партии не состоялся. Соратники Биньямина Нетаньяху все еще надеются, что новые выборы позволят ему собрать правящую коалицию. "Я думаю, что это последний шанс для Нетаньяху. Полагаю, что правые избиратели, которые в последний раз не голосовали, в этот раз придут на выборы",- сказал член Кнессета от "Ликуд" Давид Битан.

Марианна Беленькая

"Коммерсантъ" от 12.12.2019, 06:15