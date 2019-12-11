 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    ЦентрАзия   | 
ОПЕК+ не избавит рынок от лишней нефти
22:07 12.12.2019

Мониторинг энергоресурсов

Несмотря на расширение сделки ОПЕК+, в первом квартале следующего года рынок столкнется с избытком предложения в 700 тыс. б/с, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА). В то же время там ждут более медленного прироста добычи странами вне картеля (на 2,1 млн б/с против 2,3 млн б/с в ноябрьском прогнозе) - но это все равно больше, чем 1,9 млн б/с в 2019-м.
По ожиданиям МЭА, США могут стать устойчивым чистым экспортером нефти в конце 2020-го или в начале 2021 года (впервые небольшой объем чистого экспорта у этой страны был зафиксирован в сентябре этого года).
Напомним, 6 декабря участники соглашения ОПЕК+ договорились дополнительно ограничить добычу нефти, увеличив уровень сокращения поставок с 1,2 млн б/с до 1,7 млн б/с (по сравнению с объемом добычи на октябрь 2018 года). Саудовская Аравия пообещала добровольно снизить поставки еще на 400 тыс. б/с, что доведет суммарное сокращение до 2,1 млн б/с. "Если все страны выполнят свои обязательства, это даст сокращение суммарной добычи по сравнению с текущим уровнем на 500 тыс. б/с",- ожидают в МЭА.

В ноябре, по данным организации, суммарное предложение нефти составило 101,36 млн б/с (минус 1,2 млн б/с к ноябрю прошлого года). Это общее снижение сложилось из сокращения добычи ОПЕК на 2,69 млн б/с и роста на 1,5 млн б/с стран вне картеля. ОПЕК за ноябрь сократила добычу на 300 тыс. б/с, доведя ее до уровня 29,66 млн б/с. В частности, Саудовская Аравия в ноябре снизила поставки до 9,9 млн б/с, что соответствует выполнению сделки на 228%. Ранее обязательства этой страны по сокращению добычи составляли 322 тыс. б/с, по новой сделке - 167 тыс. б/с и 400 тыс. б/с сверх этого, что эквивалентно уровню добычи в 9,74 млн б/с (из этого следует, что полное выполнение условий новой сделки потребует от страны допсокращения поставок лишь на 160 тыс. б/с). Ирак же является крупнейшим нарушителем условий сделки (в ноябре он выполнил ее условия всего на 2%) и должен сократить поставки на 190 тыс. б/с.

Участники сделки вне картеля пообещали снизить добычу на 130 тыс. б/с, но с учетом недовыполнения сделки фактическое сокращение должно составить 210 тыс. б/с. Россия, чей уровень исполнения сделки в ноябре составил 74%, должна снизить поставки на 92 тыс. б/с.

Татьяна Едовина

Источник - kommersant.ru
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