 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 11.12.2019
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Алматы. Супруг известной джазовой певицы Саттаровой арестован по подозрению в изнасиловании девушки-инвалида
22:27 12.12.2019

Супруг известной джазовой певицы Жанны Саттаровой арестован по подозрению в изнасиловании девушки-инвалида

Мужчина, подозреваемый в изнасиловании девушки-инвалида, оказался вдовцом покойной джазовой певицы Жанны Саттаровой.
Эта шокирующая история получила широкую огласку благодаря посту в Facebook под хештегом #НеМолчиKZ.
"В Алматы совершено страшное преступление, о котором мы не можем молчать, – говорилось в сообщении. – 29 ноября молодая алматинка, состоящая на учете как инвалид третьей группы, была жестоко изнасилована мужчиной, который проживал по соседству. Это случилось днем. Девушка вышла из дома примерно в 12.00, а смогла убежать от него только в восемь вечера. Он затащил хрупкую девушку в гараж своего дома, мучил ее более пяти часов. Во время пыток он сильно избивал ее и угрожал убийством. Кроме того, заставлял употреблять наркотические средства, которые изготовил при ней на огне прямо в гараже. Во время всего этого читал индийские мантры, совершал какой-то ритуал. Девушка не могла сопротивляться и кричать, а если даже пыталась, то он начинал бить и душить ее. Во время пыток подозреваемый показывал фотографии девушек на своем мобильном телефоне, которых он якобы также мучил, но после этого убивал. Неоднократно он говорил девушке, что закопает ее в смотровой яме для автомобиля, если она не будет делать так, как он скажет. Что все его будто жертвы не слушались и теперь убиты. Девушка чудом осталась жива".
Подозреваемый был задержан по горячим следам и оказался отцом подруги пострадавшей девушки. Следственный суд Алматы принял решение взять его под арест. Как оказалось, склонность к изуверству наблюдалась у мужчины и ранее. Об этом рассказала сестра его покойной жены – известной певицы Жанны Саттаровой, умершей в мае 2017 года.

Они прожили вместе 21 год, и все это время я, наши родные и друзья просили ее уйти от него, – приводит слова Гаухар Саттаровой Tengrinews.kz. – Но она была публичным человеком, поэтому не могла разглашать страшные моменты своей супружеской жизни. Перед самой смертью она призналась мне, что просто боялась. Боялась за детей, внуков, за меня, потому что он страшный человек… Я помню, как в 2013 году зимой она прибежала ко мне в тапочках и футболке. Он трое суток ее истязал, не давал спать. Она чудом сбежала. Мы вызвали полицию, но он был хорошим манипулятором. Стражи порядка сказали, что он нормальный, и уехали. Потом мы вызвали психиатров, настояли на его госпитализации. Ему прописали лекарства, которые он обязан был принимать каждый день в одно и то же время. Пока Жанна была жива, она контролировала это. Видимо, после ее смерти он перестал это делать, агрессия возросла.

Задержанный родом из Узбекистана, музыкант-барабанщик по профессии, выступал на сцене вместе с супругой. Судя по его постам в Facebook, является поклонником корейской и японской эстрады, точнее, азиатских певиц с инфантильной подростковой внешностью. Индийская мистика также находила место среди его интересов. С точки зрения психологии настораживает, что свои посты в социальной сети подозреваемый выкладывал сам для себя – ни одного комментария друзей под ними нет.

12 Декабря 2019 Автор: Александр КАМИНСКИЙ | Алматы

Источник - express-k.kz
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