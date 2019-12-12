США пытаются разрушить российско-турецкую дружбу, - В,Мухин

00:05 13.12.2019

Эрдогану не нравится, что армию фельдмаршала Хафтара поддерживают бойцы ЧВК Вагнера



Противоречия между Москвой и Анкарой по конфликтам в Сирии и Ливии сохраняются. Эти противоречия уже используют США, которые совместно с ВМС Турции провели на этой неделе военно-морские учения в восточной части Средиземного моря. Маневры прошли, несмотря на угрозы Вашингтона ввести против Анкары санкции в связи с покупкой ею российских ракетных зенитных систем С-400 и заявлением главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о возможности закрытия авиабазы Инджирлик для военнослужащих США.



Комитет по международным делам Сената США в среду принял законопроект по введению санкций в отношении Анкары из-за турецкой военной операции в Сирии и в связи с приобретением С-400. Однако, по мнению сенатора-республиканца Рэнда Пола, выступившего против принятия документа, администрация президента Дональда Трампа не поддерживает документ. О возможности компромиссов по этим вопросам шла речь и на встрече президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Дональдом Трампом в ноябре 2019 года в Вашингтоне.



В связи с возможностью разгрома в Ливии союзников Турции войсками фельдмаршала Халифы Хафтара, которого негласно поддерживает Москва, у Анкары и Вашингтона, похоже, образовался там общий противник в лице России. По крайней мере такой вывод делают многие СМИ и эксперты. И возможно, это действительно так. Накануне телефонного разговора Эрдогана с главой РФ Владимиром Путиным турецкий телеканал Habertürk вел прямую трансляцию выступления турецкого лидера, в ходе которого тот критиковал Россию. Эрдоган в очередной раз за последние дни заявил о "присутствии в Ливии наемников российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера и о готовности ввести в эту страну турецкие войска по запросу ливийского Правительства национального согласия (ПНС)".

Американцы тут, судя по всему, соблюдают нейтралитет. Представители США в последние недели вели на официальном уровне диалог как с представителями ПНС, осевшими в Триполи, так и с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром, заявившим о скором захвате ливийской столицы. Но США, как и Турция, упрекали РФ в поддержке Хафтара и его армии. И возможно, они наметили совместный план по противодействию таким процессам, что дополнительно нагнетает обстановку вокруг ливийского конфликта.

Как сообщили в 6-м оперативном флоте США, Пентагон ввел в ноябре с.г. в Средиземное море свою авианосною ударную группу во главе с атомным авианосцем USS Harry Truman. Эта эскадра через Суэцкий канал направляется в район Персидского залива, что, впрочем, не помешало ей провести с ВМС Турции масштабные маневры. Сообщается, что учения проведены "в целях повышения оперативного взаимодействия с НАТО и укрепления морской безопасности". Судя по району учений, эта "безопасность" включает в себя акватории Сирии, Ливии и других прибрежных стран региона, а также спорные экономические зоны, на которые претендуют лидеры ПНС и Турция.

В маневрах с турецкой стороны принимали участие фрегаты Gediz и Gaziantep. Эти корабли были произведены в США в 80-х годах прошлого столетия, состояли на вооружении Пентагона и около 20 лет назад были переданы в состав ВМС Турции. Они имеют ракетное и торпедное вооружение и являются значительной морской силой для большинства стран Средиземноморья (Сирии, Ливии, Греции и т.п.).

В маневрах также участвовали ракетный крейсер ВМС США USS Normandy, несколько эсминцев, в том числе эсминец противоракетной обороны USS Ross, а также ударная атомная подводная лодка (АПЛ). По всей видимости, это атомная субмарина USS Florida, оснащенная 154 крылатыми ракетами Tomahawk, о нахождении которой в Средиземноморье ранее сообщали ВМС США.

Есть основания полагать, что некоторые корабли и АПЛ ВМС США и Турции останутся в Средиземном море на неопределенное время, чтобы сдерживать эскалацию конфликта, связанного с переделом экономических зон после подписания договора Анкары с ПНС о морских границах в Восточном Средиземноморье. Не исключено, что именно это обстоятельство, как сообщил командующий Военно-морскими силами ЛНА адмирал Фарадж Махдауи, побудило фельдмаршала Хафтара отдать в среду приказ об уничтожении турецких кораблей, приближающихся к берегам Ливии.



"России невыгодно, что руководители ПНС в Триполи и Турция объявили монополию на экономические морские зоны, где сосредоточены значительные запасы газа, – сказал "НГ" военный эксперт генерал-лейтенант Юрий Неткачев. – Это невыгодно и многим другим странам. Греция уже разорвала дипломатические отношения с правительством Триполи и поддержала ЛНА. Хафтар также не признает подписанных его противниками и их турецкими союзниками соглашений, поэтому у РФ есть основания поддерживать именно Хафтара. У США, негласно принявших сторону ПНС и Турции, есть рычаги, которые помогут до конца разрушить союзнические отношения Москвы и Анкары".



Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"

12.12.19