 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Что китайцы думают о народах Средней Азии?
00:34 13.12.2019

Надо сказать, что практически все народы этого региона пусть и в небольшом количестве, живут также и в Китае. Главным образом, на северо-западе страны, где они образуют компактные общины.

Иногда китайские казахи в телевизоре появляются, если судить по логотипу в правом нижнем углу

Киргизов там около 190 тысяч. Для такой огромной страны это слишком мало, чтобы составить какое-то определенное мнение. Узбеков 10 тысяч, поэтому без комментариев. Казахов примерно 1,5 миллиона, поэтому их знают чуть лучше. Таджиков тысяч 50 – казалось бы, что это капля в море, но они с охотой служат в пограничных патрулях, а потому сильно всеми уважаются. Монголов почти 6 миллионов, т.е. больше, чем в самой Монголии.

Что же представители титульной нации Китая, народа хань, думают о своих согражданах?

Если брать жителей старых центральных провинций страны, то они о наличии таких соотечественников даже не знают. Причем, не только обычные люди, но даже те, что хорошо образован.

Монгольский праздник Надом широко отмечается и в Китае

Поскольку все эти народы, кроме монголов, являются мусульманами, в глазах китайцев они более-менее похожи на хорошо знакомых уйгуров. В том смысле, что для среднего жителя США все латиноамериканцы похожи на мексиканцев. Правда, к ним относятся вполне неплохо, ведь эти народы не имеют никаких "терок" с правительством КНР, а их страны если не дружественны, то поддерживают нормальный уровень отношений.

Но этих людей очень мало, они не появляются на телеэкранах, про них не рассказывают новости, а государство не особо заботится об их культуре. Правительство не ожидает, что они будут играть важную роль в стране. Поэтому обычный китаец относится к ним примерно так же, как относился бы с другим азиатам – корейцам, индийцам, вьетнамцам. То есть, ровно и без особого интереса. Разве что, тот, кто хорошо учился в школе, вспомнит, что все они кочевники. Правда, скорее всего, ошибочно отнесет к этой группе даже таджиков.

Насчет монголов совсем другой коленкор. Этот народ всегда играл в Китае довольно важную роль. И в древности, и в наше время. К тому же, присутствие монголов в стране более значительно и у них есть своя автономия – большой регион на севере страны.

Один из самых известных музыкантов Китая, Тенгир, является монголом по национальности

Исторически монголы третий по статусу народ государства, после самих ханьцев и маньчжуров. Они тут не так уж редки – в Китае их больше, чем национальном государстве. Китайские монголы рассматриваются как дружелюбные и приветливые люди, ведь тут практически нет никакого сепаратизма.

Этнические проблемы давно решены, многие из них переходят на китайский язык и успешно ассимилируются. Кстати, в китайской академии наук число монголов лишь немного отстает от количества китайцев и маньчжуров. Да и в телевизоре они вполне представлены.

А вот к монголам из Монголии кардинально другое отношение. В КНР они воспринимаются, как антикитайские националисты. Точнее, как сказать воспринимаются. Ну, может, иногда и доходят вести, что в Монголии у какого-нибудь китайца были проблемы, из-за того, что он разговаривал на своем языке или неправильно посмотрел на местную девушку. Но знают об этом единицы. Большинство обычно даже не слышало о существовании такой страны.

А потому, когда по телевидению показали, что в Монголии есть сильные антикитайские настроения, всем было довольно безразлично.

Источник - Живая Средняя Азия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1576186440
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