Кто определяет европейскую энергетическую политику – Европа или США? - Д.Седов

08:17 13.12.2019

Дмитрий СЕДОВ | 13.12.2019 |



О санкциях против европейских компаний – строителей газопровода "Северный поток – 2"

10 декабря СМИ сообщили, что в проект военного бюджета США на 2020 год (National Defense Authorization Act), предусматривающий расходы в 738 млрд. долл., заложены санкции против европейских компаний, участвующих в строительстве газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Санкции могут быть применены против швейцарской фирмы Allseas, подрядчика по укладке подводных трубопроводов, и немецких компаний, сотрудничающих с "Газпромом", если те в течение 30 дней после принятия закона об американском военном бюджете не выйдут из строительства.

Проект закона должен быть принят до ухода конгресса на каникулы 20 декабря, а потом поступить на подпись Трампу. Санкции против строителей газопроводов объявляются мерой "защиты европейской энергетической безопасности" и "сдерживания России".



Закон принимается в условиях цейтнота. Государственному департаменту и министерству финансов было отведено 60 дней на составление списка фирм и лиц, подлежащих санкциям. Как пишут немецкие СМИ, санкциями против европейских фирм США убивают двух зайцев одним выстрелом: создают предпосылки для продажи в Европу своего СПГ и наносят удар по экономическому сотрудничеству России с Евросоюзом.

Сейчас Германия ожидает реакции Ангелы Меркель на готовящееся в США решение конгресса. Все-таки из почти 10 млрд. евро, в которые обошлось строительство "Северного потока – 2", лишь половина была оплачена "Газпромом", остальные вложения сделали немцы (главным образом), французы и итальянцы.



Пока федеральный канцлер проявляет сдержанность, другие представители правящей коалиции, а также оппозиция и бизнесмены уже выступают против американских планов "защиты энергетической безопасности Европы". Отмечается вмешательство США в дела других государств. Официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге Штеффен Котре (Steffen Kotre) заявил на слушаниях в бундестаге, что, "действуя по принципу экстерриториальности при принятии своих законов, США ведут себя как неандерталец с дубиной". Представитель "Альтернативы" потребовал от правительства принять против этого срочные меры. "Северный поток – 2", напомнил депутат, важен для обеспечения энергетической безопасности Германии.

Министерство экономики ФРГ выразило сожаление по поводу готовящегося в США решения. Министр экономики Петер Альтмайер заявил: "Наше отношение к закону однозначное – мы его отвергаем". Еще более резко высказался министр иностранных дел Германии Хейко Маас: "Европейская энергетическая политика определяется в Европе, а не в США".



Предостерег США от введения санкций против европейцев комиссар по торговле Евросоюза Фил Хоган (Phil Hogan): "ЕС принципиально противодействует наложению санкций на предприятия ЕС, которые действуют в рамках законного бизнеса. С момента корректировки проекта "Северный поток - 2" в мае с. г. в силу вступили четкие правила работы… Проект работает в транспарентном и свободном от какой-либо дискриминации режиме и соответствует международному энергетическому праву".



По словам председателя немецко-российской торговой палаты Маттиаса Шлеппа (Matthias Schepp), "Северный поток - 2" укрепляет энергетическую безопасность Европы и обеспечивает выгодные цены на газ в сравнении с ценами на сжиженный природный газ из США. Американские санкции против европейских компаний, считает Шлепп, имеют одну цель – создать условия для продажи СПГ в Европу. "Наступило время, когда Берлин и Брюссель должны занять четкую политическую позицию и ответить целевыми контрмерами. На кону стоит энергетическая независимость Европы… – говорит председатель немецко-российской торговой палаты. – Санкции не произведут эффекта на Россию, но ударят по европейским и в первую очередь по немецким предприятиям".



А независимый немецкий аналитический портала Verivox отмечает, что Германию ожидает рост тарифов на электроэнергию, который ударит по потребителям и в первую очередь по тем, кто пользуется социальной помощью по программе Харц-4 (Hartz-IV) для бедных слоев немецкого населения; программа больше не сможет компенсировать людям платежи за электричество в рамках социальной поддержки. То есть лоббируемая Конгрессом США замена российского газа на американский в добавление к ущербу для немецкого бизнеса обострит социальную обстановку в Германии.



12 декабря Ассоциация европейского бизнеса (AEБ), которая является основным представительством иностранных инвесторов в России, выразила "глубокую озабоченность" намерением США ввести санкции против строителей газопроводов. Маловероятно, говорится в заявлении АЕБ, что санкции помешают завершению строительства "Северного потока – 2" и "Турецкого потока", но они могут "крайне негативно отразиться на европейских партнерах [Америки] в 2020 году".