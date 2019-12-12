Нереализованный аграрный потенциал ЕАЭС, - Э.Полетаев

08:37 13.12.2019 Процесс углубления интеграции в агропромышленном комплексе стран ЕАЭС в 2019 году был обусловлен не только внутренними, но и внешними факторами развития мирового сельского хозяйства. В Казахстане развитию агроиндустрии уделяют повышенное внимание, а на международном треке дипломаты продвигают экспорт продукции и привлекают инвестиции в АПК. Из года в год растет в Казахстане инвестиционная поддержка сельского хозяйства. За январь-август 2019 года инвестиции в основной капитал составили 263,7 млрд тенге (на 50,1% больше, чем за аналогичный период годом ранее, по данным Finprom.kz). Государством проводится политика по системному преобразованию и диверсификации сельскохозяйственной отрасли. Желанная цель ее развития - переход к выпуску переработанной продукции. В АПК вкладываются большие деньги, которые должны вызвать отдачу. Только в рамках инициированного Первым президентом РК Нурсултаном Назарбаевым проекта "Ауыл – ел бесігі" Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил дополнительно выделить 90 млрд. тенге на реализацию проекта "Ауыл - ел бесігі". Средства будут направлены на решение инфраструктурных вопросов села. Кроме того, он поручил увеличить финансирование по программе "С дипломом – в село", а к 2022 году поставил задачу увеличения в сельском хозяйстве производительности труда и экспорта в 2,5 раза. "Сельское хозяйство наш основной ресурс, но используется далеко не в полной мере. Мы имеем значительный потенциал для производства органической и экологически чистой продукции, востребованной не только внутри страны, но и за рубежом. Мы должны поэтапно увеличить количество орошаемых земель до 3-х млн га к 2030 году. Это позволит обеспечить рост объема сельхозпродукции в 4,5 раза", - сказал Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана. В ноябре 2019 года Президент заявил о необходимости увеличения производительности труда в данной сфере, а также подписал поправки в законодательство по вопросам АПК. Тематикой предстоящего в 2020 году 33-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте РК было объявлено развитие несырьевого экспорта. Особое внимание в Казахстане уделяется аграрному сектору потому, что он должен стать одним из ключевых драйверов экономики. Приоритетами развития АПК являются повышение производительности посредством внедрения новых технологий и переработки сельхозпродукции, в том числе для дальнейшего экспорта. Об этом, кстати, часто на зарубежных площадках говорят казахстанские дипломаты, продвигая вопросы инвестиционной привлекательности Казахстана. Конкурентные преимущества Казахстана в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией и привлечения зарубежных инвестиций имеются. Казахстан является членом ЕАЭС, объединения, созданного на принципах свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведения скоординированной, согласованной политики в различных отраслях экономики. Членство Казахстана в ЕАЭС дает инвесторам возможность выхода на общий рынок Союза, а это более 183 млн. человек. Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, выступая 6 декабря 2019 года на 28-м заседании Берлинского Евразийского клуба, "наша тесная интеграция с соседями обеспечивает удобный доступ к соседним рынкам. Более 500 млн человек проживает сегодня в непосредственной близости от наших границ. В рамках ЕАЭС мы хотим извлечь пользу от четырех свобод". У ЕАЭС есть возможности для партнерства со странами Европы, Ближнего Востока, Юго-Восточной и Южной Азии. Уже заключено соглашение о свободной торговле с Вьетнамом, в нынешнем году ЕАЭС расширил сотрудничество с внешними игроками. Подписано соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) с Сингапуром и Сербией, вступило в силу временное соглашение, ведущее к образованию ЗСТ между ЕАЭС и Ираном. Также вступило в силу соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем. Со 2 по 5 декабря 2019 в Иерусалиме отечественные дипломаты приняли активное участие в 5-м раунде переговоров по заключению соглашения о создании ЗСТ между ЕАЭС и Государством Израиль. Свидетельством привлекательности ЕАЭС является заинтересованность в сотрудничестве со стороны около 50 стран мира. Стоит также отметить, что в 2019 году впервые на официальном уровне заговорили о возможном вступлении в ЕАЭС Узбекистана. В 2020 году председателем в ЕАЭС станет Беларусь, и Казахстан планирует активизировать экономическое взаимодействие с ней. "Для Казахстана участие в ЕАЭС является приоритетным направлением, это в наших интересах, - сказал на пресс-конференции в Минске Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси Аскар Бейсенбаев. - Мы надеемся, что Беларусь в будущем году сконцентрируется на вопросах, связанных с созданием равного доступа к общему рынку. И в этом отношении мы ее поддерживаем". * * * Конкурентоспособность АПК Казахстана выражается также в том, что это девятая в мире страна по территории. Удельный вес земель сельскохозяйственного назначения в земельном фонде республики составляет 40% (площадь 102,6 млн гектаров). И площади угодий имеют тенденцию к росту за счет вовлечения в сельскохозяйственное использование земель запаса. Казахстан занимает первые места в мире с точки зрения самых низких уровней применения химикатов в производстве урожая. К приоритетным секторам развития АПК относятся молоко и молочные продукты, фрукты и овощи, масличные культуры, глубокая переработка пшеницы, мясная и органическая продукция. Страна обеспечена земельными ресурсами для пастбищ и заготовки кормов для скота. Конечно, с точки зрения условий развития сельского хозяйства климатические показатели и природные ресурсы благоприятны не везде, часть территории приходится на природно-климатические зоны высокорискового земледелия и скотоводства с нестабильными результатами. Но зато климат северных регионов позволяет производить зерно твердых сортов пшеницы, пользующееся спросом на мировом рынке. Наконец, у Казахстана географическая близость к крупным рынкам сбыта сельскохозяйственной продукции в странах Азии, общая граница с такими важными импортерами, как Россия и Китай. Сельское хозяйство Казахстана создает свыше 4,3% ВВП. В данной отрасли трудится около 16% от общего числа занятых в экономике страны. Наибольший удельный вес посевных площадей занимают зерновые культуры, однако на лицо процесс диверсификации в сторону увеличения доли масличных культур. Прибыли от них больше, а урожайность зерновых сложно предсказать, так как она варьируется в зависимости от погодных условий. Также наблюдается значительный рост поголовья лошадей, птицы и КРС. Это коррелируется с тенденциями мирового агропродовольственного рынка. Одним из экономических рисков является его нестабильность, которой способствует интенсивный рост спроса на продовольствие и увеличение потребления животноводческой продукции. По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в результате роста численности населения и душевых доходов к 2050 году глобальное потребление продукции АПК вырастет на 60–70% по сравнению с 2000-ми годами. В долгосрочной перспективе существует риск превышения темпов роста спроса над темпами роста предложения. В настоящее время по экспорту отдельных товаров государства ЕАЭС занимают лидирующие позиции в мире. Согласно данным бюллетеня Агропромышленная политика ЕАЭС", по производству пшеницы, молока и молочных продуктов страны ЕАЭС занимают 4-е место в мире, картофеля – 3-е место, овса, ячменя и ржи – 2-е место, сахарной свеклы и подсолнечника – 1-е место. АПК является одной из стратегических отраслей экономики государств данного объединения, обеспечивающей продовольственную безопасность. В сельскохозяйственном обороте всех пяти стран-участников находится около 315 млн гектаров земель. В январе 2010 года Казахстан вступил в Таможенный союз, и еще до создания ЕАЭС, в декабре 2012 года страна начала реализацию программного документа "Стратегия - 2050". В ней "угроза глобальной продовольственной безопасности" и "истощение природных ресурсов" внесены в список ключевых глобальных проблем XXI века, а "экономический прагматизм, основанный на прибыльности, доходности инвестиций и конкурентоспособности" объявлен в качестве основы новой экономической политики. Модернизация АПК была включена в число ключевых областей этой новой экономической стратегии. В ходе расширенного заседания правительства РК 15 июля 2019 года Президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству совместно с АО "НК "Kazakh Invest" (является подведомственной организацией министерства иностранных дел РК) привлечь инвесторов в сферу АПК в течение следующих 3-х лет. Ведомство усилило работу в данном направлении. В частности, акцентировало внимание на тесное взаимодействие в области сельского хозяйства с международными организациями, в том числе и ЕАЭС. Для сотрудников посольств Казахстана в странах, представляющих экспортный интерес для отечественных аграриев, даже проводятся специальные тренинги по вопросам развития сельскохозяйственной отрасли. "Приоритетом для нас является привлечение иностранных инвесторов в переработку сельскохозяйственного сырья. Зарубежные инвестиции в АПК, нацеленные на получение качественного продукта, будут иметь мультипликативный социально-экономический эффект", - отметил председатель правления АО "НК "Kazakh Invest" Бауржан Сартбаев. * * * По оценкам специалистов дополнительный нереализованный потенциал казахстанской сферы АПК в ближайшей перспективе составляет около 10 млрд. долларов США. А в рамках всего ЕАЭС эта сумма увеличивается в разы. Трудно себе представить, чтобы общая конкурентоспособность ЕАЭС была бы возможна без сельского хозяйства. Интеграционные процессы в АПК на пространстве ЕАЭС направлены на создание эффективной конкурентной среды и обеспечение полноценного функционирования общего аграрного рынка. В рамках взаимодействия с ЕАЭС видны очередные конкурентные преимущества Казахстана - страна известна на постсоветском пространстве производством органической и "халал" пищевой продукции. Поэтому важно привлечь международно-признанные компании для ее сертификации, что позволит повысить уровень доверия на внешних рынках к качеству и безопасности экспорта. Также в рамках ЕАЭС уже инициированы проекты по цифровизации АПК на основе казахстанского опыта. Стоит также отметить, что для экспорта в страны в ЕАЭС механизмы доступа казахстанских сельскохозяйственных товаров более понятны ввиду единых ветеринарных и фитосанитарных требований, а также близости стран. В настоящее время имеется необходимость повышения информационного и аналитического сопровождения вопросов развития казахстанского АПК. В частности, в середине декабря нынешнего года экспертный клуб "Мир Евразии" проводит заседание на тему "Агропром Евразии: потенциал для устойчивого развития" с участием известных отечественных специалистов. Все озвученные выводы и мнения могут использоваться ведомствами и компетентными органами, они будут находиться в открытом доступе. Находится в разработке ЕЭК информационный ресурс "Агроиндустрия ЕАЭС" о крупных инвестиционных и инновационных проектах, значимых для развития АПК стран-союзниц. Ресурс будет содержать направления, по которым целесообразно реализовывать проекты с формированием кооперационных цепочек производства в рамках ЕАЭС. Идет обсуждение проекта Концепции коллективной продовольственной безопасности ЕАЭС. Совместно с представителями бизнеса создается Дорожная карта по созданию агро - и биоиндустриальных парков. Эти и многие другие принимаемые меры должны помочь вывести АПК стран ЕАЭС на качественно новый и конкурентоспособный уровень.



12.12.2019 Эдуард Полетаев Источник - ia-centr.ru

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