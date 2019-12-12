Выборы в Британии: побеждают - партия фрика Джонсона (сторонники брекзита) и шотландские сепаратисты

09:07 13.12.2019

Выборы в Британии: партия Бориса Джонсона получает абсолютное большинство в парламенте



Консервативная партия во главе с премьер-министром и евроскептиком Борисом Джонсоном уверенно победила на досрочных выборах Палаты общин. Джонсон обещает незамедлительно вывести страну из Евросоюза.

По данным на 5:15 утра по Лондону (8:15 по Москве), Консервативная партия по итогам выборов 12 декабря завоевала 335 из 650 мест в Палате общин (данные не окончательные).



Главные соперники консерваторов, лейбористы во главе с Джереми Корбином, пока получили 199 мандатов, Шотландская национальная партия - 46 мандатов, Либерально-демократическая партия - 8 мандатов, североирландская Демократическая юнионистская партия - 8, Партия Уэльса - 4, зеленые - 1.

Кроме того, в парламент проходят 19 независимых депутатов.



Консерваторы намерены немедленно ратифицировать соглашение о выходе Британии из Евросоюза, согласованное правительством Бориса Джонсона и Брюсселем, и 31 января 2020 года Британия формально покинет ЕС.

Фактический выход состоится в конце года, по окончании переходного периода. Тори обещают не продлевать переходный период, хотя по соглашению о выходе такая возможность у Британии и Евросоюза есть.



Подсчет голосов в основном завершится в ближайшие часы.

Разгром лейбористов

Главная оппозиционная сила, Лейбористская партия, терпит разгромное поражение: они потеряют по сравнению с предыдущим составом Палаты общин около сорока мандатов.

Политики, как извне Лейбористской партии, так и внутри ее, обвиняют в этом лично лидера партии Джереми Корбина и его окружение.



Лейбористы во главе с Джереми Корбином терпят болезненное поражение

По мнению критиков, причиной поражения стало в первую очередь нежелание Корбина занять четкую позицию в отношении брексита, а во вторую - крайне левый по британским меркам курс "корбинистов".

Тори получили большинство во множестве бывших рабочих округов на севере и в центре страны, где избиратели традиционно голосовали за лейбористов, но на референдуме 2016 года в большинстве высказались за выход из Евросоюза.

В целом наблюдатели делают вывод, что в значительной степени эти выборы стали своего рода плебисцитом по отношению к членству Британии в ЕС.



Успех шотландцев

Шотландская национальная партия, главный пункт в программе которой - скорейшее проведение нового референдума о независимости Шотландии, уже победила в 44 из 59 шотландских округов и, вполне вероятно, получит еще несколько мандатов.