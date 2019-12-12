 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 13.12.2019
15:32  Скончался академик, один из авторов Конституции Казахстана Султан Сартаев
15:21  Человек "неверных" убеждений, говорящий только правду. К 70-летию Мухаммада Солиха, - Б.Мусаев
14:28  В Анкаре поставили памятник Чингизу Айтматову, совершенно на него не похожий (фото)
14:26  Ким за Кимом. Вожди правят Северной Кореей даже после смерти
14:23  Болат Назарбаев : из сантехников – в олигархи
13:10  Тайский "нуад" (массаж) включили в "список наследия ЮНЕСКО". Вместе с массажистками?
13:02  Крыса прыгнет! Еще немного и от либерального мифа не останется и следа, - А.Фефелов

11:58  Не догнали! Известный каз-автогонщик и владелец Astana Motorsports Ардавичус похитил 800 млн тенге и удрал из страны
11:50  Кыр-полит-олигарха Бабанова жестко раскулачивают. Грабь - награбленное!
11:43  Экс-замакима Нур-Султана Султанбекова подозревают в хищениях по делу LRT
11:16  Пробуддились. Буддисты Тая взялись за оружие и громят мечети. За что они возненавидели мусульман?
11:09  Китайско-казахскую "СНПС-Актобемунайгаз" подозревают в необоснованном повышении цены на газ
10:34  Кто защищает радикальные группировки в ЦА? - О.Сухаревская
10:13  Китай хочет развернуть военную базу в Йемене
10:10  Экс-кыр-презу Атамбаеву предъявили обвинение по расстрельной статье
10:01  Бишкек. Задержан за "захват заложников" экс-депутат Жеенбеков (не путать с Жээнбековым!)
09:57  В Казахстане прекратили уголовное дело против "комиссара Каттани" - прокурорши Кексель
09:20  "Банк Кыргызстан": ареста имущества банка не было
09:07  Выборы в Британии: побеждают - партия фрика Джонсона (сторонники брекзита) и шотландские сепаратисты
08:37  Нереализованный аграрный потенциал ЕАЭС, - Э.Полетаев
08:17  Кто определяет европейскую энергетическую политику – Европа или США? - Д.Седов
00:34  Что китайцы думают о народах Средней Азии?
00:05  США пытаются разрушить российско-турецкую дружбу, - В,Мухин
00:03  Невыносимое великолепие Туркменистана, - В.Панфилова
Четверг, 12.12.2019
22:27  Алматы. Супруг известной джазовой певицы Саттаровой арестован по подозрению в изнасиловании девушки-инвалида
22:07  ОПЕК+ не избавит рынок от лишней нефти
18:52  Израиль ждут очередные внеочередные выборы. Все попытки сформировать правительство провалились
18:49  Отличившийся в Таджикистане полковник-танкист Вершинин осужден в РФ на 17 лет за "подготовку госпереворота"
16:17  Недотраханные актрисы выдавили из Харви Вайнштейна $25 млн "компенсации" за услуги
15:40  Коллапс демократии. К итогам 2019-го, - В.Овчинский
15:30  Тайны духа Аль-Фараби. Признавал ли философ Бога и зачем изучал Аристотеля? - Н.Нуртазина
15:29  Мечты сбываются: "Газпром" ударит по карманам россиян
15:26  За весь раздрай в стране Путин перевел стрелки на Ленина
15:23  Готов ли ЕАЭС к мировому кризису?
15:16  НАТО в умах кыргызстанцев: как поменялось мнение? - С.Масаулов
14:40  В Киргизии требуют проверить фонд Отунбаевой. Откуда кыр-шапокляк берет деньги?
14:13  Казахстан остается постколониальным сателлитом русской империи, - Дж.Стехликова
14:08  Мятежная прачечная. Вашингтон и Лондон лишают Гонконг возможности заниматься отмыванием западных денег
13:57  ТаджВыборы-2020. НДПТ - правящая партия со "светлым будущим"?
12:33  Вновь сменившая ФИО Сара Назарбаева (байбише Елбасы) получила от Токаева орден "Барыс" 1 степени
12:28  Новинки среднеазиатской медицины: микстура Аркадага и "лекарство" для педофилов
12:22  Мирзиеев решил "зажечь" Узбекистан, - И.Джорбенадзе
12:10  Чем живет Казнет сегодня?
11:53  На карте мира скоро появится новое государство. Бугенвильцы референдумом отсоединяются от папуасов
11:35  Как дерибанили СССР, - вспоминает Филатов
11:27  Иванка Трамп - тоже агент КГБ! - новое разоблачалово The Times
11:25  Почему чеченские банды опаснее арабских кланов, - Tagesspiegel
10:42  Террористы пробрались в Алматы и Караганду. Но КазКНБ всех изловил, - верим Швейкину
10:14  Золотая Орда, героическая и трагическая история Евразии. Ч. 2, - С.Акимбеков
09:58  Донбасс должен уйти, - П.Шипилин
09:39  Кыргызстанцев, сообщивших о взятке, ждет вознаграждение
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Выборы в Британии: побеждают - партия фрика Джонсона (сторонники брекзита) и шотландские сепаратисты
09:07 13.12.2019

Выборы в Британии: партия Бориса Джонсона получает абсолютное большинство в парламенте

Консервативная партия во главе с премьер-министром и евроскептиком Борисом Джонсоном уверенно победила на досрочных выборах Палаты общин. Джонсон обещает незамедлительно вывести страну из Евросоюза.
По данным на 5:15 утра по Лондону (8:15 по Москве), Консервативная партия по итогам выборов 12 декабря завоевала 335 из 650 мест в Палате общин (данные не окончательные).

Главные соперники консерваторов, лейбористы во главе с Джереми Корбином, пока получили 199 мандатов, Шотландская национальная партия - 46 мандатов, Либерально-демократическая партия - 8 мандатов, североирландская Демократическая юнионистская партия - 8, Партия Уэльса - 4, зеленые - 1.
Кроме того, в парламент проходят 19 независимых депутатов.

Консерваторы намерены немедленно ратифицировать соглашение о выходе Британии из Евросоюза, согласованное правительством Бориса Джонсона и Брюсселем, и 31 января 2020 года Британия формально покинет ЕС.
Фактический выход состоится в конце года, по окончании переходного периода. Тори обещают не продлевать переходный период, хотя по соглашению о выходе такая возможность у Британии и Евросоюза есть.

Подсчет голосов в основном завершится в ближайшие часы.
Разгром лейбористов
Главная оппозиционная сила, Лейбористская партия, терпит разгромное поражение: они потеряют по сравнению с предыдущим составом Палаты общин около сорока мандатов.
Политики, как извне Лейбористской партии, так и внутри ее, обвиняют в этом лично лидера партии Джереми Корбина и его окружение.

Лейбористы во главе с Джереми Корбином терпят болезненное поражение
По мнению критиков, причиной поражения стало в первую очередь нежелание Корбина занять четкую позицию в отношении брексита, а во вторую - крайне левый по британским меркам курс "корбинистов".
Тори получили большинство во множестве бывших рабочих округов на севере и в центре страны, где избиратели традиционно голосовали за лейбористов, но на референдуме 2016 года в большинстве высказались за выход из Евросоюза.
В целом наблюдатели делают вывод, что в значительной степени эти выборы стали своего рода плебисцитом по отношению к членству Британии в ЕС.

Успех шотландцев
Шотландская национальная партия, главный пункт в программе которой - скорейшее проведение нового референдума о независимости Шотландии, уже победила в 44 из 59 шотландских округов и, вполне вероятно, получит еще несколько мандатов.

Источник - bbc.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1576217220
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Накануне Дня Независимости ряду казахстанцев присуждены государственные награды
- В Сенате рассмотрены вопросы внесения изменений в договор аренды комплекса "Байконур"
- Премьер-Министр РК А. Мамин и президент ЕБРР С. Чакрабарти подписали документ о модернизации инфраструктуры здравоохранения РК
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2019 года № 910
- Рабочая встреча Председателя Сената Дариги Назарбаевой с руководителями фермерских союзов и ассоциаций производителей продукции аграрного комплекса
- Елбасы посетил торжественное мероприятие по случаю 25-летия компании ERG
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-ноябре 2019г. составил 104,7%
- Начался официальный визит Министра иностранных дел Казахстана в США
- Об ответственности за дарение и получение подарков госслужащими
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  