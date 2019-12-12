В Казахстане прекратили уголовное дело против "комиссара Каттани" - прокурорши Кексель

09:57 13.12.2019

Уголовное дело в отношении Олеси Кексель прекращено - Тургумбаев

Материалы направлены в прокуратуру для проверки законности.



Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев в кулуарах правительства сообщил о прекращении уголовного дела в отношении экс-начальника службы спецпрокуроров Генеральной прокуратуры Олеси Кексель, передает корреспондент zakon.kz.



- Досудебное расследование в отношении Кексель прекращено за отсутствием события преступления, - сказал он.



По его словам, все материалы направлены в прокуратуру.



- Там проведены все следственные действия, и сейчас материалы направлены в прокуратуру для проверки законности от 5 декабря, - уточнил Тургумбаев.



Ранее сообщалось, что министерством внутренних дел начато расследование по заявлению о пытках, в котором фигурирует бывшая руководитель службы спецпрокуроров Генеральной прокуратуры Олеся Кексель. 21 ноября экс-глава Антикоррупционной службы и бывший генеральный прокурор, а ныне сенатор парламента Кайрат Кожамжаров заявил, что дело в отношении Олеси Кексель было прекращено. Однако в МВД эту информацию опровергли.

Оксана Скибан, Нур-Султан