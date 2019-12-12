Китай хочет развернуть военную базу в Йемене

10:13 13.12.2019

От Китая ждут создания военной базы в Йемене

КНР наращивает присутствие на Ближнем Востоке



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



12.12.19



Китай может в ближайшие месяцы расширить свое экономическое влияние в Йемене. Об этом говорится в прогнозе вашингтонского издания Al-Monitor. Подобные меры вписываются в стремление КНР обеспечить полноценную работу своего геоэкономического проекта "Один пояс – один путь" и нарастить политический вес в странах Ближнего Востока. Впрочем, Пекин подозревают в планах не только полностью восстановить свои инфраструктурные проекты времен холодной войны в Аденском заливе, но и разместить на йеменской территории военные объекты.



Признаком скорого усиления роли КНР в йеменском досье Al-Monitor называет выступление постпреда Китая при ООН Чжана Цзюня. Накануне дипломат призвал международное сообщество оказать Йемену "специальную помощь".

Он обратил внимание на необходимость ослабить последствия нефтяного кризиса в стране и стабилизировать йеменский риал для того, чтобы граждане вернулись к нормальной жизни после многолетнего вооруженного конфликта, в который вмешались аравийские монархии. Чжан Цзюнь заявил, что международное сообщество должно предпринять меры для того, чтобы обуздать непрекращающуюся эпидемию холеры, поддержать проекты по реконструкции йеменской инфраструктуры и победить в стране голод.



Позиция КНР в этом вопросе всегда была последовательной, подчеркнул дипломат. Чжан Цзюнь сообщил, что китайская сторона готова проявить инициативу и предпринять все необходимые практические меры. Китай может принять активное участие в восстановлении экономики Йемена, заверил китайский постпред. Это заявление, как считает Al-Monitor, заслуживает внимания, поскольку оно выглядело более конкретно, чем регулярно появляющиеся в публичном поле размытые призывы китайской дипломатии к началу внутрийеменского диалога и политическому решению многолетнего гражданского конфликта.



Несмотря на то что официально китайское руководство поддерживает легитимное правительство Йемена во главе с Абд Раббо Мансуром Хади, у него есть отлаженные каналы связи с противниками легитимной власти – повстанцами-хуситами и сепаратистами из Южного переходного совета (ЮПС). Впрочем, подобные контакты Китай, как считается, использует главным образом для обеспечения безопасности своих экономических инициатив. Йемен вписывается в амбициозный проект "Один пояс – один путь", который проходит через южную часть страны. Важным элементом этого маршрута является Аденский залив, к которому КНР проявляла деятельный интерес еще во времена холодной войны.



Аденский порт – не единственное место в этом районе, к которому приковано внимание китайской стороны. Не менее важными транспортными точками для Пекина являются порт Халифа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), порт Дукм в Омане, порт Джизан в Саудовской Аравии, Порт-Саид в Египте. Вероятно, существенным звеном этой цепочки можно считать и базу тылового обеспечения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Джибути (Восточная Африка). Al-Monitor утверждает, что китайские политики считают йеменский остров Перим (Маюн), который находится вблизи Баб-эль-Мандебского пролива, частью стратегии в Красном море. Есть гипотеза, что именно там КНР может расположить еще одну свою базу.



Функционирование таких объектов в Пекине объясняют мирными целями. Так, в сентябре первый спецпредставитель правительства КНР по делам Африки Лю Гуйцзинь в разговоре с ТАСС заявил про базу в Джибути: "Этот объект в Джибути создан на законных правах, с учетом норм международного законодательства. Ведь в Африке существуют и американские, французские, японские военные базы, поэтому появление китайского объекта тылового снабжения – абсолютно рациональное явление". Лю Гуйцзинь подчеркивал: даже если аналогичные базы КНР появятся в других районах, они не будут представлять собой что-то экстраординарное, поскольку Китай следует мирному пути развития.



Впрочем, в создании таких объектов исследователи видят проявление военных амбиций. Так, несмотря на то что в Китае отрицают военное назначение базы в Джибути, характер расположенных там портовых сооружений говорит о военном назначении инфраструктуры. В мартовском анализе Гудзоновского института утверждается, что подчеркнуто мирным характером работ по модернизации и строительству в Джибути китайцы маскировали процесс постепенной милитаризации гражданских объектов в порту. Эксперты обращают внимание на то, что спустя всего пару месяцев после открытия базы в Африке Китай запустил военные учения с боевыми стрельбами. В Гудзоновском институте называют это "джибутийской стратегией" КНР.

Основания полагать, что Китай присматривается к объектам на острове Перим, действительно есть. После того как в 2017 году впервые появились данные, что ОАЭ, один из участников йеменского конфликта, создают на острове собственную военную базу и развертывают военнослужащих, официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан заявил о нарушении норм международного права. Такое беспокойство выглядит иллюстративно. Как кажется, оптимизация военного присутствия Эмиратов в Йемене и официальное примирение между ЮПС и правительством Хади только создали благоприятную атмосферу для реализации подобных проектов КНР. После создания базы в Джибути в мирный характер инфраструктурных инициатив КНР, как кажется, теперь никто не верит.