 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 13.12.2019
15:32  Скончался академик, один из авторов Конституции Казахстана Султан Сартаев
15:21  Человек "неверных" убеждений, говорящий только правду. К 70-летию Мухаммада Солиха, - Б.Мусаев
14:28  В Анкаре поставили памятник Чингизу Айтматову, совершенно на него не похожий (фото)
14:26  Ким за Кимом. Вожди правят Северной Кореей даже после смерти
14:23  Болат Назарбаев : из сантехников – в олигархи
13:10  Тайский "нуад" (массаж) включили в "список наследия ЮНЕСКО". Вместе с массажистками?
13:02  Крыса прыгнет! Еще немного и от либерального мифа не останется и следа, - А.Фефелов

11:58  Не догнали! Известный каз-автогонщик и владелец Astana Motorsports Ардавичус похитил 800 млн тенге и удрал из страны
11:50  Кыр-полит-олигарха Бабанова жестко раскулачивают. Грабь - награбленное!
11:43  Экс-замакима Нур-Султана Султанбекова подозревают в хищениях по делу LRT
11:16  Пробуддились. Буддисты Тая взялись за оружие и громят мечети. За что они возненавидели мусульман?
11:09  Китайско-казахскую "СНПС-Актобемунайгаз" подозревают в необоснованном повышении цены на газ
10:34  Кто защищает радикальные группировки в ЦА? - О.Сухаревская
10:13  Китай хочет развернуть военную базу в Йемене
10:10  Экс-кыр-презу Атамбаеву предъявили обвинение по расстрельной статье
10:01  Бишкек. Задержан за "захват заложников" экс-депутат Жеенбеков (не путать с Жээнбековым!)
09:57  В Казахстане прекратили уголовное дело против "комиссара Каттани" - прокурорши Кексель
09:20  "Банк Кыргызстан": ареста имущества банка не было
09:07  Выборы в Британии: побеждают - партия фрика Джонсона (сторонники брекзита) и шотландские сепаратисты
08:37  Нереализованный аграрный потенциал ЕАЭС, - Э.Полетаев
08:17  Кто определяет европейскую энергетическую политику – Европа или США? - Д.Седов
00:34  Что китайцы думают о народах Средней Азии?
00:05  США пытаются разрушить российско-турецкую дружбу, - В,Мухин
00:03  Невыносимое великолепие Туркменистана, - В.Панфилова
Четверг, 12.12.2019
22:27  Алматы. Супруг известной джазовой певицы Саттаровой арестован по подозрению в изнасиловании девушки-инвалида
22:07  ОПЕК+ не избавит рынок от лишней нефти
18:52  Израиль ждут очередные внеочередные выборы. Все попытки сформировать правительство провалились
18:49  Отличившийся в Таджикистане полковник-танкист Вершинин осужден в РФ на 17 лет за "подготовку госпереворота"
16:17  Недотраханные актрисы выдавили из Харви Вайнштейна $25 млн "компенсации" за услуги
15:40  Коллапс демократии. К итогам 2019-го, - В.Овчинский
15:30  Тайны духа Аль-Фараби. Признавал ли философ Бога и зачем изучал Аристотеля? - Н.Нуртазина
15:29  Мечты сбываются: "Газпром" ударит по карманам россиян
15:26  За весь раздрай в стране Путин перевел стрелки на Ленина
15:23  Готов ли ЕАЭС к мировому кризису?
15:16  НАТО в умах кыргызстанцев: как поменялось мнение? - С.Масаулов
14:40  В Киргизии требуют проверить фонд Отунбаевой. Откуда кыр-шапокляк берет деньги?
14:13  Казахстан остается постколониальным сателлитом русской империи, - Дж.Стехликова
14:08  Мятежная прачечная. Вашингтон и Лондон лишают Гонконг возможности заниматься отмыванием западных денег
13:57  ТаджВыборы-2020. НДПТ - правящая партия со "светлым будущим"?
12:33  Вновь сменившая ФИО Сара Назарбаева (байбише Елбасы) получила от Токаева орден "Барыс" 1 степени
12:28  Новинки среднеазиатской медицины: микстура Аркадага и "лекарство" для педофилов
12:22  Мирзиеев решил "зажечь" Узбекистан, - И.Джорбенадзе
12:10  Чем живет Казнет сегодня?
11:53  На карте мира скоро появится новое государство. Бугенвильцы референдумом отсоединяются от папуасов
11:35  Как дерибанили СССР, - вспоминает Филатов
11:27  Иванка Трамп - тоже агент КГБ! - новое разоблачалово The Times
11:25  Почему чеченские банды опаснее арабских кланов, - Tagesspiegel
10:42  Террористы пробрались в Алматы и Караганду. Но КазКНБ всех изловил, - верим Швейкину
10:14  Золотая Орда, героическая и трагическая история Евразии. Ч. 2, - С.Акимбеков
09:58  Донбасс должен уйти, - П.Шипилин
09:39  Кыргызстанцев, сообщивших о взятке, ждет вознаграждение
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Китай хочет развернуть военную базу в Йемене
10:13 13.12.2019

От Китая ждут создания военной базы в Йемене
КНР наращивает присутствие на Ближнем Востоке

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

12.12.19

Китай может в ближайшие месяцы расширить свое экономическое влияние в Йемене. Об этом говорится в прогнозе вашингтонского издания Al-Monitor. Подобные меры вписываются в стремление КНР обеспечить полноценную работу своего геоэкономического проекта "Один пояс – один путь" и нарастить политический вес в странах Ближнего Востока. Впрочем, Пекин подозревают в планах не только полностью восстановить свои инфраструктурные проекты времен холодной войны в Аденском заливе, но и разместить на йеменской территории военные объекты.

Признаком скорого усиления роли КНР в йеменском досье Al-Monitor называет выступление постпреда Китая при ООН Чжана Цзюня. Накануне дипломат призвал международное сообщество оказать Йемену "специальную помощь".
Он обратил внимание на необходимость ослабить последствия нефтяного кризиса в стране и стабилизировать йеменский риал для того, чтобы граждане вернулись к нормальной жизни после многолетнего вооруженного конфликта, в который вмешались аравийские монархии. Чжан Цзюнь заявил, что международное сообщество должно предпринять меры для того, чтобы обуздать непрекращающуюся эпидемию холеры, поддержать проекты по реконструкции йеменской инфраструктуры и победить в стране голод.

Позиция КНР в этом вопросе всегда была последовательной, подчеркнул дипломат. Чжан Цзюнь сообщил, что китайская сторона готова проявить инициативу и предпринять все необходимые практические меры. Китай может принять активное участие в восстановлении экономики Йемена, заверил китайский постпред. Это заявление, как считает Al-Monitor, заслуживает внимания, поскольку оно выглядело более конкретно, чем регулярно появляющиеся в публичном поле размытые призывы китайской дипломатии к началу внутрийеменского диалога и политическому решению многолетнего гражданского конфликта.

Несмотря на то что официально китайское руководство поддерживает легитимное правительство Йемена во главе с Абд Раббо Мансуром Хади, у него есть отлаженные каналы связи с противниками легитимной власти – повстанцами-хуситами и сепаратистами из Южного переходного совета (ЮПС). Впрочем, подобные контакты Китай, как считается, использует главным образом для обеспечения безопасности своих экономических инициатив. Йемен вписывается в амбициозный проект "Один пояс – один путь", который проходит через южную часть страны. Важным элементом этого маршрута является Аденский залив, к которому КНР проявляла деятельный интерес еще во времена холодной войны.

Аденский порт – не единственное место в этом районе, к которому приковано внимание китайской стороны. Не менее важными транспортными точками для Пекина являются порт Халифа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), порт Дукм в Омане, порт Джизан в Саудовской Аравии, Порт-Саид в Египте. Вероятно, существенным звеном этой цепочки можно считать и базу тылового обеспечения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Джибути (Восточная Африка). Al-Monitor утверждает, что китайские политики считают йеменский остров Перим (Маюн), который находится вблизи Баб-эль-Мандебского пролива, частью стратегии в Красном море. Есть гипотеза, что именно там КНР может расположить еще одну свою базу.

Функционирование таких объектов в Пекине объясняют мирными целями. Так, в сентябре первый спецпредставитель правительства КНР по делам Африки Лю Гуйцзинь в разговоре с ТАСС заявил про базу в Джибути: "Этот объект в Джибути создан на законных правах, с учетом норм международного законодательства. Ведь в Африке существуют и американские, французские, японские военные базы, поэтому появление китайского объекта тылового снабжения – абсолютно рациональное явление". Лю Гуйцзинь подчеркивал: даже если аналогичные базы КНР появятся в других районах, они не будут представлять собой что-то экстраординарное, поскольку Китай следует мирному пути развития.

Впрочем, в создании таких объектов исследователи видят проявление военных амбиций. Так, несмотря на то что в Китае отрицают военное назначение базы в Джибути, характер расположенных там портовых сооружений говорит о военном назначении инфраструктуры. В мартовском анализе Гудзоновского института утверждается, что подчеркнуто мирным характером работ по модернизации и строительству в Джибути китайцы маскировали процесс постепенной милитаризации гражданских объектов в порту. Эксперты обращают внимание на то, что спустя всего пару месяцев после открытия базы в Африке Китай запустил военные учения с боевыми стрельбами. В Гудзоновском институте называют это "джибутийской стратегией" КНР.
Основания полагать, что Китай присматривается к объектам на острове Перим, действительно есть. После того как в 2017 году впервые появились данные, что ОАЭ, один из участников йеменского конфликта, создают на острове собственную военную базу и развертывают военнослужащих, официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан заявил о нарушении норм международного права. Такое беспокойство выглядит иллюстративно. Как кажется, оптимизация военного присутствия Эмиратов в Йемене и официальное примирение между ЮПС и правительством Хади только создали благоприятную атмосферу для реализации подобных проектов КНР. После создания базы в Джибути в мирный характер инфраструктурных инициатив КНР, как кажется, теперь никто не верит.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1576221180
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Накануне Дня Независимости ряду казахстанцев присуждены государственные награды
- В Сенате рассмотрены вопросы внесения изменений в договор аренды комплекса "Байконур"
- Премьер-Министр РК А. Мамин и президент ЕБРР С. Чакрабарти подписали документ о модернизации инфраструктуры здравоохранения РК
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2019 года № 910
- Рабочая встреча Председателя Сената Дариги Назарбаевой с руководителями фермерских союзов и ассоциаций производителей продукции аграрного комплекса
- Елбасы посетил торжественное мероприятие по случаю 25-летия компании ERG
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-ноябре 2019г. составил 104,7%
- Начался официальный визит Министра иностранных дел Казахстана в США
- Об ответственности за дарение и получение подарков госслужащими
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  