Кто защищает радикальные группировки в ЦА? - О.Сухаревская

10:34 13.12.2019 Ольга Сухаревская



12.12.2019



Буквально на днях Второй Западный окружной военный суд вынес приговор группе террористов, организовавших взрыв в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 г. Организаторы преступления, выходцы из ИГИЛ и Джебхат-ан-Нусра, получили суровое наказание: от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения. К сожалению, этот теракт далеко не единственный. Граждане стран Центральной Азии все чаще попадают в лапы вербовщиков международных террористических сетей, а причина тому – исламизация региона. От атеизма к салафизму Казалось бы, странно говорить об исламизации Центральной Азии, где ислам традиционно был самой распространенной религией в течение долгих веков. Но ислам исламу рознь. Традиционным для Средней Азии является ислам на основе суннитского ханафитского мазхаба, лояльный и к государственным структурам, и к народным традициям. Распад СССР, с одной стороны, привел к ренессансу веры, с другой – открыл пространства Центральной Азии для деятельности чуждых местным исламским традициям миссионеров и проповедников, которые буквально наводнили регион. Так, в Кыргызстане в 1991 г. было 67 мечетей, а в 2018 г. их количество выросло до 2669 и превысило количество школ. В Казахстане число мечетей выросло с 50 в 1989 г. до 2610 в текущем году, в Узбекистане – с 300 до 2060, в Таджикистане – с 200 до 3930 в 2016 г. Безусловно, далеко не все из них являются очагами распространения экстремизма и фундаментализма, но тенденции тревожны. Согласно данным опроса Научно-исследовательского института исламоведения в Бишкеке, проведенного среди кыргызстанцев возрастом моложе 29 лет, 33,33% поддерживают идею сделать Кыргызстан шариатским государством, против – 32,32%. Треть опрошенных поддержали бы более религиозного кандидата, например, в президенты. Религиозным организациям они также доверяют больше, чем государственным и международным, СМИ и НПО. Результаты исследования были подвергнуты сомнению, поскольку среди респондентов находилось непропорциональное количество учащихся медресе, а сам институт существует на зарубежные гранты, но радикализацию населения ЦА подтверждают и другие источники. Так, американский политолог Пол Кубичек из Оклендского университета приводит следующие данные. Введение шариата поддерживают 40% жителей Кыргызстана и 33,7% - Таджикистана. Побивание камнями неверных супругов поддержало 6,5% опрошенных казахстанцев (9,1% среди молодежи), 27,7% кыргызстанцев (28,8% молодежи), 27,9% таджикистанцев (33,2% молодых). Смертную казнь за отказ от ислама – 0,8% в Казахстане (0,3%), 9,6% в Кыргызстане (8,9%), 9,4% в Таджикистане (8,9%), теракты смертников в целях защиты ислама – 2,2% казахстанцев (2,4% молодежи), 11,5% кыргызстанцев (11,1%), 3% таджикистанцев (2,8%). Наконец, "убийства чести" неверных или развратных женщин поддержали 3,8% опрошенных в Казахстане (4,4% среди молодежи), 16,5% в Кыргызстане (14,8%), 24,8% в Таджикистане (27,8%) и 12,5% в Узбекистане (15,3%), – это единственный из вопросов на экстремизм, который прошел цензуру в Узбекистане. Но и это еще не все. Как оказалось, наибольшей симпатией у кыргызстанской молодежи пользуется движение Таблиги Джамаат, признанное экстремистским в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Китае, России, а также в ОДКБ и ШОС, членом которых является Кыргызстан. Более того, эта секта пользуется в Кыргызстане поддержкой на государственном уровне. Точное же число симпатиков салафитских течений неизвестно. По данным экс-руководителя Центра исследования проблем религий акимата Нур-Султана Бауржана Нуркенова, лишь в столице под воздействием идеологов деструктивных религиозных течений находится более 70 тыс.чел. По сообщению КНБ, с момента начала войны на Ближнем Востоке в Сирию и Ирак уехали около 800 граждан Казахстана. Количество воевавших на стороне экстремистов граждан Узбекистана оценивается в 1500 чел., Таджикистана – 1300. По данным ООН, представители Центральной Азии занимают высокие посты в террористической иерархии, а число боевиков из региона в международных террористических группировках составляет несколько тысяч человек. Откуда дровишки? С одной стороны, страны региона защищают себя от проникновения из-за рубежа радикализма и экстремизма, являясь в соответствии с конституцией светскими государствами. Наиболее жесткую политику проводят Узбекистан и Таджикистан, где прямо запрещены ношение хиджабов в школах, посещение детьми мечетей, ношение длинных бород, а религиозные организации находятся под жестким контролем государства. С другой, они охотно принимают финансовую и духовную помощь со стороны государств Персидского залива, Турции, Пакистана, Египта и т.д. Мало, что духовными лидерами уже являются тысячи имамов, получивших иностранное теологическое образование, которые принесли в религиозную жизнь ЦА чуждые религиозные традиции, процесс продолжается. Осенью 2018 года депутаты сената парламента РК отклонили законопроект, запрещающий получение гражданами Казахстана духовного образования в иностранных государствах без предварительного получения высшего духовного образования в республике, а также отказались запретить салафизм. Но самой вопиющей является ситуация в Кыргызстане, который развел на своей территории полный плюрализм и демократию. В первые же годы независимости в КР при помощи Саудовской Аравии было построено две ваххабитские мечети и одно медресе. Сейчас количество мечетей, финансируемых Королевством Саудовской Аравии, Катаром, Кувейтом и пр., – преодолело отметку в тысячу. Желанные гости в республике и фонды, связанные с Аль-Каидой, ИГИЛ, Джабхат ан-Нусрой и т.д. Например, катарская благотворительная организация Qatarcharity открыла 8 фельдшерско-акушерских пунктов, 4 жилых дома для малоимущих семей, а также оказана помощь в размере $500 тыс. государственному фонду по развитию религиозной культуры "Ыйман". Племянник террориста У. бен Ладена Абдулла Авад бен Ладен, гражданин Кыргызстана с 2009 г., по линии Всемирной ассоциации исламской молодежи (WAMY) подарил стране 200 мечетей, 30 общеобразовательных школ, примерно столько же фельдшерско-акушерских пунктов. Примечательно, что большая их часть расположилась в южном регионе, отличающемся высокой степенью исламизации. Не отстают и турецкие секты. В регионе раскинулась широкая сеть учебных заведений турецкого движения Нурджулар и его ответвления Хизмет, включающая в себя 128 лицеев, в которых трудится около 7 тыс. преподавателей. Лидер этого движения Фетуллах Гюлен после попытки совершения государственного переворота в Турции признан террористом. Потворствование деятельности гюленовских структур уже привело к обострению турецко-кыргызских отношений, а действующий в этой стране университет "Ататюрк-Ала-Тоо" признан Анкарой принадлежащим террористической организации. Сам Гюлен с 1998 г. живет в США. По мнению Хакана Ясуза, автора книги "Турецкий ислам и светское государство: движение Гюлена", в арабских странах Гюлена считают агентом ЦРУ. Мусульман пишем, США в уме Использование религиозного фактора в насаждении своего господства США и их колониальные союзники освоили давно. Не минула чаша сия и Центральную Азию. Первые попытки использовать исламскую карту для разрушения СССР начали осуществляться в середине 50-х гг. ХХ века, когда ЦРУ предпринимала попытки проникнуть в СССР через проживающих в Афганистане узбеков, таджиков и туркменов. С середины 60-х гг. в регион проник Таблиги Джамаат, а в 1973 г. в СССР была создана подпольная Партия исламского возрождения, таджикское ответвление которой являлось зачинщиком гражданской войны в Таджикистане 1992-97 гг. Начиная с 1975 г. в аналитических центрах Соединенных Штатов, Великобритании и Саудовской Аравии приступили к разработке программы "ислам против коммунизма", которая впоследствии была трансформирована в доктрину "ислам против России". Как пишет в своей книге "Ислам после коммунизма. Религия и политика в Центральной Азии" Адиб Халид, в 80-е гг. в ЦРУ перевели Коран на узбекский язык, т.к. глава разведки У.Кейси считал, что мусульмане могут сильно навредить России. В 1990 г. Саудовская Аравия доставила в Союз еще 100 тыс. экземпляров Корана. Но настоящая экспансия началась после распада СССР. Возрождение духовных ценностей можно было бы лишь приветствовать, если бы не их использование для роста экстремизма, терроризма и дестабилизации центральноазиатских государств. Американцы и их союзники защищают именно чуждые для ЦА религиозные течения и радикальные группировки, осуждая власти республик за поддержку традиционного ислама. Примером могут служить претензии в адрес Казахстана со стороны Комиссии США по международным религиозным свободам по поводу того, что в стране поддерживается на государственном уровне только Духовное управление мусульман Казахстана, которое придерживается ислама суннитского толка ханафитского мазхаба. Комиссия – постоянное средство давления на Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан, религиозную ситуацию в которых американцы считают "вызывающей особую озабоченность". Не устраивает их, например, запрет в Таджикистане салафизма, ограничения на ношение хиджаба в школах, привлечение к ответственности в Казахстане членов запрещенной Таблиги Джамаат и т.п. Салафиты, с которыми запад якобы воюет на Ближнем Востоке, в Центральной Азии – любимое детище США. В частности, расположенный в Институте исследований Европы, России и Евразии (IERES) Школы международных отношений им. Эллиотта Университета Джорджа Вашингтона проект "ПОНАРС Евразия" рассматривает их, наряду с Нурждуларом, Таблиги Джамаатом, проектом спецслужб Британии и США Хизб-ут-Тахриром и виновным в терактах в Узбекистане обществом Акрамия, средством демократизации(!) региона для разрушения постсоветского консенсуса. Хороши демократы. Собственно, удивляться не приходится, т.к. еще в 2010 г. в рамках судебных разбирательств по делу Ф.Гюлена стало известно, что ЦРУ финансирует тайные операции в целях "исламизации" центральноазиатского региона, дабы вырвать контроль над ним из рук России и наложить лапу на огромные запасы энергоресурсов в Центральной Азии. Профинансировали США также беспорядки в Андижане. Вся грантоедская рать дружно встала и на защиту связанной с терроризмом и запрещенной в Таджикистане ПИВТ. Центр по исследованию коррупции и организованной преступности, который финансируется зарегистрированным в штате Юта Фондом Bay and Paul, устроил настоящий плач по "закату таджикского исламского возрождения". А в феврале текущего года 22 ученых и эксперта из различных институтов Америки, Европы и Азии написали донос в головной офис RFE/RL в связи с тем, что руководство "Радио Озоди" якобы находится под контролем властей Таджикистана, поскольку "предвзято" относится к ПИВТ. "Пособников режима" уволили, дабы они не слишком увлекались несанкционированной "истинными демократами" свободой слова. Впрочем, особо переживать исламистам не приходится. Созданному в экзиле Национальному альянсу Таджикистана предоставляют высокие трибуны ООН и ОБСЕ, политическое убежище – в Польше, а финансы – не только в США, но и немецком Фонде Фридриха Эберта. В либеральном Кыргызстане посольство США тайно встречается с верховным муфтием, финансирует проекты в медресе на юге страны. При поддержке Вашингтона в медресе готовят швей и кондитеров, на что выделено $2 млн. По оценке аналитиков, программой охвачено около 130 заведений. Странная деятельность для глубоко секулярной страны, где массово закрываются храмы, не поддерживающие культ сексуальных извращений. *** Важность ислама для культурного и цивилизационного развития Центральной Азии, ставшего основой ее богатейших традиций, оспорить невозможно. Кроме того, именно исламская культура позволяет обществу ЦА сохранить свои традиционные ценности и защититься от негативных явлений глобализации. К сожалению, в условиях двойных стандартов запада, пытающегося использовать религию в качестве средства подрыва государственности, уже сам ислам нуждается в защите от экстремизма, терроризма, использования священных строк Корана для раздора, преступлений и геополитических игр несостоявшихся мировых гегемонов. Источник - ia-centr.ru

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