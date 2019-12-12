 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 13.12.2019
15:32  Скончался академик, один из авторов Конституции Казахстана Султан Сартаев
15:21  Человек "неверных" убеждений, говорящий только правду. К 70-летию Мухаммада Солиха, - Б.Мусаев
14:28  В Анкаре поставили памятник Чингизу Айтматову, совершенно на него не похожий (фото)
14:26  Ким за Кимом. Вожди правят Северной Кореей даже после смерти
14:23  Болат Назарбаев : из сантехников – в олигархи
13:10  Тайский "нуад" (массаж) включили в "список наследия ЮНЕСКО". Вместе с массажистками?
13:02  Крыса прыгнет! Еще немного и от либерального мифа не останется и следа, - А.Фефелов

11:58  Не догнали! Известный каз-автогонщик и владелец Astana Motorsports Ардавичус похитил 800 млн тенге и удрал из страны
11:50  Кыр-полит-олигарха Бабанова жестко раскулачивают. Грабь - награбленное!
11:43  Экс-замакима Нур-Султана Султанбекова подозревают в хищениях по делу LRT
11:16  Пробуддились. Буддисты Тая взялись за оружие и громят мечети. За что они возненавидели мусульман?
11:09  Китайско-казахскую "СНПС-Актобемунайгаз" подозревают в необоснованном повышении цены на газ
10:34  Кто защищает радикальные группировки в ЦА? - О.Сухаревская
10:13  Китай хочет развернуть военную базу в Йемене
10:10  Экс-кыр-презу Атамбаеву предъявили обвинение по расстрельной статье
10:01  Бишкек. Задержан за "захват заложников" экс-депутат Жеенбеков (не путать с Жээнбековым!)
09:57  В Казахстане прекратили уголовное дело против "комиссара Каттани" - прокурорши Кексель
09:20  "Банк Кыргызстан": ареста имущества банка не было
09:07  Выборы в Британии: побеждают - партия фрика Джонсона (сторонники брекзита) и шотландские сепаратисты
08:37  Нереализованный аграрный потенциал ЕАЭС, - Э.Полетаев
08:17  Кто определяет европейскую энергетическую политику – Европа или США? - Д.Седов
00:34  Что китайцы думают о народах Средней Азии?
00:05  США пытаются разрушить российско-турецкую дружбу, - В,Мухин
00:03  Невыносимое великолепие Туркменистана, - В.Панфилова
Четверг, 12.12.2019
22:27  Алматы. Супруг известной джазовой певицы Саттаровой арестован по подозрению в изнасиловании девушки-инвалида
22:07  ОПЕК+ не избавит рынок от лишней нефти
18:52  Израиль ждут очередные внеочередные выборы. Все попытки сформировать правительство провалились
18:49  Отличившийся в Таджикистане полковник-танкист Вершинин осужден в РФ на 17 лет за "подготовку госпереворота"
16:17  Недотраханные актрисы выдавили из Харви Вайнштейна $25 млн "компенсации" за услуги
15:40  Коллапс демократии. К итогам 2019-го, - В.Овчинский
15:30  Тайны духа Аль-Фараби. Признавал ли философ Бога и зачем изучал Аристотеля? - Н.Нуртазина
15:29  Мечты сбываются: "Газпром" ударит по карманам россиян
15:26  За весь раздрай в стране Путин перевел стрелки на Ленина
15:23  Готов ли ЕАЭС к мировому кризису?
15:16  НАТО в умах кыргызстанцев: как поменялось мнение? - С.Масаулов
14:40  В Киргизии требуют проверить фонд Отунбаевой. Откуда кыр-шапокляк берет деньги?
14:13  Казахстан остается постколониальным сателлитом русской империи, - Дж.Стехликова
14:08  Мятежная прачечная. Вашингтон и Лондон лишают Гонконг возможности заниматься отмыванием западных денег
13:57  ТаджВыборы-2020. НДПТ - правящая партия со "светлым будущим"?
12:33  Вновь сменившая ФИО Сара Назарбаева (байбише Елбасы) получила от Токаева орден "Барыс" 1 степени
12:28  Новинки среднеазиатской медицины: микстура Аркадага и "лекарство" для педофилов
12:22  Мирзиеев решил "зажечь" Узбекистан, - И.Джорбенадзе
12:10  Чем живет Казнет сегодня?
11:53  На карте мира скоро появится новое государство. Бугенвильцы референдумом отсоединяются от папуасов
11:35  Как дерибанили СССР, - вспоминает Филатов
11:27  Иванка Трамп - тоже агент КГБ! - новое разоблачалово The Times
11:25  Почему чеченские банды опаснее арабских кланов, - Tagesspiegel
10:42  Террористы пробрались в Алматы и Караганду. Но КазКНБ всех изловил, - верим Швейкину
10:14  Золотая Орда, героическая и трагическая история Евразии. Ч. 2, - С.Акимбеков
09:58  Донбасс должен уйти, - П.Шипилин
09:39  Кыргызстанцев, сообщивших о взятке, ждет вознаграждение
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
Экс-замакима Нур-Султана Султанбекова подозревают в хищениях по делу LRT
11:43 13.12.2019

По делу привлекается 5 бывших должностных лиц акимата из руководящего состава, 6 руководителей подрядных организаций, из них пятеро подозреваемых содержаться под стражей.

Экс-заместитель акима столицы подозревается в хищении средств по делу LRT, сообщил руководитель второго департамента Агентства РК по противодействию коррупции Сергей Перов, передает корреспондент zakon.kz.

- Завершается расследование уголовного дела по фактам хищения при строительстве LRT. Следствием раскрыты миллиардные схемы хищений, в которые были вовлечены должностные лица акимата столицы, компании "Астана LRT" и директора частных компаний. Преступная схема организована заместителем акима столицы Султанбековым и руководителем "Астана LRT" Ардан при пособничестве иностранных и казахстанских компаний, - сообщил на брифинге Перов.

По его словам, указанные лица при участии руководителей управлений акимата утвердили затраты на 24 млрд тенге, в сумму которой вошли расходы по разработке ПСД, оказании консультационных услуг и технического надзора.

- В свою очередь директора подрядных организаций заключили мнимые договора по завышенной цене с субподрядными компаниями и обналичили средства через лжепредприятия. В результате причинен ущерб государству в размере более 5 млрд тенге, - добавил представитель Агентства.

Также он отметил, что по делу привлекается 5 бывших должностных лиц акимата из руководящего состава, 6 руководителей подрядных организаций, из них пятеро подозреваемых содержаться под стражей. Трое лиц объявлены в международный розыск с мерой пресечения – арест.

- В ходе следствия трое обратились с явками с повинной, соответственно в отношении них арест не применялся. До конца месяца планируется объявить об окончании расследования по вышеуказанным фактам. Касательно заключительного этапа строительства по линии LRT и размещения денежных средств в "Банк Астаны" ожидаются заключения Нацбанка и строительной экспертизы, - уточнил Перов.

8 октября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании по дальнейшему развитию столицы поручил активизировать расследование по делу LRT, проверив в том числе экс-руководителей акимата столицы. Сам по себе проект LRT , как отметил глава государства, очень спорный и экономически не понятный.
Чуть позже руководитель второго департамента Агентства РК по противодействию коррупции Сергей Перов, комментируя ход расследования по делу, сообщил, что сумма ущерба в разы выросла и составляет более одного миллиарда тенге.
На тот момент, по его словам, по делу признаны шесть подозреваемых, в том числе четверо должностных лиц акимата.

- Это руководящие должностные лица, бывшие руководящие должностные лица акимата. Более конкретно информацию сказать не могу, потому что ведется расследование. Расследование продолжается, по результатам проведем брифинг, - сказал Перов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1576226580
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Накануне Дня Независимости ряду казахстанцев присуждены государственные награды
- В Сенате рассмотрены вопросы внесения изменений в договор аренды комплекса "Байконур"
- Премьер-Министр РК А. Мамин и президент ЕБРР С. Чакрабарти подписали документ о модернизации инфраструктуры здравоохранения РК
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2019 года № 910
- Рабочая встреча Председателя Сената Дариги Назарбаевой с руководителями фермерских союзов и ассоциаций производителей продукции аграрного комплекса
- Елбасы посетил торжественное мероприятие по случаю 25-летия компании ERG
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-ноябре 2019г. составил 104,7%
- Начался официальный визит Министра иностранных дел Казахстана в США
- Об ответственности за дарение и получение подарков госслужащими
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  