Кыр-полит-олигарха Бабанова жестко раскулачивают. Грабь - награбленное!

11:50 13.12.2019

Бабанов станет "банкротом"?



Омурбек Бабанов на президентских выборах получил 800 тысяч голосов, вышел на второе место, а сейчас его политическое положение тяжелое. Идет следствие по возбужденным на него уголовным делам. На днях в Службе по борьбе с экономическими преступлениями сообщили о вероятности ареста принадлежащего Бабанову 16 единиц недвижимого имущества. Это имущество – расположенные в большинстве областей республики здания. По этому поводу от Бабанова пока не последовало никакого ответа. Его сторонники требуют, чтоб Бабанов срочно заявил о своей позиции. Но Омуке пока держится молчаливой позиции. А если он не заявит о своей политической точке зрения, позиции о проводимых в отношении него самого следственных работ, то возможно, окончательно во всех отношениях "обанкротится", отстранится от политической арены, или же будет арестован.



Источник: газета "Ачык саясат плюс" №45 от 13.12.2019/стр.3