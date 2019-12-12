Тайский "нуад" (массаж) включили в "список наследия ЮНЕСКО". Вместе с массажистками?

13:10 13.12.2019

Тайский массаж теперь в списке наследия ЮНЕСКО. И альпинизм тоже



Традиционный массаж по-тайски иногда напоминает спортивную тренировку (на фото - урок в международной школе тайского массажа для будущих массажистов из Франции и Чили).

Силовой тайский массаж пополнил список нематериального наследия человечества, который ЮНЕСКО начала составлять несколько лет назад.

Пришедший из Таиланда традиционный массаж "нуад", таким образом, признан уникальным явлением, которое нужно сохранять и передать будущим поколениям - наряду с философией йоги, музыкой регги, каталонской акробатикой и бельгийской пивной культурой.

ЮНЕСКО - это подразделение Организации Объединенных Наций, занимающееся вопросами образования, культуры и науки во всем мире.

Регги, козы на деревьях, башни из людей: что еще есть в списке ЮНЕСКО?

Философия йоги включена в список наследия ЮНЕСКО

Список нематериального наследия не следует путать со Всемирным наследием ЮНЕСКО, куда включаются материальные объекты - здания и природные ландшафты - которые ООН считает необходимым охранять.

Каждый год исполком ЮНЕСКО решает, какие национальные традиции добавить к списку нематериального наследия - сейчас в нем уже 550 объектов, разделенных на три категории, из 127 стран.

Россия пока представлена в этом списке лишь двумя пунктами: якутским национальным эпосом и "устной культурой" семейских староверов, живущих в Забайкалье.



Тайский массаж популярен и в Москве

В отличие от обычного массажа, тайский "нуад" - это динамичные упражнения, близкие к гимнастике. Полежать на кушетке при таком массаже не удастся, никакие ароматические масла не используются. Терапевты-массажисты (чаще - массажистки) для давления на проблемные "точки" используют колени и плечи.

Как отмечает ЮНЕСКО, "нуад" зародился в деревнях Таиланда: "В каждой деревне был свой целитель, к которому крестьяне приходили снять мышечные боли после тяжелой работы".



Россия пока представлена в этом списке лишь двумя пунктами: якутским национальным эпосом и "устной культурой" семейских староверов, живущих в Забайкалье.