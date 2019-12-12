Болат Назарбаев : из сантехников – в олигархи

14:23 13.12.2019 В каждой семье всегда найдется свой enfant terrible. Есть такой и в семействе Назарбаевых. Младший брат первого президента страны Нурсултана Назарбаева – личность весьма неоднозначная. 66-летний Болат Абишевич не может похвастать элитным образованием, как, впрочем, официальными званиями и регалиями. Зато у него есть неформальный статус, который (по крайней мере, до сего момента) дает неограниченное влияние и власть – Братишка нации.



Впрочем, Б.Н., как его часто называют, чтобы не поминать громкую фамилию всуе, по всей видимости, с давних пор научился получать дивиденды на имени своего старшего брата. Вот говорящий фрагмент интервью, которое Нурсултан Абишевич дал журналу "Дружба народов" в 1987 году:



-…за все годы я не получал столько анонимок, сколько получил их с апреля 1985 г., после того как я осмелился выступить против тогдашнего руководства (Казахской ССР-Е). Все доносилось наверх, каждый мой шаг был под контролем. Мой брат работает в совхозе рабочим, слесарь - сантехник. Трое детей, жена работает в столовой. Были посланы люди и туда, перемерили дом брата до сантиметра, доказать тужились, что дом построен незаконно, что не соблюдены строительные нормы, что брат воспользовался моим положением, чтобы закон обойти…



- И что же удалось "выяснить?"



- Все было по закону, ни одного лишнего метра не было у брата!



А вот цитата из его же статьи в "Казахстанской правде" 11 лет спустя – в 1998 году:



"Я обращаюсь перед всем народом к родственникам, друзьям, соратникам: берегите свое имя и честь. Вы всегда находитесь на виду, и по вашему поведению люди часто судят о Президенте, о власти".



Сегодня в Казахстане – особенно в Алматинской области – по младшему брату можно судить о статус-кво в государстве, которое построил старший. Официальных данных о том, что принадлежит "Братишке нации" в открытом доступе не так много. Вот что говорил ныне покойный Рахат Алиев в интервью кабельному телеканалу "К плюс": "Болат Назарбаев только номинальный держатель акций... На него записаны достаточно большие активы, допустим, в Алматинской области несколько районов принадлежат ему - это и Каскеленский и Узун-Агачский, вся горная часть… Когда мы приезжали к Болату Назарбаеву, тот хвалился, что на него записано 80 тысяч гектаров. У него есть еще один дом, вверх от Алматы, в сторону их фамильного села Чемолган. С левой стороны, в сторону гор, он дворец построил".



Но особую слабость Болат Абишевич питает к рынкам. Согласно открытым данным, он владеет практически всеми крупными рынками Алматинского региона (либо контролирует их через номинальных собственников).



В частности, речь идет о старейшем в Алматы Никольском рынке. Вот что писала в октябре 2015 года "Республика":



"Никольский рынок принадлежит Болату Назарбаеву. Он купил его еще несколько лет назад у бывших собственников, приватизировавших объект в 90-х годах прошлого века, но теперь, когда брату елбасы понадобились деньги, выставил его на продажу.



Желающих приобрести столь ценный товар оказалось с избытком. Покупатели заплатили Болату Абишевичу кругленькую сумму, исчисляемую миллионами долларов, причем часть по безналичному расчету, а остальное наличными в чемоданчике. По словам наших источников, деньги понадобились брату Назарбаева для финансирования строительства жилого комплекса на углу улиц Сейфуллина и Гоголя, там, где находился широко известный в узких кругах ресторанный комплекс "НурБол".



Однако получив от покупателей Никольского рынка деньги, Болат Назарбаев приказал своим людям приостановить оформление сделки в ЦОНе, заявив, что передумал. Но когда другая сторона, раз купля-продажа не состоялась, попросила вернуть деньги, брат казахстанского "лидера нации" предложил им подождать до 2050 года, когда будет завершена программа "Казахстан - 2050".



А вот аналогичный случай, рассказанный той же "Республикой".



"Некие представители курдской диаспоры в Казахстане при поддержке своих зарубежных соплеменников и на их деньги построили целый овощеводческий комплекс, включая капитальные теплицы и склады для длительного хранения готовой продукции. А поскольку все это происходило в Карасайском районе Алматинской области, то об этом вскоре узнал брат "лидера нации".



Брат елбасы лично заявился к ним в офис, и, не мудрствуя лукаво, потребовал отдать ему половину доли в проекте. Просто так, бесплатно, за, так сказать, общее покровительство.



Ошарашенные "деловым" напором ближайшего родственника главы государства предприниматели почесали в затылках и обратились за поддержкой к своим зарубежным инвесторам. Те после совещаний и консультаций со знающими людьми решили выйти на самого Нурсултана Назарбаева, чтобы попросить у него защиты…



По словам нашего источника, это удалось сделать по дипломатическим каналам. В итоге жалобщикам и их партнерам передали личные заверения казахстанского "лидера нации", что все будет нормально и что заявления Нурсултана Назарбаева, что республика ждет иностранных инвесторов и инвестиций, для которых в стране созданы самые благоприятные условия, отнюдь не пустой звук.



Увы, буквально через несколько дней после благополучного завершения переписки с администрацией главы государства, в офис к предпринимателям снова заявился Болат Назарбаев и заявил, что, раз они не хотят работать с ним по-хорошему, значит, будут сотрудничать по-плохому. После чего затребовал себе уже не половину, а 60% от проекта. И в итоге получил их.



Плюс в качестве моральной компенсации за потраченные нервные клетки курдские предприниматели были вынуждены оплатить дорогостоящий чартерный перелет из Казахстана в Объединенные Арабские Эмираты и обратно, а также аренду фешенебельной виллы для брата елбасы и его дорогих гостей, дабы Болат Абишевич смог там отпраздновать свой день рождения"



Автор публикации оговорился с самого начала: мол, информация неофициальная, подтверждающих документов нет. Любопытна, впрочем не эта история сама по себе, а то, что подобными "страшилками" про Б.Н. интернет набит под завязку. Якобы именно таким способом "Братишка нации" и приобрел свой капитал, начав по молодости с банальной торговли пивом и мелкого рэкета…



Та же "Республика" поведала нечто совсем уж невероятное: якобы "Болат Назарбаев, в кругу доверенных лиц … похвастался перед ними тем, что его личное состояние составляет 15 миллиардов долларов, полученных от брата как бы в управление".



Впрочем, все это меркнет на фоне реального и, к тому же, совсем свежего факта, случившегося 19 марта нынешнего года. В день, когда старший брат нашего героя сложил с себя президентские полномочия, вышло постановление правительства №121 "О некоторых вопросах передачи государственного имущества из республиканской собственности в коммунальную собственность".



Согласно документу, 100 процентов акций МЦПС "Хоргос" забрали у КТЖ и передали в коммунальную собственность Алматинской области, которой де-факто рулит Б.Н., а де-юре – аким Амандык Баталов. Как пишет портал Kazакhstan 2.0. попытка руководства КТЖ во главе с Сауатом Мынбаевым навести там порядок "вряд ли могли понравиться людям, которые де-факто контролируют Международный центр приграничной торговли "Хоргос". Ключевым среди них является Болат Назарбаев…".



Правда, по данным того же источника, в сферу "Хоргоса" втянуты еще и Дарига Назарбаева с ее супругом Кайратом Шарипбаевым. Так что, теперь Болату Абишевичу предстоит побороться за лакомый кусок с племянницей и зятем…



Впрочем, бодаться с близкими людьми ему далеко не впервой. Одна только история судебных тяжб с бывшей супругой Майрой Курмангалиевой за квартиру в Нью-Йорке стоимостью 20 млн. долларов чего стоит! Об этой истории семилетней давности много и подробно писали как зарубежные, так и наши медиа, поэтому не будем повторяться. Скажем только, что Майру жестко прессовали казахстанские правоохранители по весьма серьезным обвинениям – мошенничество, вымогательство, самоуправство, незаконное похищение и лишение свободы человека. Этим самым человеком, к слову, оказался Эдгар Салдузи - бизнес-партнер и правая рука Болата Назарбаева.



В итоге все закончилось более или менее пристойно: вместо квартиры в Нью-Йорке Майра получила дом в Нью-Джерси и украшения на 75 млн. долларов, купленные, как утверждали адвокаты Б.Н., на его деньги.



Однако, пикантность ситуации вовсе не в квартире или бирюльках. Вроде бы г-жа Курмангалиева при разводе с братом президента замахнулась на святое – миллиарды "Казахмыса", в совет директоров которого Назарбаев-младший входит уже много лет! Вот как рассказывал об этом в упомянутом уже интервью "К плюс" опальный к тому времени Рахат Алиев:



- Тут вопрос не в 20 миллионах, хотя для любого гражданина Казахстана это сумасшедшая цена за квартиру на Манхеттене, в Америке, купленную еще в 2008 году. Но это как бы верхушка айсберга. Основной вопрос - это то, что Майра, бывшая жена Болата посягнула на собственность "Казахмыса". Это миллиарды долларов! Именно с этим связан быстрый уход в тень Владимира Кима, который также является казначеем и доверенным лицом. А вообще, все начало валиться после смерти Владимира Ни, бывшего управляющего делами президента, на котором была ответственность за проект приватизации "Казахмыса".



Так это или нет – судить не беремся. Но как бы то ни было, этот брак нашего героя вся first family запомнит надолго… А у Болата и Майры после 10 лет совместной жизни остался общий сын Ханбулат.



Вообще, личная жизнь Б.Н. столь же пестра и разнонаправлена, сколь его интересы в бизнесе. Интернет полон историй о его фаворитках и наложницах – увлекательных, но не факт, что достоверных. Сколько у него детей - отдельный вопрос, точного ответа не знает даже Всемирная паутина. В YouTube, правда, гуляет любопытное видео: стоя у микрофона во время какого-то семейного торжества рядом с Б.Н., аким Алматинской области Амандык Баталов говорит ему под общий смех: "вы как-то говорили, что у вас столько детей, что иногда сами сосчитать не можете. И каждый просит: папа, подари машину!"



А вот самый публичный из его отпрысков – Нурбол Назарбаев, замначальника полиции Алматинской области, знаменит как раз щедрым подарком любимому родителю. Представьте себе, полковник полиции преподнес отцу…ресторанно-гостиничный комплекс за 3,5 млн. долларов – да еще на заповедной территории! Сообщивший об этом все тот же портал "Республика" делится любопытной подробностью: "По словам нашего источника в Акорде, прежний владелец комплекса, бизнесмен и депутат маслихата Алматинской области Галым Садибеков получил за него 3,5 миллиона долларов…" Фамилия ни о чем не напоминает? Его брата Гани Садибекова в начале прошлого года борцы с коррупцией обвинили в хищении бюджетных денег в особо крупных размерах. Но все обошлось - он до сих пор трудится в Минэнерго под руководством Каната Бозумбаева. По инсайдерской информации помогло заступничество "Братишки нации". А все благодаря подарку от любящего сына…



Вообще-то Б.Н. и сам обожает подарки дарить. То соберет в ресторане одноклассников – да и презентует каждому по новенькому джипу. А то и вовсе осчастливит земляков, построив им на свои деньги 17 коттеджей.



Однако, больше всего он обожает детей - особенно своих. То на день рождения дочки Альбины закажет торт стоимостью более 120 тысяч долларов, то соберет казахстанских звезд шоу-бизнеса, чтобы те услаждали слух гостей, пришедших отпраздновать именины его годовалого сына Ханторе, о чем писал в прошлом году NUR.kz.



А совсем скоро – 8 августа в живописном горном урочище Восточного Казахстана Б.Н. собирается пышно отпраздновать первую годовщину своей любимицы – Еркежан. Об этом на днях сообщил TOTAL.kz.



C его нынешней супругой - некой Гульнур наш герой похоже нашел свое счастье: она подарила Б.Н. двоих детей, а он ей –красивую жизнь. Подробностей на просторах интернета не слишком много, но они впечатляют: тут и красный Bugatti Veron примерной стоимостью около 3 млн.долларов, и роскошный "мерседес" его избранницы с инициалами Г.Н. на передней панели.



При этом Назарбаев-младший успевает заниматься девелоперским бизнесом в российском Подмосковье и в ОАЭ, присутствует в банковском секторе (ему принадлежат 9 процентов акций банка RBK, а в 2016 году пытался приобрести 50-процентный пакет украинского Европейского банка. Однако, в последний момент сделка сорвалась – по данным украинской прессы, по инициативе казахстанской стороны.



Словом, вчерашний сельский сантехник ведет жизнь средней руки олигарха и, кажется, не слишком заботится о положительном имидже старшего брата. Источник - exclusive.kz

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