В Анкаре поставили памятник Чингизу Айтматову, совершенно на него не похожий (фото)

14:28 13.12.2019 В Анкаре установлен памятник Чингизу Айтматову. Он совсем не похож на писателя



В парке имени Чингиза Айтматова в муниципалитете Кечиорен Анкары (Турция) состоялось официальное открытие памятника великому писателю. Об этом сообщил департамент информации Министерства иностранных дел Кыргызстана.



По его данным, монумент изготовлен и установлен мэрией района Кечиорен по инициативе посольства КР в Анкаре.



На церемонии, помимо официальных лиц, были представители международных и общественных организаций, бизнес-структур, кыргызские и турецкие студенты, СМИ, а также представители кыргызской диаспоры в Турции.



В рамках мероприятия состоялся концерт комузисток.



Анастасия МОКРЕНКО Источник - 24.kg

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