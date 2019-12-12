Скончался академик, один из авторов Конституции Казахстана Султан Сартаев

15:32 13.12.2019

Скончался академик Султан Сартаев,

Он умер сегодня, 13 декабря, в возрасте 92 лет. Информацию подтвердили в пресс-службе КазНУ им. аль-Фараби.



Гражданская панихида состоится 15 декабря в 10 часов. В настоящее время правительственная комиссия решает, где пройдет прощание с академиком: в Национальной Академии наук либо в Государственном академическом театре оперы и балета им. Абая

Султан Сартаевич Сартаев родился 15 октября 1927 в пос. Яныкурган Кзыл-Ординской области.

Султан Сартаев - доктор юридеских наук, профессор, академик НАН РК, заслуженный деятель науки Республики Казахстан, был ректором Института правоведения и международных отношений, президентом Казахского международного фонда коренных народов и этнических меньшинств, вице-президентом Ассоциации юристов Казахстана.



В 1962 году Султан Сартаевич приложил все усилия для того, чтобы открыть казахское отделение при юридическом факультете для тех, кто в аулах оканчивал казахскую школу, чтобы они могли учиться на родном языке. Он оказывал посильную помощь в издании стенной газеты на казахском, в получении стипендии и обеспечении общежитием студентов, воспитывающихся в детских домах.



Главное качество академика Сартаева – это большая любовь к своему народу, трепетное отношение к родному языку. Его стихи отличаются глубоким смыслом, сочностью, они никого не оставляют равнодушным.

Роль Сартаева в формировании государственности Казахстана, укреплении суверенитета, разработке научно-теоретических основ независимости неоценима. Он один из разработчиков проекта Декларации о государственном суверенитете Казахстана.

Сартаев был одним из создателей первой Конституции Казахстана (1993 года).



В разработке Конституции 1995 года академик принял активное участие. С его подачи в Конституцию были внесены многие важные предложения о земле и недрах Казахстана, о наших национальных символах.

Сартаев – автор более 500 научных трудов.

В 1992 году по его инициативе открыт один из первых престижных негосударственных ВУЗов Казахстана – Казахский институт правоведения и международных отношений (КИПМО), до 2007 года ректором которого был Сартаев. Последние годы жизни он был профессором кафедры теории и истории государства и права юридического факультета Казахского национального университета имени аль-Фараби.