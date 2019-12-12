В Узбекистане будут по-новому определять, какие дома пойдут под снос

16:34 13.12.2019

В последние годы в результате активного строительства и, соответственно, сноса зданий возникло немало проблем и вопросов, связанных с оценкой недвижимого имущества.



В Узбекистане утвердили новый порядок оценки зданий, идущих под снос. Проект документа прошел все согласования и должен быть утвержден правительством до конца года, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.



Как отметил замначальника управления лицензирования оценочной деятельности и сертификации риэлторов Агентства по управлению госактивами Аркадий Матяшин, 14 национальных стандартов оценки были пересмотрены на предмет соответствия международным стандартам.



Изменения были внесены в Минюст для регистрации и впоследствии будут внедрены в практику до 1 марта 2020 года.

Для того чтобы повысить качество услуг, оценочным компаниям страны предстоит внедрить стандарты ISO 9001 – сейчас ни одна компания им не соответствует.

Также следует увеличить число оценщиков, имеющих признанные международные сертификаты, – на сегодняшний день их всего трое.



Сейчас по всей стране проводятся курсы подготовки и переподготовки оценщиков по международным программам RICS и TeGoVa. Сам процесс обучения, а также сертификации и лицензирования оценщиков и оценочных компаний автоматизируется и проводится в режиме онлайн.

В Узбекистане ощущается резкая нехватка оценочных организаций в регионах.

Так, в столице действуют 105 оценочных компаний, то есть почти половина от общего их числа (226). На сегодняшний день число сертифицированных оценщиков составляет 1 044.



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На практике возникает немало проблем, связанных с качеством оценки и нарушением установленного порядка и механизмов оценки.

Об этом свидетельствует тот факт, что на днях была прекращена лицензия за систематическое нарушение законодательства трех оценочных организаций: Spectrum Estimate, Giga Price и Master Expert.