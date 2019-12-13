ГУАМ прочерчивает коридоры. "Зона свободной торговли" заработает уже в 2020-м

17:17 13.12.2019

Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия нашли у себя много общего



Власти Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии договорились, что между ними "не должно быть торговых границ и барьеров". Зона свободной торговли может быть создана уже в 2020 году. Об этом было объявлено по итогам состоявшейся в Киеве встречи всех четырех участников ГУАМ - Организации за демократию и экономическое развитие. Главным политическим итогом стала демонстрация общности интересов и взаимопонимания по вопросу защиты территориальной целостности государств в их международно-признанных границах.

В киевской встрече участвовали премьер-министры Украины, Грузии и Молдавии Алексей Гончарук, Георгий Гахария и Ион Кику. Азербайджан представлял вице-премьер Али Ахмедов.



Участники переговоров договорились усилить сотрудничество для формирования Зоны свободной торговли (ЗСТ) и создания транспортного коридора по поставке каспийских энергоресурсов через Южный Кавказ. "Мы солидарны в том, что между нашими странами не должно быть торговых границ и барьеров. Компании стран должны торговать свободно",- заявил глава украинского правительства Алексей Гончарук на брифинге после заседания ГУАМ.



По словам господина Гончарука, второй амбициозный проект, по которому также достигнуто принципиальное согласие всех сторон - это "создание транспортного коридора, который потенциально может стать хорошим торговым путем, что позволит увеличить товарооборот, проходящий через страны ГУАМ".



Алексей Гончарук упомянул, что участники ГУАМ "обсудили сотрудничество и в других экономических и политических сферах, а также в сфере безопасности".

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария был чуть более конкретен, рассказывая о вопросах безопасности в ходе многосторонних переговоров. "Кроме экономики мы обсуждали тематику территориальной целостности государств-членов ГУАМ",- отметил грузинский премьер.

Есть ли будущее у постсоветских союзов

Премьер-министр Молдавии Ион Кику выразил уверенность в том, что ЗСТ между странами ГУАМ увеличит товарооборот не только внутри организации, но и с третьими странами. Он высказал надежду на то, что процесс формирования ЗСТ ГУАМ "завершится в течение 2020 года".



В будущем году председательство в ГУАМ переходит Азербайджану. В этой связи вице-премьер Али Ахмедов сообщил: Баку планирует "уделять внимание развитию взаимовыгодного сотрудничества и углублению политического диалога между государствами-членами ГУАМ".



Главным итогом киевского саммита стало подписание "протокола о намерениях" по взаимному признанию авторизованных экономических операторов таможенных служб четырех государств.

Тем самым, как отмечается в сообщении для СМИ, "операторы получают возможность пользоваться особым доверием во всем мире как в бизнес-кругах, так и в ходе взаимодействия с контролирующими органами". Одновременно с этим был оформлен еще один протокол: об использовании технологии блокчейн при выдаче сертификата происхождения товара. Согласно достигнутому соглашению, уполномоченный субъект (таможенный офицер) страны ГУАМ, кроме подписи, будет наносить на сертификат специальный QR-код, с помощью которого таможенные службы смогут легко удостовериться в подлинности происхождения товара.



Премьер-министр Грузии Георгий Гахария участвовал во встрече в рамках своего официального визита в Киев. Вместе с ним в столицу Украины прибыл и министр иностранных дел Давид Залкалиани. Тем самым официальный Тбилиси "прервал паузу" в грузино-украинских отношениях, вызванную многолетней активностью на политическом поле Грузии экс-президента Михаила Саакашвили, живущего на Украине.

Недавно президент Грузии Саломе Зурабишвили отменила визит в Киев. И хотя администрация главы государства сообщила, что визит "лишь отложен на более поздний срок по взаимному дипломатическому согласию сторон", отмена визита совпала с очередным громким заявлением Михаила Саакашвили во время антиправительственных акций протеста и блокирования здания грузинского парламента активистами оппозиции. Выступая по телевидению и обращаясь к своим сторонникам, Михаил Саакашвили, обладающий украинским гражданством и возглавляющий украинскую партию "Движение новых сил", заявил: для смещения власти "российского олигарха Бидзины Иванишвили" (председателя правящей партии "Грузинская мечта") "все средства моральны".

Бывший президент посоветовал демонстрантам, блокирующим здание законодательного органа, "изнасиловать больную власть в постели", предупредив грузинскую полицию, что она "не должна выполнять приказы преступной власти".



Премьер-министр Георгий Гахария, обладающий, согласно конституции, всей полнотой власти в стране, решил несколько скорректировать "украинскую линию" внешней политики, использовав встречу ГУАМ и для двусторонних переговоров. По сообщению пресс-службы правительства Грузии, встречаясь с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком и спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым, "Георгий Гахария обсудил перспективы дальнейшего углубления традиционно дружеских отношений между Грузией и Украиной в духе взаимопонимания и общности интересов".



В чем именно состоит "общность интересов", господин Гахария пояснил на совместной пресс-конференции глав правительств ГУАМ: назвав территориальную целостность "главным вызовом для стран-участниц объединения", грузинский премьер поблагодарил коллег "за поддержку территориальной целостности Грузии". И тут же подтвердил позицию официального Тбилиси о необходимости "решения всех конфликтов на территории Грузии исключительно мирным путем".



Объединение ГУАМ создано в 1997 году по инициативе тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы. Бывший глава государственной канцелярии Грузии Петре Мамрадзе сказал "Ъ", что в те времена все четыре страны входили в СНГ, но в содружестве "стала постепенно выкристаллизовываться группа государств, имеющих свое видение дальнейшего развития". Предпосылкой к объединению, по мнению Петре Мамрадзе, стали близкие отношения трех лидеров - Леонида Кучмы, Эдуарда Шеварднадзе и Гейдара Алиева, а также "активная поддержка и помощь США".



В 1999 году к организации присоединился Узбекистан, и она стала называться ГУУАМ. Церемония принятия нового члена состоялась в Вашингтоне, в посольстве Узбекистана, где тогдашний президент центральноазиатской страны Ислам Каримов устроил прием для лидеров ГУАМ. Но Ташкент вскоре потерял интерес к этому формату сотрудничества и объявил о выходе из него в 2002 году.



Как заявил "Ъ" грузинский политолог Давид Авалишвили, нынешняя попытка "вдохнуть в ГУАМ новую жизнь" происходит в принципиально иных геополитических условиях, когда два из четырех государств объединения (Грузия и Украина) покинули СНГ, а по результатам конфликтов 2008 года в Грузии и 2014 года на Украине "во всем регионе сложилась ситуация, кардинально отличающаяся от реалий 22-летней давности".



Георгий Двали, Тбилиси

"Коммерсантъ" от 13.12.2019, 14:10