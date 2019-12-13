 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Британцы в Ираке: 3500 эпизодов военных преступлений – и ни одного уголовного дела
19:22 13.12.2019

Святослав КНЯЗЕВ | 13.12.2019 |

О демократии на экспорт
Недавно The Sunday Times и Би-би-си опубликовали результаты журналистского расследования о преступлениях британских военных за рубежом. А потом СМИ замолчали.
Британские войска давно принимают участие в военных конфликтах, развязанных Соединенными Штатами. В одних случаях такого рода операции ограничиваются авиационными ударами и действиями небольших групп спецназа, в других – означают введение на территорию тех или иных государств оккупационных контингентов. Наиболее масштабными конфликтами, в которых США и Великобритания широко использовали свои сухопутные войска, были войны в Ираке и Афганистане.
Уже вскоре после начала этих военных операций в СМИ стала просачиваться информация об авиационных ударах по гражданским объектам, пытках военнопленных, убийствах мирных жителей. Американцев, в частности, обвиняли в создании пыточной системы в иракской тюрьме Абу-Грейб (подвешивания, травля собаками, создание пирамид из голых пленных и т. п.). Вспыхнул скандал, 12 военнослужащих США были приговорены к различным наказаниям, но лишь для троих из них эти наказания составили более года лишения свободы. Остальные отделались штрафами или несколькими месяцами заключения. Причастность к издевательствам кого-либо из представителей военно-политического руководства США доказана не была. Сейчас об издевательствах в тюрьме Абу-Грейб забыли, а появление в системе американских вооруженных сил такого учреждения объявлено случайностью.

На фоне разбирательств вокруг Абу-Грейб в Великобритании появились специальные программы надзора за поведением британских военнослужащих. В 2010 году решением правительства была создана Группа по историческим обвинениям в Ираке (Iraq Historic AllegationsTeam, IHAT), а в 2014-м началась операция Northmoor по расследованию военных преступлений на территории Афганистана. Однако через три года работу свернули, а группа IHAT подверглась публичной травле. Хотя расследователи выявили 3500 (!) эпизодов преступной деятельности британских военных в Ираке, власти Великобритании заявили, что по большинству этих случаев отсутствуют доказательства. Членов IHAT обвинили в том, что они вводили фигурантов расследований в состояние "стресса". Ни по одному из выявленных фактов так и не было возбуждено уголовное дело.

Однако некоторые из членов Группы по историческим обвинениям в Ираке сохранили у себя материалы расследования ряда эпизодов и передали их в СМИ. О некоторых из этих случаев сейчас рассказано.
Один из них – убийство британскими военными иракского полицейского Рейда аль-Мосави в 2003 году. Внутреннее расследование, проведенное за 24 часа в воинской части, показало, что британский солдат якобы действовал в порядке самообороны и его огонь был ответным. Однако следователи IHAT выяснили, что дело было сфальсифицировано. Свидетели заявили в разговоре со следователями, что иракский полицейский вообще ни в кого не стрелял.

В качестве примера журналисты приводят также жестокие пытки иракских пленных в лагере Кэмп Стивен, совершенные военнослужащими батальона Blackwatch британской армии, сформированного из шотландцев. По данным The Guardian, солдаты этого батальона имели обыкновение насиловать пленных.
Расследователи задокументировали также убийства британскими военными детей 12-17 лет в Афганистане. Убитых задним числом объявляли террористами.

Факты, попавшее на страницы британских СМИ, лишь часть массива информации, собранного следователями. В свою очередь, материалы, попавшие к следователям, образуют лишь небольшую долю совершенных британскими солдатами военных преступлений.
Правительство Великобритании заявило, что обвинения не соответствуют действительности, что британские военные воевали в Ираке и Афганистане "с мужеством и профессионализмом". Однако в Международном уголовном суде (МУС) заинтересовались опубликованными свидетельствами, посчитав, что изложенные факты нуждаются в проверке.

Если данные журналистов верны, британские власти знали о совершаемых военнослужащими преступлениях, но покрывали виновных, фальсифицируя факты. За попытку беспристрастно разобраться с происходящим целые правительственные программы сворачивались.
В ноябре эти материалы стали достоянием СМИ. Тему обсуждали пару дней, затем она пропала со страниц изданий. Все окончится, видимо, как в случае с американской пыточной тюрьмой Абу-Грейб, – до смешного малыми тюремными сроками для нескольких человек и стеной молчания по вопросу о причастности к происходящему британских военных властей.
У правительства Великобритании есть опыт укрывательства военных преступников десятилетиями. С 1948 года жители Малайзии не могут добиться справедливости в деле о массовом убийстве шотландскими гвардейцами жителей поселка под городом Батанг Кали. Тогда без всякого повода были уничтожены 24 человека. Убийцы сфотографировались на память с телами жертв. За 70 лет британские власти никого не привлекли к ответственностии даже не удосужились выплатить компенсации родственникам убитых...

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1576254120
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