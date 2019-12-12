Убийство или суицид? ТаджГенпрокуратура расследует гибель помощника прокурора Файзабадского района

19:23 13.12.2019

Мумин Ахмади

Муллораджаб Юсуфзода



Генеральная прокуратура Таджикистана устанавливает обстоятельства гибели помощника прокурора Файзабадского района. Тело 41-летнего Ризомухаммада Ализода было обнаружено 8 декабря на Молодежном озере в городе Душанбе.

Помощник прокурора Ризомухаммад Ализода, по словам источника в следственных органах, таинственно исчез двадцать дней назад.

Следователей привел к месту обнаружения след, полученный благодаря данным от операторов сотовой связи. "Мобильный телефон Ализода отследили прямо до места его исчезновения. Были приглашены пловцы-спасатели, которые вытащили тело на берег. Ноги покойника находились в мешке, набитом камнями", сказал источник. По его словам, следствие сейчас отрабатывает две версии гибели помощника прокурора – убийство и самоубийство.

Источник также поведал, что незадолго до исчезновения Ризомухаммада Ализода, таинственно пропала женщина, с которой у него были близкие отношения. Местонахождение женщины до сих пор неизвестно.



Супруга Ризомухаммада Ализода отказалась комментировать гибель мужа.

Ризомухаммад Ализода, уроженец ГБАО и выпускник юридического факультета Таджикского национального университета, последние несколько лет работал в прокуратуре Файзабадского района.