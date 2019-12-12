 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Парламент Грузии подвергся фекальной террористической атаке
22:01 13.12.2019

Канализационная вонь сорвала работу и разогнала грузинских депутатов

Юрий Рокс
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
12.12.19

Противостояние в Тбилиси, начавшееся еще летом, ужесточается с каждым днем.

Двенадцать задержанных оппозиционеров, в их числе лидер партии "Новая Грузия" Гиоргий Вашадзе, и сорванное заседание парламента – таков результат календарного политического противостояния в Тбилиси. Срыв заседания, возможно, будет квалифицирован как террористический акт, и если правоохранительные органы последуют этому заявлению, то виновные будут наказаны максимально сурово.
В четверг парламент Грузии должен был проголосовать по двум вопросам: доверие составу Верховного суда (ВС) страны и прекращение депутатских полномочий представителя "Национального движения" (НД) Никанора Мелия.
Оппозиция решила во что бы то ни стало воспрепятствовать деятельности парламентского большинства, которое готовилось и состав ВС утвердить, и Мелия депутатского мандата лишить. С 7 часов утра была предпринята попытка заблокировать вход в здание высшего законодательного органа страны, а затем и проезжей части улицы. В результате стычек с полицией в КПЗ оказались несколько гражданских активистов. Затем со второй попытки правоохранители скрутили Гиоргия Вашадзе, не скупившегося в минуты обострения на циничные комментарии местным телеканалам.
Протест оппозиции в последние дни приобрел многообразный характер. Если она изначально требовала отказа от мажоритарной системы выборов или хотя бы принятия немецкой модели, подразумевающей сохранение мажоритарных округов, но не одно-, а многомандатных, то теперь не отходящая от стен парламента оппозиция протестует и по любому другому малейшему поводу.
В четверг ее недовольство было направлено против вероятного состава Верховного суда. По мнению оппозиционеров и ряда неправительственных организаций (НПО), все кандидаты в ВС политически ангажированы и готовы выполнять заказы правящей "Грузинской мечты" (ГМ) и ее лидера Бидзины Иванишвили. Пикантность ситуации в том, что кандидаты, действительно не обладающие безукоризненной репутацией в глазах общества, "отличились" во время пребывания во власти НД, выполняя в то время политические заказы его лидеров. "Националы", отчаянно протестуя против их назначения в ВС в силу политической ангажированности, выносят за скобки то, что к "репутационным изъянам" судейского корпуса непосредственное отношение имеют сами, превратившись сегодня в оппозиционеров.
Участь депутата Ники Мелия виделась предрешенной. В комитете по процедурным вопросам за его лишение депутатского мандата проголосовали единогласно. Аналогичный настрой наблюдался и у большинства депутатов: один из лидеров НД многим "мечтателям" встал поперек горла своей откровенной враждебностью. Причина прекращения депутатских полномочий, однако, в другом. Восемь лет назад, будучи во власти, Мелия активно участвовал в попытке обанкрочивания банка "Карту", принадлежащего Иванишвили. Сейчас эти действия признаны незаконными, и пока еще депутату, видимо, придется за них ответить.
Полиция, как уже отмечалось, не дала оппозиции пикетировать парламент, и депутатское большинство смогло занять рабочие места. Оппозиционные и независимые народные избранники в знак протеста в голосованиях с некоторых пор не участвуют. Но приступить к работе большинство так и не смогло из-за невыносимой вони канализации, распространившейся вдруг по всему зданию. Заседание пришлось прервать. В парламент экстренно прибыли представители Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии и криминалисты. Несколько представителей "Грузинской мечты" утверждают, что вонь возникла после того, как в зале заседаний появились оппозиционные депутаты Лела Кебурия и Ирма Надирашвили, – они разлили какую-то жидкость и быстро удалились. Ряд депутатов от ГМ требует квалифицировать выходку женщин как террористический акт.

Источник - ng.ru
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